R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' u n a d e l l e p r i n c i p a l i s f i d e s a n i t a r i e d e l n o s t r o t e m p o . I l d i a b e t e t i p o 2 c o l p i s c e c e n t i n a i a d i m i l i o n i d i p e r s o n e n e l m o n d o e c o m p o r t a c o s t i e l e v a t i p e r f a m i g l i e e s i s t e m i s a n i t a r i , m a c ' è u n a s p e t t o s p e s s o t r a s c u r a t o n e l l a p r e v e n z i o n e : l a s a l u t e o r a l e . L e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e m o s t r a n o c h e l e m a l a t t i e g e n g i v a l i - e i n p a r t i c o l a r m o d o l a p a r o d o n t i t e - n o n s o n o s o l o u n p r o b l e m a l o c a l e d e l l a b o c c a , m a p o s s o n o a l i m e n t a r e p r o c e s s i i n f i a m m a t o r i s i s t e m i c i e a l t e r a z i o n i m e t a b o l i c h e c h e f a v o r i s c o n o i l p e g g i o r a m e n t o d e l d i a b e t e . P r e v e n i r e e i n t e r v e n i r e t e m p e s t i v a m e n t e s u l l e p a t o l o g i e g e n g i v a l i s i g n i f i c a q u i n d i a g i r e a n c h e s u l c o n t r o l l o g l i c e m i c o e s u l l a s a l u t e g e n e r a l e . " O g g i s a p p i a m o c o n c e r t e z z a c h e t r a d i a b e t e e p a r o d o n t i t e e s i s t e u n a r e l a z i o n e b i d i r e z i o n a l e p e r c u i l ' u n a i n f l u e n z a e a g g r a v a l ' a l t r a - s p i e g a G i o r g i o S t r o p p a , d e n t i s t a e s p e r t o i n p a r o d o n t o l o g i a , s o c i o a t t i v o d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p a r o d o n t o l o g i a e i m p l a n t o l o g i a ( S i d p ) , a l l a v i g i l i a d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l d i a b e t e c h e s i c e l e b r a i l 1 4 n o v e m b r e - L e p e r s o n e c o n m a l a t t i e g e n g i v a l i h a n n o u n r i s c h i o m a g g i o r e d i s v i l u p p a r e d i a b e t e , m e n t r e c h i è g i à d i a b e t i c o è f i n o a 3 v o l t e p i ù e s p o s t o a f o r m e g r a v i d i p a r o d o n t i t e . Q u e s t o d e v e f a r c i r i f l e t t e r e s u l f a t t o c h e l a p a r o d o n t i t e n o n è u n a s e m p l i c e i n f e z i o n e l o c a l e : l ' i n f i a m m a z i o n e c r o n i c a c h e l a a c c o m p a g n a r i l a s c i a n e l s a n g u e c i t o c h i n e p r o - i n f i a m m a t o r i e , c h e r i d u c o n o l a s e n s i b i l i t à a l l ' i n s u l i n a e p e g g i o r a n o i l c o n t r o l l o g l i c e m i c o " . N e i p a z i e n t i d i a b e t i c i l a r i s p o s t a i m m u n i t a r i a a l t e r a t a a m p l i f i c a i d a n n i a i t e s s u t i g e n g i v a l i , a c c e l e r a n d o l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a p a r o d o n t a l e e c r e a n d o u n v e r o c i r c o l o v i z i o s o t r a b o c c a e m e t a b o l i s m o . P e r q u e s t a r a g i o n e a n c h e i d i s t u r b i g e n g i v a l i v a n n o m o n i t o r a t i c o n p i ù a t t e n z i o n e i n c a s o d i d i a b e t e , p e r c h é i n d i c a n o u n a m a g g i o r e p r e d i s p o s i z i o n e a l l ' i n f i a m m a z i o n e g e n g i v a l e ( g e n g i v i t e ) . " Q u e s t o l e g a m e h a e f f e t t i a n c h e s u a l t r i o r g a n i - a g g i u n g e S t r o p p a - N e i s o g g e t t i c o n d i a b e t e , l a p r e s e n z a d i p a r o d o n t i t e s e v e r a p u ò a u m e n t a r e f i n o a 3 v o l t e i l r i s c h i o d i c o m p l i c a n z e r e n a l i e c a r d i o v a s c o l a r i . L a b u o n a n o t i z i a è c h e t r a t t a r e e f f i c a c e m e n t e l a p a r o d o n t i t e c o n t r i b u i s c e a m i g l i o r a r e i l c o n t r o l l o m e t a b o l i c o , c o n u n a r i d u z i o n e m e d i a d e l l ’ e m o g l o b i n a g l i c a t a , u n r i s u l t a t o c l i n i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o n e l l a g e s t i o n e d e l d i a b e t e " . S e c o n d o i l H e a l t h I n c l u s i v i t y I n d e x , i l p r i m o s t u d i o g l o b a l e s u l l ' i n c l u s i v i t à s a n i t a r i a i n 4 0 P a e s i , s v i l u p p a t o d a E c o n o m i s t I m p a c t e s u p p o r t a t o d a H a l e o n , l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e g e n g i v a l i h a n n o i l 2 6 % d i p r o b a b i l i t à i n p i ù d i a m m a l a r s i d i d i a b e t