R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i a m o s a p e r e d a l M i n i s t r o C r o s e t t o i n q u a l i s e t t o r i l ’ I t a l i a ' n o n è i n g r a d o d i d i f e n d e r s i ' e q u a l e è i l p i a n o p r e c i s o d e l G o v e r n o p e r r a f f o r z a r e l e n o s t r e f o r z e a r m a t e . Q u e s t e c o s e v a n n o d i s c u s s e i n P a r l a m e n t o e n o n s u i g i o r n a l i . L a m a g g i o r a n z a e v i t a u n a d i s c u s s i o n e a p p r o f o n d i t a p e r c h é s a c h e è u n a r g o m e n t o i m p o p o l a r e m a i c i t t a d i n i d e v o n o e s s e r e i n f o r m a t i e i p a r t i t i d e v o n o a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d e l l e l o r o p o s i z i o n i " . C o s ì C a r l o C a l e n d a d i A z i o n e .