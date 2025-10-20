R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - E ' a p p r o d a t a a l 2 5 ° C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l ' A m d - A s s o c i a z i o n e m e d i c i d i a b e t o l o g i l a c a m p a g n a ' O l t r e i l p r e g i u d i z i o ' ( A b o v e t h e B i a s ) d i A b b o t t . L ' i n s t a l l a z i o n e h a p r o p o s t o a i c l i n i c i u n ' e s p e r i e n z a i m m e r s i v a n e l v i s s u t o d i c h i c o n v i v e c o l d i a b e t e - u n ' l a b i r i n t o ' d i i m m a g i n i , f r a s i , c o m m e n t i c h e l e p e r s o n e c o n d i a b e t e d e v o n o s o p p o r t a r e o g n i g i o r n o - p e r r i f l e t t e r e s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l ' a s c o l t o e d e l l ' e m p a t i a p e r f a v o r i r e u n a m a g g i o r e c o m p r e n s i o n e e a i u t a r e i p a z i e n t i a s u p e r a r e i p r e g i u d i z i s o c i a l i e l o s t i g m a . " L e p e r s o n e c o n d i a b e t e , c h e i n I t a l i a s o n o c i r c a 4 m i l i o n i , d e v o n o a f f r o n t a r e i n n u m e r e v o l i s f i d e q u o t i d i a n e p e r g e s t i r e l a l o r o p a t o l o g i a - a f f e r m a M a s s i m i l i a n o B i n d i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o A b b o t t I t a l i a - I r i s u l t a t i d i u n a s u r v e y h a n n o m o s t r a t o c h e p r e c o n c e t t i e s t e r e o t i p i s u l d i a b e t e p o s s o n o u l t e r i o r m e n t e c o m p l i c a r e l a v i t a e p o t r e b b e r o r e n d e r e p i ù d i f f i c i l e g e s t i r e l a p a t o l o g i a . C o s t r u e n d o e m p a t i a e l a v o r a n d o i n s i e m e a n c h e c o n i c l i n i c i p o s s i a m o n e l t e m p o r i m u o v e r e q u e s t a b a r r i e r a , i n m o d o c h e l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n i l d i a b e t e p o s s a n o a c c e d e r e a l l e c u r e d i c u i h a n n o b i s o g n o . P e r q u e s t o a b b i a m o v o l u t o p o r t a r e l a c a m p a g n a a n c h e i n q u e s t o i m p o r t a n t e a p p u n t a m e n t o s c i e n t i f i c o , p e r c h é l a t e c n o l o g i a d a s o l a n o n p u ò r i s o l v e r e t u t t o , m a i n s i e m e p o s s i a m o r i d u r r e l ' i m p a t t o s u l l a s a l u t e d e l l o s t i g m a s u l d i a b e t e " . L a s u r v e y i n t e r n a z i o n a l e c o n d o t t a d a l l ' a z i e n d a i n 8 P a e s i n e l m o n d o , f r a c u i l ’ I t a l i a - i n f o r m a l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - m o s t r a c h e q u a s i 1 p e r s o n a c o n d i a b e t e s u 2 , n e l n o s t r o P a e s e , s a l t a l e v i s i t e m e d i c h e a c a u s a d i v e r g o g n a o s t i g m a e i l 7 0 % d e g l i i n t e r v i s t a t i d i c h i a r a c h e e s i s t e u n o s t i g m a a s s o c i a t o a l d i a b e t e . M a s e l e p a r o l e p o s s o n o f a r m a l e , p o s s o n o a n c h e a i u t a r e . P e r 7 p e r s o n e c o n d i a b e t e s u 1 0 l e p a r o l e d i s u p p o r t o p o s s o n o a u m e n t a r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a l o r o m o t i v a z i o n e a g e s t i r e l a p a t o l o g i a . " S t i g m a e p r e g i u d i z i s u l d i a b e t e p o s s o n o i n f l u e n z a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e l ' a d e r e n z a a l l e t e r a p i e - e v i d e n z i a R i c c a r d o C a n d i d o , p a s t p r e s i d e n t A m d - L e p a r o l e e g l i a t t e g g i a m e n t i n o n s o l o f e r i s c o n o , m a p o s s o n o a v e r e c o n s e g u e n z e r e a l i s u l l a s a l u t e d i c h i c o n v i v e c o n q u e s t a p a t o l o g i a , c o n a u m e n t o d e l l o s t r e s s , m a n c a t e v i s i t e m e d i c h e e a n c h e s c a r s a a d e r e n z a a l l e t e r a p i e . C o m e c o m u n i t à s c i e n t i f i c a s i a m o i m p e g n a t i a d a f f r o n t a r e l e s f i d e f u t u r e d e l l a d i a b e t o l o g i a i t a l i a n a a t t r a v e r s o i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a , t e c n o l o g i c a e a s s i s t e n z i a l e , m a a n c h e a t t r a v e r s o u n a c u l t u r a d e l l ' a s c o l t o e d e l l ' e m p a t i a . L e c a m p a g n e d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s o n o u n ' o p p o r t u n i t à p e r f a r c o m p r e n d e r e a t u t t i i l v i s s u t o d e l l e p e r s o n e c o n d i a b e t e e p e r a i u t a r l e a d a f f r o n t a r e l a m a l a t t i a c o n m a g g i o r e m o t i v a z i o n e " . ' O l t r e i l p r e g i u d i z i o ' - c o n c l u d e l a n o t a - h a l ' o b i e t t i v o d i a i u t a r e l e p e r s o n e a g u a r d a r e i l m o n d o d a l l a p r o s p e t t i v a d i c h i c o n v i v e c o l d i a b e t e e c o m p r e n d e r e l e s f i d e c o m p l e s s e c o n c u i d e v o n o f a r e i c o n t i q u o t i d i a n a m e n t e . U n c a m b i o d i p r o s p e t t i v a p e r f a v o r i r e m a g g i o r e c o m p r e n s i o n e e d e m p a t i a . L ' i n i z i a t i v a s i b a s a s u l l a v o r o d i n u m e r o s e o r g a n i z z a z i o n i p e r i l d i a b e t e , a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i e d e s p e r t i c h e d a t e m p o s i i m p e g n a n o p e r r i d u r r e l o s t i g m a s u l d i a b e t e . U l t e r i o r i i n f o r m a z i o n i s u o l t r e i l p r e g i u d i z i o . i t .