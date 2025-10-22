R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R i p o r t a r e a l l ' a t t e n z i o n e d e l G o v e r n o i t e m i p i ù u r g e n t i l e g a t i a l l a d e r m a t i t e a t o p i c a , m a l a t t i a i n f i a m m a t o r i a c r o n i c a c h e r i g u a r d a 3 m i l i o n i d i i t a l i a n i , d a l l ' i n f a n z i a a l l ' e t à a d u l t a , c o n u n i m p a t t o f o r t e m e n t e n e g a t i v o s u l l a s a l u t e f i s i c a e p s i c o l o g i c a a c a u s a d e l p r u r i t o s e v e r o e i n c e s s a n t e c h e l a c a r a t t e r i z z a . E ' l ' o b i e t t i v o d e l l ' e v e n t o i s t i t u z i o n a l e ' D e r m a t i t e a t o p i c a : i p a z i e n t i c h i e d o n o r i c o n o s c i m e n t o e t u t e l e ' , p r o m o s s o o g g i a M o n t e c i t o r i o s u i n i z i a t i v a d e l l ' o n o r e v o l e I l e n i a M a l a v a s i , d e p u t a t a , m e m b r o X I I C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a . N e l c o r s o d e l l ' i n c o n t r o , l ' A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d e r m a t i t e a t o p i c a O d v ( A n d e a ) - a l l a p r e s e n z a d e l l ' A s s o c i a z i o n e d e r m a t o l o g i - v e n e r e o l o g i o s p e d a l i e r i i t a l i a n i e d e l l a s a n i t à p u b b l i c a ( A d o i ) , d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i d e r m a t o l o g i a a l l e r g o l o g i c a e a m b i e n t a l e ( S i d a p a ) e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i d e r m a t o l o g i a e m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e ( S i d e m a s t ) - h a l a n c i a t o p e r l a p r i m a v o l t a u n a ' c a l l t o a c t i o n ' d i r a c c o l t a f i r m e n a z i o n a l e r i v o l t a a i c i t t a d i n i , c h e p o t r a n n o a d e r i r e a l l a c h i a m a t a s u l s i t o a n d e a . i t . I p a z i e n t i c h i e d o n o i l r i c o n o s c i m e n t o u f f i c i a l e d e l l a d e r m a t i t e a t o p i c a c o m e m a l a t t i a c r o n i c a i n v a l i d a n t e , p a s s a g g i o e s s e n z i a l e p e r i l s u o i n s e r i m e n t o n e l P i a n o n a z i o n a l e d e l l e c r o n i c i t à ( P n c ) e a l l ' i n t e r n o d e i l i v e l l i e s s e n z i a l i d i a s s i s t e n z a ( L e a ) , e a d e g u a t e t u t e l e s a n i t a r i e , s o c i a l i e f i n a n z i a r i e p e r u n e f f e t t i v o m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a c o n u n p i ù e q u o a c c e s s o a p r e s t a z i o n i e t e r a p i e i n n o v a t i v e . " N o n o s t a n t e s i a r i c o n o s c i u t a c o m e m a l a t t i a i n f i a m m a t o r i a c r o n i c a d e l l a p e l l e , l a d e r m a t i t e a t o p i c a n o n è i n s e r i t a n e l P i a n o n a z i o n a l e c r o n i c i t à n é n e i L e a - d i c h i a r a M a l a v a s i - Q u e s t o s a r e b b e u n o b i e t t i v o f o n d a m e n t a l e i n q u a n t o l ' i n c l u s i o n e è i n d i s p e n s a b i l e p e r o m o g e n e i z z a r e l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i , u n i f o r m a r e i p i a n i t e r a p e u t i c i e m i g l i o r a r e i l p e r c o r s o d i a g n o s t i c o s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . H o d e p o s i t a t o p e r q u e s t o u n ' i n t e r