R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P r o m u o v e r e , a t t r a v e r s o u n ' D i a r i o a t i p i c o d e l l a d e r m a t i t e a t o p i c a ' , u n a m a g g i o r e c o m p r e n s i o n e e c o n s a p e v o l e z z a d e l l a p a t o l o g i a i n f i a m m a t o r i a c h e i n I t a l i a a r r i v a a i n t e r e s s a r e f i n o a l 2 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e p e d i a t r i c a e l ' 8 % d i q u e l l a a d u l t a , l i m i t a n d o n e l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e , l e r e l a z i o n i s o c i a l i , l a v i t a p r o f e s s i o n a l e e q u e l l a s c o l a s t i c a . C o s ì i d i s e g n i e l a n a r r a z i o n e d i u n a r t i s t a a f f e t t o f i n d a l l a n a s c i t a d a d e r m a t i t e a t o p i c a , i n 3 e p i s o d i d e l c o r t o m e t r a g g i o p u b b l i c a t i s u Y o u T u b e , d i p i n g o n o u n q u a d r o v i v i d a m e n t e a u t e n t i c o d e l l e d i f f i c o l t à , d e l l e e s p e r i e n z e e d e l l e e m o z i o n i d i c h i v i v e c o n l a p a t o l o g i a , a p r e n d o u n a f i n e s t r a s u l l e s u e d i m e n s i o n i i n v i s i b i l i . I l p r o t a g o n i s t a d e l p r o g e t t o o r i g i n a l e - p r o m o s s o d a A l m i r a l l , l e a d e r n e l s e t t o r e d e l l a d e r m a t o l o g i a m e d i c a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A n d e a , A s s o c i a z i o n e n a z i o n a l e d e r m a t i t e a t o p i c a - m e t t e a n u d o l a s u a r e a l t à , o f f r e n d o u n a v o c e p o t e n t e e p e r s o n a l e c h e r i f l e t t e i l v i s s u t o d i t a n t i . N o t e v o l e i l s u c c e s s o d e l l ' i n i z i a t i v a : i l c o r t o è s t a t o v i s t o d a o l t r e 1 , 3 m i l i o n i d i u t e n t i , p a r i a c i r c a u n t e r z o d e i p a z i e n t i i t a l i a n i a f f e t t i d a d e r m a t i t e a t o p i c a , e h a o t t e n u t o q u a s i 1 0 m i l a i n t e r a z i o n i s u i s o c i a l m e d i a F a c e b o o k , I n s t a g r a m , Y o u T u b e e T i k T o k , c o n u n p i c c o n e l l a f a s c i a d ' e t à 2 5 - 4 4 a n n i . " A b b i a m o r e a l i z z a t o i l ' D i a r i o a t i p i c o d e l l a d e r m a t i t e a t o p i c a ' - d i c h i a r a M a r c o C a r a g l i a , G e n e r a l M a n a g e r d i A l m i r a l l I t a l i a - c o n l ' i n t e n t o d i o f f r i r e u n m e s s a g g i o d i v i c i n a n z a a l l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o i n m a n i e r a d i r e t t a e i n d i r e t t a c o n l a p a t o l o g i a , s c e g l i e n d o Y o u T u b e c o m e c a n a l e d i d i f f u s i o n e : u n o s p a z i o g l o b a l e d o v e l a v i s i b i l i t à è a l t a e l a r i s o n a n z a è a u t e n t i c a . D a s e m p r e A l m i r a l l s i i m p e g n a n e l l a r i c e r c a e n e l m i g l i o r a m e n t o d e l l a v i t a d e i p a z i e n t i . C o n q u e s t o p r o g e t t o a b b i a m o p u n t a t o a r i c h i a m a r e l ' a t t e n z i o n e s u i l o r o b i s o g n i , s o t t o l i n e a n d o q u a n t o u n p e r c o r s o d i c u r a a p p r o p r i a t o p o s s a f a r e l a d i f f e r e n z a n e l q u o t i d i a n o , a l l e g g e r e n d o i l p e s o d e l l a m a l a t t i a " . L a d e r m a t i t e a t o p i c a - r i f e r i s c e l a f a r m a c e u t i c a i n u n a n o t a - è u n a p a t o l o g i a i n f i a m m a t o r i a c u t a n e a c h e , n e l n o s t r o P a e s e , c o l p i s c e c i r c a 3 m i l i o n i d i p e r s o n e . N e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c a s i s i m a n i f e s t a n e i p r i m i a n n i d i v i t a e t e n d e a r e g r e d i r e s p o n t a n e a