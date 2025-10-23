R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e m i e r h a d e t t o c h e n o n h a n e s s u n a i n t e n z i o n e d i d i s t o g l i e r e u n e u r o p e r l a d i f e s a d a i s e t t o r i v i t a l i p e r i l P a e s e e q u e s t a è l a s t r a d a c h e v a p e r s e g u i t a . C ’ è p o i l a q u e s t i o n e d e l f o n d o S a f e , c h e s o n o d e i p r e s t i t i s t i l e P n r r . N o n s i a m o c o n t r a r i a l f a t t o c h e v a d a r a f f o r z a t a l a d i f e s a . Q u a n d o l a p r e m i e r d i c e c h e b i s o g n a r a f f o r z a r e i l p i l a s t r o d e l l a N a t o s i a m o a s s o l u t a m e n t e d ’ a c c o r d o , l ’ E u r o p a p o i c i i m p o r r à d i f a r e d e l l e s c e l t e " . C o s ì i l c a p o g r u p p o a l S e n a t o d e l l a L e g a M a s s i m i l i a n o R o m e o , i n t e r v e n e n d o a S t a r t s u S k y T G 2 4 . " I l p r o b l e m a è c o m e v e n g o n o s p e s i q u e s t i s o l d i p e r l a d i f e s a . N o n e s i s t e s o l o i l f r o n t e U c r a i n a - R u s s i a . C ’ è a n c h e i l f r o n t e d e l M e d i t e r r a n e o a l l a r g a t o , a n c h e l ì c i s o n o a t t o r i o s t i l i . P o i l a t u t e l a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e s t r a t e g i c h e , t u t t o c i ò c h e r i g u a r d a i n f r a s t r u t t u r e e s e r v e a n c h e p e r l e e n e r g i e . L ’ i n v e s t i m e n t o n o n p u ò g u a r d a r e s o l o q u e l f r o n t e m a a n c h e i n o s t r i i n t e r e s s i n a z i o n a l i c o m e , a d e s e m p i o , l a p r o t e z i o n e d e i c o n f i n i . S e l a l o g i c a è i n v e c e s p e n d e r e s o l d i p e r c o m p r a r e m i s s i l i e a l i m e n t a r e u n a g u e r r a t r a U c r a i n a e R u s s i a c h e i n q u a l c h e m o d o s p e r i a m o r i e s c a a r i s o l v e r s i c o n u n a s o l u z i o n e p a c i f i c a , s u q u e l l o n o n s i a m o a s s o l u t a m e n t e d ’ a c c o r d o " , c o n c l u d e .