R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a b u g i a c h e c i è s t a t a r a c c o n t a t a , a n c h e d e n t r o i l P d , e l o d i c o c o n m o l t a c h i a r e z z a , è c h e n o i v o r r e m m o s o t t r a r r e r i s o r s e a l s o c i a l e . N o n è v e r o . D o b b i a m o a v e r e i l c o r a g g i o d i p a r l a r e i l l i n g u a g g i o d e l l a v e r i t à . P a r l a r e d i p o l i t i c a d i d i f e s a s i g n i f i c a p a r l a r e d e l l a d i f e s a d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a . E o g g i s i a m o a n c o r a l o n t a n i d a l l ’ a v e r c o m p l e t a t o q u e s t o p a s s a g g i o . S e n z a u n a v e r a p o l i t i c a d i d i f e s a l ’ U E r i s c h i a d i s c o m p a r i r e . P e r c h é d i f e s a s i g n i f i c a p r i m a d i t u t t o t u t e l a d e l l a s a l u t e , d e l l ’ i s t r u z i o n e , d e i d i r i t t i s o c i a l i , d e l l e l i b e r t à " . C o s ì l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , P i n a P i c i e r n o , i n t e r v e n e n d o a L i v o r n o a l l ’ i n c o n t r o ' L e p o l i t i c h e d i s i c u r e z z a d e l l ’ U E ' , p r o m o s s o d a L i b e r t à E g u a l e . " L o s c e n a r i o g l o b a l e i n c u i c i t r o v i a m o l o i m p o n e . N o n è p i ù r i n v i a b i l e l a c r e a z i o n e d i u n s i s t e m a d i d i f e s a i n t e g r a t o e i n d i p e n d e n t e , c h e r e n d a l ’ E u r o p a c r e d i b i l e n o n s o l o a l l ’ i n t e r n o d e i p r o p r i c o n f i n i , m a a n c h e f u o r i . L a d i f e s a d e v e e s s e r e l a p i e t r a a n g o l a r e d e l l a n o s t r a c o m u n i t à , c o m e r i c o r d a M a r i o D r a g h i . I l v e r o l i m i t e o g g i è l a f r a m m e n t a z i o n e d e l l ’ i n d u s t r i a e u r o p e a d e l l a d i f e s a . E t r o p p o s p e s s o , a n c h e d e n t r o i l P d , s u q u e s t i t e m i p r e v a l e l a c o n v e n i e n z a s u l l a r e s p o n s a b i l i t à " , c o n c l u d e .