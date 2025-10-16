R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L ' I t a l i a è u n P a e s e c h e , s e c o n d o m e , s t a c o n t i n u a n d o a m a n t e n e r e u n ' a t t e n z i o n e f o r t i s s i m a s u i t e m i d i s o s t e n i b i l i t à , p e r c h é g l i a t t o r i e c o n o m i c i d e l n o s t r o P a e s e s i r e n d o n o c o n t o c h e l a s o s t e n i b i l i t à a i u t a a g e s t i r e i l r i s c h i o c l i m a t i c o e i r i s c h i f i s i c i c h e n e d e r i v a n o , p e r c h é è u n a t i p o l o g i a d i r i s c h i o c h e n o n è d i v e r s i f i c a b i l e , è u n r i s c h i o s i s t e m i c o : o l o s i g e s t i s c e o c i s i s c o n t r a e p r o b a b i l m e n t e s i p e r d e . Q u i n d i l ' I t a l i a h a c o n t i n u a t o a v e d e r e u n a d i n a m i c a m o l t o f a v o r e v o l e d e l l a f i n a n z a s o s t e n i b i l e , n o i n e l l a p r i m a p a r t e d e l l ' a n n o c o m e I n g i n I t a l i a a b b i a m o a v u t o u n a c r e s c i t a d e l 9 5 % a n n o s u a n n o , s e m e s t r e s u s e m e s t r e , d e g l i s t r u m e n t i d i f i n a n z a s o s t e n i b i l e s u l P a e s e " . C o s ì A n d r e a D i a m a n t i , h e a d o f w h o l e s a l e b a n k i n g I n g I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a l l ' e v e n t o A d n k r o n o s Q & A ‘ S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ’ i n c o r s o o g g i a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . D i a m a n t i h a s o t t o l i n e a t o c h e " s i c u r a m e n t e i l n o s t r o t e a m è s t a t o m o l t o b r a v o a p r o d u r r e u n p i ù 9 5 % m a s i g n i f i c a a n c h e c h e c ' è u n a d o m a n d a d i m e r c a t o p a r t i c o l a r m e n t e s o l i d a " . " A l i v e l l o g l o b a l e a b b i a m o a v u t o u n p r i m o s e m e s t r e d e l l ' a n n o r e c o r d c o m e I n g p e r c h é a b b i a m o g e n e r a t o 6 8 m i l i a r d i d i e u r o d i f i n a n z a s o s t e n i b i l e p e r i n o s t r i c l i e n t i , c o n u n p i ù 1 9 % r i s p e t t o a l s e m e s t r e p r e c e d e n t e e s i c u r a m e n t e è p e r o r a u n p u n t o d i m a s s i m o s t o r i c o m a n o i v o g l i a m o c o n t i n u a r e a c r e s c e r e p e r c h é v e d i a m o u n a d o m a n d a c r e s c e n t e " , h a s o t t o l i n e a t o . " N o i a b b i a m o u n t e a m c h e s i o c c u p a d i t r a n s i z i o n e s o s t e n i b i l e p e r i n o s t r i c l i e n t i a l i v e l l o g l o b a l e , a b b i a m o p i ù d i 6 0 p r o f e s s i o n i s t i d e d i c a t i a q u e s t e a t t i v i t à c h e f a n n o d u e c o s e s o s t a n z i a l m e n t e : a i u t a n o i c l i e n t i n e i p i a n i d i t r a n s i z i o n e s o s t e n i b i l e , q u i n d i c o n s e r v i z i d i c o n s u l e n z a , d i a d v i c e e d i m o n i t o r a g g i o d e i p r o g r e s s i c h e s i r a g g i u n g o n o n e i p i a n i d i t r a n s i z i o n e s o s t e n i b i l e . L i a i u t i a m o - h a c o n t i n u a t o - a d i s e g n a r e d e i b u s i n e s s m o d e l c h e s i a n o s o s t e n i b i l i e c h e s i a n o p r e s e n t a b i l i a l l a c o m u n i t à f i n a n z i a r i a s e m p r e i n m a n i e r a s o s t e n i b i l e " , h a c o n t i n u a t o . " Q u e s t ' a n n o - h a s p i e g a t o D i a m a n t i - a b b i a m o l a n c i a t o u n ' u l t e r i o r e i n i z i a t i v a , q u e l l a d e l T r a n s i t i o n a c c e l e r a t o r , a b b i a m o f o r m a t o u n t e a m c h e e r a i n p a r t e g i à e s i s t e n t e m a l o a b b i a m o r i f o c a l i z z a t o , e a i u t a l e a z i e n d e n o s t r e c l i e n t i a d a c c e l e r a r e l a t r a n s i z i o n e i n d e t e r m i n a t e t e c n o l o g i e , q u a t t r o a m b i t i f o n d a m e n t a l i : l a t r a n s i z i o n e d e i v e i c o l i e l e t t r i c i , t u t t o i l s e t t o r e d e l l e t e c n o l o g i e l e g a t e a l l a b i o d i v e r s i t à , a l l a b i o - b a s e d , n a t u r a l - b a s e d , i l c l e a n t e c h e p o i l ' e c o n o m i a c i r c o l a r e " . " Q u i n d i n o i c h e c o s a f a c c i a m o ? A i u t i a m o - h a c o n c l u s o - i n o s t r i c l i e n t i a d i s e g n a r e u n p e r c o r s o c h e g l i c o n s e n t a d i s c a l a r e i l p i ù v e l o c e m e n t e p o s s i b i l e l e t e c n o l o g i e c h e n o i i d e n t i f i c h i a m o i n s i e m e a l o r o c o m e q u e l l e s u c u i p u n t a r e , i n m a n i e r a t a l e d a r i m u o v e r e l e b a r r i e r e p o t e n z i a l i , f a r a f f l u i r e i c a p i t a l i n e c e s s a r i p e r p o r t a r e l a t e c n o l o g i a a u n l i v e l l o d i s c a l a e f f i c i e n t e c h e p e r m e t t a p o i u n u t i l i z z o a c o s t i p i ù b a s s i p o s s i b i l e e q u i n d i u n ' e s p a n s i o n e d e l l a t e c n o l o g i a n e i n o s t r i s i s t e m i e c o n o m i c i e s o c i a l i " , h a c o n c l u s o .