r o g a z i o n e a l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e c o n l ' o b i e t t i v o d i s p i n g e r e i l p i ù p o s s i b i l e l ' i t e r d i i n c l u s i o n e . G a r a n t i r e e q u i t à d i a c c e s s o e a d e g u a t a c o p e r t u r a e c o n o m i c a è f o n d a m e n t a l e p e r i p a z i e n t i " . Q u e s t o " s i p u ò r a g g i u n g e r e c o n l ' i n c l u s i o n e " d e l l a p a t o l o g i a " n e i L e a p e r s u p p o r t a r e e c o n o m i c a m e n t e l ' a c q u i s t o d i f a r m a c i e p r e s t a z i o n i , m a s i r e n d e n e c e s s a r i o a n c h e l o s t a n z i a m e n t o d i a d e g u a t e r i s o r s e e c o n o m i c h e c h e n o n s i a n o d e s t i n a t e s o l o a i f a r m a c i " . " L ' e v e n t o d i o g g i - a f f e r m a M a r i o C o c c i o l i , p r e s i d e n t e A n d e a - n a s c e d a u n i n t e n t o e d a u n s e n t i r e c o m u n i a t u t t i i p a z i e n t i : l a n e c e s s i t à d i v e d e r e r i c o n o s c i u t a l a d e r m a t i t e a t o p i c a a l i v e l l o i s t i t u z i o n a l e e l e g i s l a t i v o c o m e m a l a t t i a c h e i n c i d e i n m a n i e r a p e s a n t e s u l l a q u o t i d i a n i t à e s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a , m a c h e a n c o r a n o n v i e n e r i c o n o s c i u t a i n v a l i d a n t e . L ' e s i g e n z a d i u n e v e n t o p o r t a t o a l l ' a t t e n z i o n e d e l l e m a g g i o r i i s t i t u z i o n i d i g o v e r n o è f r u t t o d i u n l u n g o p e r c o r s o e d i a s c o l t o d e l l e s t o r i e e d e i b i s o g n i d e i p a z i e n t i " . N e l r i p e r c o r r e r e l e t a p p e c h e h a n n o p o r t a t o a l l ' a v v i o d e l l ' i n i z i a t i v a , C o c c i o l i r i n g r a z i a M a l a v a s i " p e r l a s e n s i b i l i t à m o s t r a t a e l ' a i u t o c h e s i è c o n c r e t i z z a t o a t t r a v e r s o u n i m p e g n o c o s t a n t e . I l p r i m o p a s s o è s t a t a l a d e c i s i o n e d i u n a c a l l a c t i o n d i r a c c o l t a f i r m e - s p i e g a i l p r e s i d e n t e A n d e a - p r e c e d u t a d a l l a s t e s u r a d i u n M a n i f e s t o c h e c o n t i e n e l e p r i n c i p a l i i s t a n z e d e i p a z i e n t i . L ' i n i z i a t i v a è s e g n a l a t a s u l s i t o d e l l ' a s s o c i a z i o n e e d u r e r à a l m e n o 6 m e s i , c o n u n m o n i t o r a g g i o s u l l ' a d e s i o n e d e i c i t t a d i n i , i n i t i n e r e " . E ' e n o r m e i l p e s o s o c i a l e c h e l a m a l a t t i a c o m p o r t a . O l t r e i l 5 0 % d e i p a z i e n t i - r i p o r t a u n a n o t a - l a m e n t a u n a c o m p r o m i s s i o n e d e l l a q u a l i t à d e l l a v i t a , m e n t r e q u a s i 2 p a z i e n t i s u 3 l a c o n s i d e r a n o u n o s t a c o l o s i g n i f i c a t i v o a l l o s v o l g i m e n t o d e l l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e : u n p a z i e n t e c o n d e r m a t i t e a t o p i c a m o d e r a t a - g r a v e p e r d e i n m e d i a 9 g i o r n i l a v o r a t i v i a l l ' a n n o c o n u n a r i d u z i o n e d i p r o d u t t i v i t à p e r u l t e r i o r i 2 1 g i o r n i . R i l e v a n t e , i n o l t r e , è l o s t i g m a s o c i a l e c h e s p e s s o a c c o m p a g n a i p a z i e n t i . " U n r e c e n t e s t u d i o i t a l i a n o h a s t i m a t o u n