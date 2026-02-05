R o m a , 4 f e b . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a i n i z i a t i v a n a s c e d a l l ’ i n c o n t r o d i d u e s t o r i e c h e s i i n t e r s e c a n o : q u e l l a d i C y T w o m b l y , a r t i s t a c h e h a s v i l u p p a t o l a s u a p o e t i c a a R o m a , e q u e l l a d i M a i r e , a z i e n d a n a t a q u i o l t r e 4 0 a n n i f a e o g g i m u l t i n a z i o n a l e c o n 1 5 . 0 0 0 d i p e n d e n t i " . L o h a d i c h i a r a t o F a b r i z i o D i A m a t o , p r e s i d e n t e e f o n d a t o r e d i M a i r e , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a r a c c o l t a C y T w o m b l y a l l a G a l l e r i a N a z i o n a l e d ’ A r t e M o d e r n a e C o n t e m p o r a n e a . D i A m a t o h a s p i e g a t o c o m e M a i r e c r e d a f o r t e m e n t e n e l l ’ ' i n g e g n e r e u m a n i s t a ” , c a p a c e n o n s o l o d i p r o g e t t a r e e r e a l i z z a r e g r a n d i o p e r e – n e l c a s o d e l l ’ a z i e n d a , i m p i a n t i p e r l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a – m a a n c h e d i i n t e r p r e t a r e l ’ a r t e e l a c u l t u r a c o m e s t r u m e n t i d i i n n o v a z i o n e . " C o n i u g a r e c u l t u r a e i n g e g n e r i a c i a i u t a a c o m p r e n d e r e q u e l l o c h e l ’ a r t i s t a p r o v a e r e a l i z z a – h a d e t t o D i A m a t o – p r o p r i o c o m e l e g r a n d i o p e r e d e i R o m a n i , c h e u n i s c o n o t e c n i c a , s o s t e n i b i l i t à e a t t e n z i o n e a l b e n e s s e r e d e l l a p e r s o n a . Q u e s t o c i g u i d a a s v i l u p p a r e a p p r o c c i p i ù s o s t e n i b i l i e c o n s a p e v o l i " . I l p r e s i d e n t e d i M a i r e h a p o i i l l u s t r a t o i l G r e e n I n n o v a t i o n D i s t r i c t , c e n t r o u n i c o i n E u r o p a i n c o s t r u z i o n e a R o m a , c o n l a b o r a t o r i e i m p i a n t i s e m i - i n d u s t r i a l i d i m o s t r a t i v i , p e n s a t o a n c h e c o m e p o l o c u l t u r a l e e a c c a d e m i c o . " L e n u o v e g e n e r a z i o n i p o t r a n n o v e d e r e c o n c r e t a m e n t e i n o s t r i p r o g e t t i , s t u d i a r e s t o r i a , a r c h i v i e t e c n o l o g i e a p p l i c a t e , c o l l e g a n d o p a s s a t o , p r e s e n t e e f u t u r o – h a c o n c l u s o D i A m a t o – . S i a m o o r g o g l i o s i d i q u e s t e i n i z i a t i v e , c h e c i a i u t e r a n n o a n c h e a d a t t r a r r e g i o v a n i t a l e n t i " .