e d i t i p o 2 . I c o s t i s a n i t a r i c o r r e l a t i - r i f e r i s c e u n a n o t a - s o n o f i n o a l 5 0 % p i ù a l t i t r a l e f a s c e s o c i o e c o n o m i c h e p i ù s v a n t a g g i a t e . A l i v e l l o g l o b a l e , l a g e s t i o n e d e l d i a b e t e l e g a t a a m a l a t t i e g e n g i v a l i n o n t r a t t a t e c o s t a q u a s i 8 7 0 m i l i a r d i d i e u r o p e r d e c e n n i o . A l c o n t r a r i o , l a p r e v e n z i o n e e l a c u r a d e l l e p a t o l o g i e g e n g i v a l i p o t r e b b e r o e v i t a r e f i n o a 5 7 m i l i o n i d i n u o v i c a s i d i d i a b e t e n e i p r o s s i m i 1 0 a n n i , g e n e r a n d o 1 5 6 m i l i a r d i d i e u r o l ' a n n o i n b e n e f i c i e c o n o m i c i . I n I t a l i a i l c o s t o s t i m a t o d e l d i a b e t e d i t i p o 2 t r a l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a g e n g i v a l e n o n g e s t i t a s u p e r a i 1 5 , 2 8 m i l i a r d i d i e u r o i n 1 0 a n n i , m e n t r e u n a c o r r e t t a g e s t i o n e d e l l a s a l u t e o r a l e p o t r e b b e g e n e r a r e u n r i s p a r m i o d i 3 m i l i a r d i d i e u r o l ' a n n o , t r a m i n o r i s p e s e s a n i t a r i e e m a g g i o r e p r o d u t t i v i t à . " P r e n d e r s i c u r a d e l l e g e n g i v e n o n è s o l o u n a q u e s t i o n e e s t e t i c a o o d o n t o i a t r i c a : è u n t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e d e l b e n e s s e r e s i s t e m i c o e d e l l a s o s t e n i b i l i t à d e i s i s t e m i s a n i t a r i - a f f e r m a D a v i d e F a n e l l i , G e n e r a l M a n a g e r H a l e o n I t a l i a e S o u t h e r n E u r o p e - I d a t i d e l H e a l t h I n c l u s i v i t y I n d e x m o s t r a n o c h e i n v e s t i r e n e l l a p r e v e n z i o n e e n e l l a g e s t i o n e d e l l e p a t o l o g i e g e n g i v a l i g e n e r a b e n e f i c i c o n c r e t i : r i d u c e i c o s t i a l u n g o t e r m i n e , m i g l i o r a l a p r o d u t t i v i t à e r a f f o r z a l a r e s i l i e n z a c o l l e t t i v a . I n u n a p o p o l a z i o n e c h e i n v e c c h i a e c o n l ' a u m e n t o d e l l e m a l a t t i e c r o n i c h e , i l s e l f - c a r e d i v e n t a u n p i l a s t r o e s s e n z i a l e p e r u n a s a l u t e s o s t e n i b i l e e i n c l u s i v a " . C h i v i v e c o n i l d i a b e t e - r a c c o m a n d a n o g l i e s p e r t i - d e v e p r e s t a r e p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a i d i s t u r b i g e n g i v a l i c o m e : g e n g i v e a r r o s s a t e , g o n f i e o c h e s a n g u i n a n o f a c i l m e n t e ; a l i t o s i p e r s i s t e n t e ; d e n t i m o b i l i o d o l o r a n t i e s e c c h e z z a d e l l a b o c c a d o v u t a a u n e c c e s s o d i z u c c h e r o n e l l a s a l i v a . S o n o i p r i m i s e g n a l i d i g e n g i v i t e . R i c o n o s c e r l i p r e c o c e m e n t e è e s s e n z i a l e p e r c h é l a g e n g i v i t e è u n a c o n d i z i o n e r e v e r s i b i l e , m a s e t r a s c u r a t a p u ò e v o l v e r e i n p a r o d o n t i t e . P r e v e n i r e , p e r ò , è p o s s i b i l e . U n b u o n c o n t r o l l o d e l l a g l i c e m i a è i l p r i m o p a s s o p e r r i d u r r e i l r i s c h i o d i i n f e z i o n i o r a l i . A q u e s t o s i a f f i a n c a n o u n a c o r r e t t a i g i e n e o r a l e q u o t i d i a n a - s p a z z o l a r e i d e n t i 2 v o l t e a l g i o r n o c o n d e n t i f r i c i o a l f l u o r o e b i c a r b o n a t o d i s o d i o p e r a i u t a r e a r i m u o v e r e l a p l a c c a b a t t e r i c a , u s a r e f i l o o s p a z z o l i n i i n t e r d e n t a l i e r i s c i a c q u a r e d o p o i p a s t i - e v i s i t e r e g o l a r i d a l d e n t i s t a o d a l p a r o d o n t o l o g o a l m e n o 1 o 2 v o l t e l ' a n n o . A n c h e l o s t i l e d i v i t a f a l a d i f f e r e n z a : s m e t t e r e d i f u m a r e , s e g u i r e u n a d i e t a e q u i l i b r a t a , m a n t e n e r e u n a b u o n a i d r a t a z i o n e e i n f o r m a r e s e m p r e i l d e n t i s t a d e l l a p r o p r i a c o n d i z i o n e d i a b e t i c a s o n o a b i t u d i n i s e m p l i c i , m a d e c i s i v e p e r p r o t e g g e r e s i a l e g e n g i v e s i a i l m e t a b o l i s m o .