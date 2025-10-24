R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l r i s c h i o c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e d i u n " c a m b i o p e r ' s t r a p p i ' n e l m o n d o d e l l a v o r o è g i à n e l l e c o s e e v a a p p u n t o g o v e r n a t o . V a g o v e r n a t o c o n d e l l e r e g o l e , n o n b i s o g n a l a s c i a r s i a f f a s c i n a r e t r o p p o d a c h i n o n v o r r e b b e l e r e g o l e p e r c h è q u a n d o n o n c i s o n o i l m e r c a t o è s e l v a g g i o e v u o l d i r e c h e v i n c e s e m p r e c h i è p i ù g r a n d e . A l c o n t r a r i o v a n n o c o s t r u i t e d e l l e s o l u z i o n i c h e c o n s e n t a n o a t u t t i d i e s s e r e g a r a n t i t i , d i e s s e r e n o n o g g e t t o d i u n a s p e c u l a z i o n e d a p a r t e d e l l e b i g t e c h , n o n u n n u m e r o m a u n a p e r s o n a d i e t r o q u e i d a t i . Q u e s t o è f o n d a m e n t a l e p e r c h è r i g u a r d a l a n o s t r a s i c u r e z z a a 3 6 0 ° n o n s o l o q u e l l a d i g i t a l e m a q u e l l a d i e s s e r e u m a n i n e l l a s o c i e t à . L e r e a l t à c o m e l a n o s t r a p o s s o n o c e r t a m e n t e a i u t a r e l e a z i e n d e i n u n p e r c o r s o c h e p r e v e d a n o n d i t o g l i e r e u n l a v o r a t o r e e i n s e r i r e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , m a i n s e r i r e u n l a v o r a t o r e c o n l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . U n o s v i l u p p o p a s s a d a l l ' o c c u p a z i o n e c h e c r e s c e e l ' o t t i m i z z a z i o n e c h e s i r i e s c e a f a r e " . C o s ì L u c a D i B a r t o l o m e i , a d d i A t l a s , c o n v e r s a n d o c o n A d n k r o n o s / L a b i t a l i a , a m a r g i n e d e l s u o i n t e r v e n t o a l l a c o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o a N a p o l i , i n o c c a s i o n e d e i 6 0 a n n i d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i .