c o s t o m e d i o a n n u o p e r p a z i e n t e i n t o r n o a i 7 m i l a e u r o , d i c u i c i r c a 3 m i l a a c a r i c o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , 2 m i l a c o m e s p e s a d i r e t t a s o s t e n u t a d a l p a z i e n t e ( o u t - o f - p o c k e t ) e a l t r i 2 m i l a l e g a t i a l l a p e r d i t a d i p r o d u t t i v i t à - r i f e r i s c e M a t t e o S c o r t i c h i n i , s t a t i s t i c o p r e s s o i l C e i s - E e H t a , F a c o l t à d i E c o n o m i a , u n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a - U n a n o s t r a a n a l i s i , f o c a l i z z a t a s u p a z i e n t i c o n f o r m e m o d e r a t e o s e v e r e , h a e v i d e n z i a t o u n c o s t o m e d i o d i o l t r e 4 m i l a e u r o a n n u i a p e r s o n a , d i c u i p i ù d e l 6 0 % r i c o n d u c i b i l i a l l a p e r d i t a p r o d u t t i v a d e l p a z i e n t e e / o d e l c a r e g i v e r . I n s i n t e s i , d a q u e s t i d a t i s i p u ò s t i m a r e c h e l a d e r m a t i t e a t o p i c a g e n e r i o g n i a n n o i n I t a l i a u n a s p e s a p a r i a 2 0 m i l i a r d i d i e u r o , l a m e t à a c a r i c o d e l S s n . I n t r o d u r r e t e r a p i e i n n o v a t i v e e d e f f i c a c i - p r e c i s a - n o n s o l o s i g n i f i c h e r e b b e m i g l i o r a r e l a s a l u t e e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i , m a a n c h e r i d u r r e s e n s i b i l m e n t e i c o s t i , c o n u n c o n s e g u e n t e r i s p a r m i o p e r l o S t a t o " . F i n o a l 2 0 1 7 , a n n o i n c u i s i è c o s t i t u i t a A n d e a , l e p e r s o n e c o n d e r m a t i t e a t o p i c a , s o p r a t t u t t o i p a z i e n t i c o n f o r m e s e v e r e c h e n e c e s s i t a n o d i t r a t t a m e n t o s i s t e m i c o , a v e v a n o a d i s p o s i z i o n e s o l o c i c l o s p o r i n a e c o r t i s o n e , s c a r s a m e n t e e f f i c a c i e g r a v a t i d a e f f e t t i c o l l a t e r a l i . " I n q u e s t i u l t i m i a n n i , a n c h e g r a z i e a l s u p p o r t o d i A n d e a e a l l a r i c e r c a m e d i c a , l e c o s e h a n n o i n i z i a t o a c a m b i a r e e o g g i s o n o d i s p o n i b i l i n u m e r o s i f a r m a c i , a l c u n i i n n o v a t i v i e m o l t o e f f i c a c i e s i c u r i - s o t t o l i n e a M a r i o P i c o z z a , c o n s i g l i e r e A n d e a e d e l e g a t o r a p p o r t i c o n l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a , p r e s i d e n t e F e d e r a s m a e a l l e r g i e O d v - L a n o s t r a a s s o c i a z i o n e s i n d a i s u o i p r i m i p a s s i s i è a t t i v a t a p e r e s s e r e a l f i a n c o d e i p a z i e n t i e d e l l e f a m i g l i e e p e r s u p p o r t a r e f a t t i v a m e n t e l a r i c e r c a , p a r t e c i p a n d o a n c h e a m o l t i s t u d i o s s e r v a z i o n a l i . N o n o s t a n t e i p r o g r e s s i c o n s e g u i t i , c i a t t e n d o n o a n c o r a d i v e r s e s f i d e , s i a s u l f r o n t e d e l l o s v i l u p p o d i n u o v e m o l e c o l e s e m p r e p i ù e f f i c a c i , m a n e g g e v o l i e s i c u r e , s i a s u l f r o n t e d e i d i r i t t i s o c i a l i , l a v o r a t i v i e d e c o n o m i c i d e i p a z i e n t i , c h e A n d e a è p r o n t a a i n t e r c e t t a r e p e r t r o v a r e r i s p o s t e a d e g u a t e " .