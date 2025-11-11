C a l t a n i s s e t t a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - ( d a l l ' i n v i a t a E l v i r a T e r r a n o v a ) - “ G i o v a n n i P e l u s o m i d i c e v a c h e f a c e v a u n l a v o r o p a r t i c o l a r e , c h e e r a a l S i s m i . D o p o u n m e s e c h e e r a a c a s a , u n a m a t t i n a l a m a c c h i n a n o n p a r t i v a , l u i a p r ì i l c o f a n o e m i d i s s e c h e c ’ e r a n o d u e ' o r d i g n i b i a n c h i ' . M i d i s s e c h e i n q u e l m o m e n t o s t a v a f a c e n d o d e l l e i n d a g i n i p a r t i c o l a r i . P o i m i r a c c o n t ò a n c h e d i c o l l a b o r a r e c o n V i n c e n z o P a r i s i e c h e l a v o r a v a p e r i l S i s d e ” . A d i r l o , d e p o n e n d o i n a u l a a l T r i b u n a l e d i C a l t a n i s s e t t a , n e l p r o c e s s o a c a r i c o d i d u e e x u f f i c i a l i d e i C a r a b i n i e r i a c c u s a t i d i d e p i s t a g g i o , è M a r i a A n n a C a s t r o , e x c o m p a g n a d e l p o l i z i o t t o G i o v a n n i P e l u s o , a c c u s a t o d a l c o l l a b o r a t o r e d i g i u s t i z i a P i e t r o R i g g i o d i a v e r p a r t e c i p a t o a l l a s t r a g e d i C a p a c i . A l l a s b a r r a c i s o n o d u e g e n e r a l i d e i C a r a b i n i e r i , d u e e x i n v e s t i g a t o r i a n t i m a f i a , A n g i o l o P e l l e g r i n i e A l b e r t o T e r s i g n i . P e r l a P r o c u r a , r a p p r e s e n t a t a i n a u l a d a l p m P a s q u a l e P a c i f i c o , i d u e u f f i c i a l i , o g g i i n p e n s i o n e , a v r e b b e r o d e p i s t a t o l e i n d a g i n i p e r r i s c o n t r a r e l e d i c h i a r a z i o n i d e l c o l l a b o r a t o r e d i g i u s t i z i a P i e t r o R i g g i o . I d u e , i n p a r t i c o l a r e , a v r e b b e r o i n t r a l c i a t o , s e c o n d o l ' a c c u s a , i l l a v o r o d e i p u b b l i c i m i n i s t e r i , c h e s t a v a n o c e r c a n d o r i s c o n t r i a l l e d i c h i a r a z i o n i d e l c o l l a b o r a t o r e d i g i u s t i z i a n i s s e n o P i e t r o R i g g i o s u l l a s t r a g e d i C a p a c i . L a t e s t i m o n e h a c o n o s c i u t o P e l u s o i n P r o c u r a a R o m a n e l 1 9 9 0 e l u i e r a u n a g e n t e d i p o l i z i a . “ A b b i a m o a v u t o u n a r e l a z i o n e – h a d e t t o – i n i z i a t a n e l s e t t e m b r e d e l 1 9 9 0 f i n o a l 2 0 0 1 ” . E h a s p i e g a t o c h e i l g i o r n o d e l l a s t r a g e d i C a p a c i , i l 2 3 m a g g i o d e l 1 9 9 2 , P e l u s o " N o n e r a t o r n a t o a c a s a " . A l l a s b a r r a a n c h e l o s t e s s o G i o v a n n i P e l u s o , i m p u t a t o d i c o n c o r s o e s t e r n o i n a s s o c i a z i o n e m a f i o s a . T e r s i g n i , 6 4 a n n i , d i f e s o d a l l ’ a v v o c a t o B a s i l i o M i l i o , e l ’ 8 3 e n n e P e l l e g r i n i , d i f e s o d a l l ' a v v o c a t a O r i a n a L i m u t i , h a n n o l a v o r a t o a l u n g o p e r l a D i a . P e l l e g r i n i è s t a t o a n c h e u n o s t o r i c o c o l l a b o r a t o r e d e l g i u d i c e G i o v a n n i F a l c o n e . A l c e n t r o d e l l a v i c e n d a c i s o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i R i g g i o , e x a g e n t e d e l l a P o l i z i a p e n i t e n z i a r i a , p o i a r r e s t a t o c o n l ’ a c c u s a d i e s s e r e l e g a t o a i c l a n m a f i o s i . S e c o n d o i p m i d u e e x i n v e s t i g a t o r i , c h e r e s p i n g o n o l e a c c u s e , n o