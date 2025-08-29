R o m a , 2 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ E u r o p a p a g a d e c e n n i d i i n d i f f e r e n z a s u l l a d i f e s a i n t e g r a t a . P e r t r o p p i a n n i è s t a t a u n a g i g a n t e e c o n o m i c a m a u n n a n o g e o p o l i t i c o . I c a m b i a m e n t i - a v v e n u t i c o n i l c o n f l i t t o i n U c r a i n a e l e g u e r r e i b r i d e c h e m o l t i P a e s i b a l t i c i s t a n n o c o n d u c e n d o - h a n n o i m p o s t o u n c a m b i o d i p a s s o p e r t u t e l a r e e d i f e n d e r e i n o s t r i c o n f i n i . È u n a n e c e s s i t à : s e v u o i l a p a c e , l a d e v i d i f e n d e r e . Q u a n d o e r a v a m o a l l ’ o p p o s i z i o n e a b b i a m o s o s t e n u t o s e m p r e t u t t i i d e c r e t i d i r i a r m o v o t a t i d a l l a m a g g i o r a n z a P d e C i n q u e s t e l l e e , c o e r e n t e m e n t e , a b b i a m o p r o s e g u i t o q u e l l a s t r a d a a l G o v e r n o . S o r p r e n d e i l n u o v o p a c i f i s m o d i G i u s e p p e C o n t e e d e l P d - c h e a l t e m p o e s p r i m e v a i l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a - c h e o g g i c i i n v i t a n o a m e t t e r e f i o r i n e i c a n n o n i m a p i ù d i t u t t i h a n n o i n n a l z a t o l e s p e s e p e r l a d i f e s a a r r i v a n d o a 2 5 m i l i a r d i " . L o h a a f f e r m a t o F e d e r i c o M o l l i c o n e , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e c o m p o n e n t e d e l G r u p p o i n t e r p a r l a m e n t a r e I t a l i a - U s a , o s p i t e d e l l a t r a s m i s s i o n e ' C o f f e e B r e a k ' s u L a 7 . " È u n ’ i p o c r i s i a p e r i c o l o s a - h a a g g i u n t o - i n u n m o m e n t o c r u c i a l e p e r l ’ E u r o p a c o m e q u e s t o . U n a d i f e s a i n t e g r a t a a l l ’ i n t e r n o d e l l a N a t o è f o n d a m e n t a l e p e r c o n t r a s t a r e l a v i s i o n e n o v e c e n t e s c a e s p a n s i o n i s t i c a d e l l a R u s s i a , c o m e d i m o s t r a n o i n u o v i e r e c e n t i a t t a c c h i a K i e v " .