m e n t e c o n l ' a v a n z a r e d e l l ' e t à . T a l v o l t a p e r ò l e r i a c u t i z z a z i o n i p r o s e g u o n o p e r t u t t a l a v i t a , c o n u n i m p a t t o n o t e v o l e s u l l a s f e r a p e r s o n a l e , s o c i a l e e p r o f e s s i o n a l e . I l s i n t o m o p r i n c i p a l e d e l l a d e r m a t i t e a t o p i c a , i l p r u r i t o , p u ò e s s e r e u n c o i n q u i l i n o f r a s t o r n a n t e , s c o m o d o e f a s t i d i o s o , c h e p u ò p r e n d e r e i l c o n t r o l l o d e i p e n s i e r i e d e l l e a z i o n i , a l l o n t a n a n d o g l i a l t r i . " I l ' D i a r i o a t i p i c o d e l l a d e r m a t i t e a t o p i c a ' è u n o s t r u m e n t o u t i l e , i n s i e m e a l l e n u m e r o s e i n i z i a t i v e c h e d a s e m p r e p o r t i a m o a v a n t i , p e r f a r c o m p r e n d e r e l a c o m p l e s s i t à d e l l a p a t o l o g i a e d e l l a v i t a d i c h i n e s o f f r e - c o m m e n t a M a r i o C o c c i o l i , p r e s i d e n t e d i A n d e a O d V - L a n o s t r a a s s o c i a z i o n e s e n z a f i n i d i l u c r o è n a t a p e r d a r e v o c e a c o l o r o c h e s o f f r o n o " d e l l a p a t o l o g i a " e a i l o r o f a m i l i a r i . I s u o i f o n d a t o r i e s o c i , t u t t e p e r s o n e c o n d e r m a t i t e a t o p i c a , s o n o a l s e r v i z i o d e i p a z i e n t i p e r f a r c o n o s c e r e i l o r o b i s o g n i , o f f r i r e s o s t e g n o e d i v u l g a r e i n f o r m a z i o n i u t i l i a l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a . L a c u r a d i s é , l e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e o g g i d i s p o n i b i l i e l ' e m p a t i a d i c h i c i s t a v i c i n o c o m p l e t a n o i l q u a d r o v e r s o u n m a g g i o r b e n e s s e r e " . R i v o l g e r s i a l d e r m a t o l o g o - r i c o r d a n o g l i e s p e r t i - è i l p r i m o p a s s o p e r s t a r e m e g l i o : n e g l i u l t i m i a n n i , i n f a t t i , l a r i c e r c a h a r e s o d i s p o n i b i l i n u o v i a p p r o c c i t e r a p e u t i c i , i c o s i d d e t t i f a r m a c i b i o l o g i c i o b i o t e c n o l o g i c i , i n d i c a t i p e r l e f o r m e g r a v i d i m a l a t t i a , o p p u r e n e i p a z i e n t i i n c u i l e t e r a p i e t r a d i z i o n a l i r i s u l t i n o i n e f f i c a c i o c o n t r o i n d i c a t e . " S i p a r l a d i p e r s o n a l i z z a z i o n e t e r a p e u t i c a p e r c h é i l d e r m a t o l o g o p u ò s c e g l i e r e l a t e r a p i a p i ù a d a t t a p e r i l s i n g o l o p a z i e n t e - a f f e r m a G i o v a n n i P e l l a c a n i , p r e s i d e n t e d i S i d e m a s t , S o c i e t à i t a l i a n a d i d e r m a t o l o g i a e m a l a t t i e s e s s u a l m e n t e t r a s m e s s e - I f a r m a c i b i o l o g i c i s o n o d i r e t t i c o n t r o s p e c i f i c h e m o l e c o l e i n f i a m m a t o r i e , l a c u i n o r m a l i z z a z i o n e p e r m e t t e d i o t t e n e r e u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a s i n t o m a t o l o g i a e u n a d i m i n u z i o n e d e l p r u r i t o . C o m e s o t t o l i n e a t o n e l ' D i a r i o a t i p i c o d e l l a d e r m a t i t e a t o p i c a ' , è f o n d a m e n t a l e n o n t r a s c u r a r e i s i n t o m i o p e r d e r e l a s p e r a n z a d i p o t e r s t a r e m e g l i o , i n q u a n t o o g g i p o s s i a m o t r a t t a r e e f f i c a c e m e n t e e i n t u t t a s i c u r e z z a a n c h e i c a s i p i ù d i f f i c i l i , p o r t a n d o a d u n a r e m i s s i o n e s t a b i l e d e l l a p a t o l o g i a e g a r a n t e n d o a i p a z i e n t i u n a v i t a p i ù s e r e n a " .