R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I l G o v e r n o M e l o n i è u n G o v e r n o d i i r r e s p o n s a b i l i . M e n t r e g l i i t a l i a n i s o n o a l l e p r e s e c o n i r i n c a r i e l e p r e o c c u p a z i o n i p e r l e r i p e r c u s s i o n i d e i d a z i s u p r e z z i e l a v o r o , l e g g i a m o s u l l a s t a m p a c h e i l G o v e r n o p r o p o n e f o r m a l m e n t e a l l ’ E u r o p a d i f a r e d e b i t o c o m u n e n o n p e r a i u t a r e f a m i g l i e e i m p r e s e i n q u e s t o m o m e n t o d i f f i c i l e m a p e r f a r e g l i a c q u i s t i d i a r m a m e n t i . E u r o b o n d p e r f i n a n z i a r e l e s p e s e m i l i t a r i . U n a f o l l i a m i l i t a r i s t a i n a c c e t t a b i l e a c u i d i c i a m o n o " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l ’ A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a a l S e n a t o , P e p p e D e C r i s t o f a r o , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o M i s t o d i p a l a z z o M a d a m a . " I n u n m o n d o i n f i a m m a t o d a d e c i n e d i g u e r r e , d o v e i l g e n o c i d i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e a v v i e n e s o t t o i l s i l e n z i o c o m p l i c e d e l l ’ O c c i d e n t e , l e a r m i , i s i s t e m i m i s s i l i s t i c i o g l i s c u d i a e r e i - a g g i u n g e - n o n s o l o l a s o l u z i o n e m a p a r t e d e l p r o b l e m a . I l r i a r m o i n g r a s s a s o l o l e l o b b y d e l l a d i f e s a , n o n a i u t a l ’ e c o n o m i a . O g n i e u r o s p e s o p e r c o m p r a r e a r m i e s i s t e m i d i d i f e s a è u n e u r o t o l t o a c i t t a d i n i e l a v o r a t o r i " .