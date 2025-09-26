R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " A v e r e u n d i s p o s i t i v o c h e g a r a n t i s c a u n a m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à " d e l c o n t r o l l o g l i c e m i c o n e l d i a b e t e d i t i p o 1 , " t r a i d i v e r s i g i o r n i o a d d i r i t t u r a a l l ' i n t e r n o d e l l o s t e s s o g i o r n o , i n d i v e r s e f a s c e o r a r i e , r a p p r e s e n t a o v v i a m e n t e u n p l u s . E n o n s o l o p e r n o i s a n i t a r i , m a a n c h e p e r i n o s t r i p a z i e n t i , c h e s i s e n t o n o c o s ì p i ù t u t e l a t i d a q u e s t o p u n t o d i v i s t a " . C o s ì C o n c e t t a I r a c e , p r o f e s s o r e d i S c i e n z e e t e c n i c h e m e d i c h e a p p l i c a t e p r e s s o l ' u n i v e r s i t à M a g n a G r a e c i a d i C a t a n z a r o e d i r i g e n t e m e d i c o d e l l ' U n i t à o p e r a t i v a c o m p l e s s a ( U o c ) d i m a l a t t i e d e l m e t a b o l i s m o a z i e n d a o s p e d a l i e r o - u n i v e r s i t a r i a M a t e r D o m i n i , c o m m e n t a l e i n n o v a z i o n i d e l s i s t e m a T a n d e m t : s l i m X 2 c o n t e c n o l o g i a C o n t r o l - I Q , p r e s e n t a t e o g g i a R o m a a l l ' i n c o n t r o ' M o v i n g b o r d e r s i n d i a b e t e s c a r e : l a t e c n o l o g i a c h e m o d e l l a i l c a m b i a m e n t o ' , o r g a n i z z a t o d a l l ' a z i e n d a i t a l i a n a M o v i . " I l m i g l i o r a m e n t o d e l l ' a l g o r i t m o , i n t e s o c o m e d i s p o s i t i v o c h e c o n s e n t e d i e r o g a r e i n m a n i e r a a u t o m a t i c a l ' i n s u l i n a i n b a s e a l l ' a n d a m e n t o d e l l a g l i c e m i a " , o s s e r v a I r a c e , è t r a l e l e p r i n c i p a l i n o v i t à d e l p e r c o r s o d i i n n o v a z i o n e p e r l a g e s t i o n e d e l d i a b e t e d i t i p o 1 d e l n u o v o s i s t e m a i b r i d o a c i r c u i t o c h i u s o c h e c o m b i n a u n a p o m p a p e r i n s u l i n a , u n s e n s o r e p e r i l m o n i t o r a g g i o c o n t i n u o d e l l a g l i c e m i a e u n a l g o r i t m o c h e m o d u l a a u t o m a t i c a m e n t e l ' i n f u s i o n e b a s a l e i n r i s p o s t a a i v a l o r i g l i c e m i c i i n c h i c o n v i v e c o n l a p a t o l o g i a . I l n u o v o a l g o r i t m o C o n t r o l - I Q + r e n d e i l s i s t e m a u t i l i z z a b i l e a n c h e n e i b a m b i n i a p a r t i r e d a i 2 a n n i d i e t à e i n c h i h a f a b b i s o g n i i n s u l i n i c i m o l t o b a s s i o m o l t o a l t i . L e p e r s o n e c o n d i a b e t e d i t i p o 1 " s o n o d i v e r s e - s p i e g a l ' e s p e r t a - l e e s i g e n z e s o n o d i v e r s e , l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e s o n o d i v e r s e e a n c h e m o l t o v a r i e t r a i g i o r n i " . E d è q u i c h e e n t r a i n g i o c o l ' i n n o v a z i o n e c h e r i s p o n d e a l l ' e s i g e n z a d i d i v e r s i f i c a r e l a s o m m i n i s t r a z i o n e a t t r a v e r s o l ' i m p o s t a z i o n e d i p r o f i l i b a s a l i t e m p o r a n e i e b o l i p r o l u n g a t i f i n o a 8 o r e , a n c h e d u r a n t e l a m o d u l a z i o n e a u t o m a t i c a d e l l ' i n s u l i n a d a p a r t e d e l l ' a l g o r i t m o , o f f r e n d o u n a m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à n e l l a g e s t i o n e d e i b i s o g n i i n s u l i n i c i v a r i a b i l i . Q u e s t a n o v i t à e v i d e n z i a c o m e l a p e r s o n a c o n d i a b e t e s i a " v e r a m e n t e a l c e n t r o a n c h e d e l l o s v i l u p p o t e c n o l o g i c o - s o t t o l i n e a I r a c e - M o l t e v o l t e s i p e n s a c h e q u e s t o t i p o " d i e v o l u z i o n e " a v v e n g a i n u n c o n t e s t o d i i n g e g n e r i a , l o n t a n o d a q u e l l a c h e i n v e c e è l a r e a l t à : n o n è c o s ì - r i m a r c a - O g g i s t i a m o o s s e r v a n d o i l r i s p e t t o m a s s i m o p e r l e p e r s o n e c h e h a n n o u n a p a t o l o g i a c r o n i c a e d i q u e s t o s i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i " . Q u e s t a i n n o v a z i o n e , c o n c l u d e , " c i s p i n g e a n c o r a d i p i ù a c o l l a b o r a r e t r a d i n o i , m a a n c h e c o n t u t t i g l i a l t r i s t a k e h o l d e r s , a f f i n c h é s i r a g g i u n g a l ' o b i e t t i v o c o m u n e c h e è i l b e n e d e l p a z i e n t e , c h e d e v e e s s e r e m e s s o a l c e n t r o , s e m p r e " .