n a v r e b b e r o d a t o i l g i u s t o p e s o a l l e r i v e l a z i o n i d i R i g g i o , a l l ’ e p o c a l o r o c o n f i d e n t e , r i v e l a z i o n i c h e , s e m p r e a d i r e d e g l i i n q u i r e n t i , a v r e b b e r o p o t u t o p o r t a r e a l l a c a t t u r a d e l l a t i t a n t e B e r n a r d o P r o v e n z a n o e a s c o p r i r e u n p r o g e t t o d i a t t e n t a t o a l l ’ e x g i u d i c e d e l p o o l a n t i m a f i a L e o n a r d o G u a r n o t t a . P e l u s o , i n v e c e , a v r e b b e a g e v o l a t o C o s a n o s t r a , t r a l ’ a l t r o f a v o r e n d o l a l a t i t a n z a d e l b o s s c o r l e o n e s e . L a t e s t i m o n e h a p a r l a t o n e l l a s u e d e p o s i z i o n e d i v e r s i e p i s o d i d e l l a s u a r e l a z i o n e c o n P e l u s o . A d e s e m p i o , h a r a c c o n t a t o a n c h e i g i o r n i a n t e c e d e n t i e s u c c e s s i v i a l l a s t r a g e d i C a p a c i , p e r i o d o i n c u i l a d o n n a l a v o r a v a a l C o n s i g l i o s u p e r i o r e d e l l a m a g i s t r a t u r a . “ I l v e n e r d ì p r i m a d e l 2 3 m a g g i o P e l u s o n o n t o r n ò a c a s a e l o f e c e i l l u n e d ì d o p o l a s t r a g e e m i f e c e t a n t i s s i m e d o m a n d e ” , h a r i b a d i t o M a r i a A n n a C a s t r o n e l l a s u a d e p o s i z i o n e i n T r i b u n a l e . E h a r i c o r d a t o c h e i l s a b a t o i n c u i f u u c c i s o i l g i u d i c e F a l c o n e l a d o n n a a v r e b b e r i c e v u t o u n a t e l e f o n a t a a l C s m " d a u n c e r t o G o t t i " c h e l a " c h i a m a v a d a l l ’ A m e r i c a " . E p o i , u n a t e l e f o n a t a " s t r a n a " c h e l e s a r e b b e a r r i v a t a i l l u n e d ì d o p o l a s t r a g e . “ E r a n o t e l e f o n a t e c h e n o n p a s s a v a n o d a l c e n t r a l i n o d e l C s m ” . Q u a l c h e g i o r n o d o p o l o s t e s s o P e l u s o l e d i s s e “ c h e e r a u n o d e l l a P i z z a C o n n e c t i o n ” . U n a l t r o e p i s o d i o r a c c o n t a t o d a M a r i a A n n a C a s t r o r i g u a r d a i l p e r i o d o a n t e c e d e n t e l e s t r a g i d i F i r e n z e e M i l a n o , q u a n d o l ' e x c o m p a g n o P e l u s o " s i f e c e a c c o m p a g n a r e a l R a c c o r d o a n u l a r e d i R o m a p e r c h é d o v e v a a n d a r e c o n a l c u n i c o l l e g h i a s v o l g e r e d e l l e i n d a g i n i l o n t a n o d a l l a C a p i t a l e " . S e c o n d o i l r a c c o n t o d i C a s t r o " i n m a c c h i n a c ’ e r a l o z i o T o n y , i l p r i n c i p e " , c i o è T o n y M a z z e i c h e n e l f r a t t e m p o è m o r t o . L a t e s t i m o n e h a p o i r a c c o n t a t o a n c h e d e l l ’ i n c o n t r o c h e c ’ è s t a t o a R e s u t t a n o t r a P e l u s o , R i g g i o e G i o v a n n i A i e l l o , l ' u o m o c h e e r a s t a t o d e f i n i t o ' f a c c i a d a m o s t r o ' “ h a n n o p a r l a t o n e i p r e s s i d e l l a m a c c h i n a i n c u i c ’ e r o i o ” . H a p o i r i c o r d a t o c h e P e l u s o l e h a d e t t o c h e i n c a r c e r e " e r a s t a t a i s t i t u i t a u n a t a s k f o r c e t r a u o m i n i d e t e n u t i c h e d o v e v a e s s e r e i m p e g n a t a n e l l a c a t t u r a d e l l ’ a l l o r a l a t i t a n t e B i n n u P r o v e n z a n o " , c i o è " l o “ z i o ” c h e P e l u s o v a n t a v a d i c o n o s c e r e " . " M i d o v e v a a i u t a r e a o t t e n e r e l ' e r e d i t à d i m i a n o n n a " , c h e e r a o r i g i n a r i a d i S a n G i u s e p p e J a t o . L a d e p o s i z i o n e p r o s e g u e .