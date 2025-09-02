P a r i g i , 2 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - U n g i u d i c e i s t r u t t o r e f r a n c e s e h a d i s p o s t o c h e G é r a r d D e p a r d i e u , i c o n a d e l c i n e m a , s i a r i n v i a t o a g i u d i z i o c o n l ’ a c c u s a d i a v e r s t u p r a t o e a g g r e d i t o s e s s u a l m e n t e l ’ a t t r i c e C h a r l o t t e A r n o u l d n e l 2 0 1 8 . S i t r a t t a d e l l ' u l t i m a v i c i s s i t u d i n e l e g a l e p e r l ' a t t o r e 7 6 e n n e , c h e a m a g g i o è s t a t o c o n d a n n a t o p e r a g g r e s s i o n e s e s s u a l e a i d a n n i d i d u e d o n n e s u l s e t d i u n f i l m n e l 2 0 2 1 a u n a p e n a s o s p e s a d i 1 8 m e s i . Q u e l l a c o n d a n n a e u n a s e r i e d i a l t r e a c c u s e e m e r s e n e g l i u l t i m i a n n i h a n n o i r r i m e d i a b i l m e n t e o f f u s c a t o l a r e p u t a z i o n e d e l l a s t e l l a d e l c i n e m a f r a n c e s e , c o s t r u i t a i n m e z z o s e c o l o d i c a r r i e r a : p i ù d i d o d i c i d o n n e l o h a n n o a c c u s a t o d i a b u s i . " S e t t e a n n i d o p o , s e t t e a n n i d i o r r o r e e i n f e r n o … c r e d o d i a v e r e d i f f i c o l t à a r e n d e r m i c o n t o d i q u a n t o s i a e n o r m e t u t t o q u e s t o . S o n o s o l l e v a t a " , h a d i c h i a r a t o A r n o u l d , c h e p r e s e n t ò d e n u n c i a n e l 2 0 1 8 . L a s u a a v v o c a t a , C a r i n e D u r r i e u - D i e b o l t , h a c o n f e r m a t o c h e D e p a r d i e u è s t a t o r i n v i a t o a g i u d i z i o p e r l a p r e s u n t a a g g r e s s i o n e e p e r l o s t u p r o m e d i a n t e p e n e t r a z i o n e d i g i t a l e d i A r n o u l d , a v v e n u t i i n d u e o c c a s i o n i , n e l l ’ a g o s t o d e l 2 0 1 8 , n e l l a s u a a b i t a z i o n e p a r i g i n a . " L a m i a c l i e n t e e i o s i a m o s o l l e v a t e e f i d u c i o s e . È u n a f o r m a d i v e r i t à g i u d i z i a r i a p e r C h a r l o t t e i n a t t e s a d e l p r o c e s s o p e n a l e " , h a a g g i u n t o l a l e g a l e . L a d a t a d e l p r o c e s s o n o n è a n c o r a s t a t a f i s s a t a . I n u n p r i m o m o m e n t o i l c a s o e r a s t a t o a r c h i v i a t o p e r i n s u f f i c i e n z a d i p r o v e , m a A r n o u l d , a m i c a d i f a m i g l i a d i D e p a r d i e u , s i è c o s t i t u i t a p a r t e c i v i l e , f a c e n d o s ì c h e n e l l ’ e s t a t e 2 0 2 0 v e n i s s e a p e r t a u n ’ i n c h i e s t a g i u d i z i a r i a . A l l a f i n e d e l 2 0 2 1 l ' a t t r i c e a c c u s ò p u b b l i c a m e n t e l a s t e l l a d e l c i n e m a d i a v e r l a s t u p r a t a d u e v o l t e n e l l ’ a g o s t o 2 0 1 8 , q u a n d o l e i a v e v a 2 2 a n n i e d e r a a n o r e s s i c a , a r r i v a n d o a p e s a r e 3 7 c h i l o g r a m m i . D e p a r d i e u h a n e g a t o l e a c c u s e d i s t u p r o e a g g r e s s i o n e s e s s u a l e , s o s t e n e n d o c h e i l r a p p o r t o f o s s e c o n s e n s u a l e . I n u n a l e t t e r a d e l 2 0 2 3 a l q u o t i d i a n o L e F i g a r o l ' a t t o r e a v e v a n e g a t o l e a c c u s e , s o s t e n e n d o d i n o n a v e r " m a i , m a i a b u s a t o d i u n a d o n n a " , e c h e n e l c a s o d i A r n o u l d n o n c i f o s s e " m a i s t a t a c o s t r i z i o n e , n é v i o l e n z a , n é p r o t e s t e " . L ’ a t t o r e f r a n c e s e d o v r à a n c h e r i s p o n d e r e a l l a g i u s t i z i a i t a l i a n a p e r l ' a c c u s a d i a v e r a g g r e d i t o i l p a p a r a z z o R i n o B a r i l l a r i , 8 0 a n n i , a m a g g i o 2 0 2 4 p r e s s o u n b a r r o m a n o , c o l p e n d o l o a l v o l t o t r e v o l t e d o p o c h e q u e s t i a v e v a t e n t a t o d i f o t o g r a f a r l o e c a u s a n d o g l i u n a f e r i t a a l s o p r a c c i g l i o , p e r c u i i l f o t o g r a f o è s t a t o p o r t a t o a l l ' o s p e d a l e e d i m e s s o c o n u n a p r o g n o s i d i 1 0 g i o r n i . L ' a v v o c a t o d i D e p a r d i e u h a p o i s o s t e n u t o c h e B a r i l l a r i a v e s s e s p i n t o v i o l e n t e m e n t e l a c o m p a g n a , M a g d a V a v r u s o v a , c h e e r a c o n l a s t a r . I l f o t o g r a f o h a p r e s e n t a t o d e n u n c i a .