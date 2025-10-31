Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "La bugia che ci è stata raccontata, anche dentro il Pd, e lo dico con molta chiarezza, è che noi vorremmo sottrarre risorse al sociale. Non è vero. Dobbiamo avere il coraggio di parlare il linguaggio della verità. Parlare di politica di difesa significa parlare della difesa dellUnione Europea. E oggi siamo ancora lontani dallaver completato questo passaggio. Senza una vera politica di difesa lUE rischia di scomparire. Perché difesa significa prima di tutto tutela della salute, dellistruzione, dei diritti sociali, delle libertà". Così la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, intervenendo a Livorno allincontro 'Le politiche di sicurezza dellUE', promosso da Libertà Eguale. "Lo scenario globale in cui ci troviamo lo impone. Non è più rinviabile la creazione di un sistema di difesa integrato e indipendente, che renda lEuropa credibile non solo allinterno dei propri confini, ma anche fuori. La difesa deve essere la pietra angolare della nostra comunità, come ricorda Mario Draghi. Il vero limite oggi è la frammentazione dellindustria europea della difesa. E troppo spesso, anche dentro il Pd, su questi temi prevale la convenienza sulla responsabilità", conclude.