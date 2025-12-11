R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l ' i n i z i o d i q u e s t ' a n n o c ' è l ' o b b l i g o d i i n t r o d u z i o n e d e l 2 5 % d i r i c i c l a t o n e l l e b o t t i g l i e , q u i n d i a n d i a m o a t o c c a r e c o n m a n o e a b b i a m o t o c c a t o c o n m a n o d a l v i v o i n q u e s t o 2 0 2 5 c h e c o s a v u o l d i r e o b b l i g a r e q u a l c u n o a m e t t e r e d e l r i c i c l a t o " . Q u e s t e l e p a r o l e d i C o r r a d o D e n t i s p r e s i d e n t e C o r i p e t , i l c o n s o r z i o a u t o n o m o , v o l o n t a r i o c h e o p e r a n e l l a r a c c o l t a e n e l l ' a v v i o a r i c i c l o d e i c o n t e n i t o r i p e r l i q u i d i i n P e t , i n t e r v e n e n d o a l l a C o n f e r e n z a N a z i o n a l e I n d u s t r i a d e l R i c i c l o 2 0 2 5 , p r o m o s s a d a l l a F o n d a z i o n e p e r l o S v i l u p p o S o s t e n i b i l e c o n C o n a i e P i a n e t a 2 0 3 0 , c o n i l p a t r o c i n i o d i M a s e e C o m m i s s i o n e E u r o p e a . " A b b i a m o d a t o i l 2 5 % d i r i c i c l a t o , q u e l l o c h e è o b b l i g a t o r i o p e r l e g g e , a t u t t i i c o n s o r z i a t i p r o d u t t o r i – p r o s e g u e D e n t i s – q u i n d i r i s p e t t a n o g l i o b b l i g h i n o r m a t i v i . Q u e s t o l ' a b b i a m o f a t t o g r a z i e a d u n a c a t e n a d i c u s t o d i a c h e p a r t e d a l l a r a c c o l t a e s e g u e t u t t a l a f i l i e r a f i n o a l l a c o n s e g n a a i s o c i d i u n P e t r i c i c l a t o d i a l t i s s i m a q u a l i t à , q u a l i t a t i v a m e n t e e l e v a t o . A b b i a m o c o n d o t t o i n q u e s t i a n n i a s s i e m e a l l ' U n i v e r s i t à F e d e r i c o I I d i N a p o l i u n o s t u d i o c o m p l e t o s u p i ù d i m i l l e c a m p i o n a t u r e e f f e t t u a t e s u t u t t a l a f i l i e r a . L a c a p a c i t à d i p r o d u z i o n e d e l p o l i m e r o i n e s t r e m o o r i e n t e è 1 2 v o l t e s u p e r i o r e a q u e l l a d i t u t t a l ' E u r o p a . Q u i n d i a b b i a m o d i m e n s i o n i e d i n a m i c h e n o n c o m p a r a b i l i . S i a m o r i u s c i t i , c i o n o n o s t a n t e , a t t r a v e r s o q u e s t o n u o v o m o d e l l o , a g a r a n t i r e i p r e s u p p o s t i p e r o t t e m p e r a r e a l l a l e g g e , d a n d o a i n o s t r i s o c i u n p o l i m e r o , p e r a l t r o , a c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e e s t r e m a m e n t e s t a b i l i , c h e è t r a c c i a t o m a d e i n I t a l y ( d a l l a r a c c o l t a a l l a p r o d u z i o n e ) e r i s p e t t a p e r c i ò a n c h e l e n o r m e c h e p r e v e d o n o l ’ o b b l i g o d i u t i l i z z o d i E - P e t e u r o p e o ” . “ I l n o s t r o m o d e l l o r i g u a r d a p i ù d e l 4 0 % d e l l ’ i m m e s s o a c o n s u m o e a u s p i c h i a m o c h e a n c h e t u t t i g l i a l t r i p r o d u t t o r i s p o s i n o i l m o d e l l o C o r i p e t . M a a l m o m e n t o l a r e s t a n t e q u o t a d i m e r c a t o , a p p r o f i t t a n d o d i u n v u o t o n o r m a t i v o p r i v o d i s a n z i o n i , n o n r i s p e t t a g l i o b b l i g h i , c o n t i n u a n d o a d u s a r e i l P e t v e r g i n e d i i m p o r t a z i o n e , f a v o r i t o d a u n p r e z z o p i ù b a s s o . Q u e s t o è u n q u a l c o s a c h e v a c o l m a t o a s t r e t t o g i r o , a n c h e p e r c h é l a c o n c o r r e n z a , q u e l l a c h e a r r i v a d a l l a C i n a , r i g u a r d a s i a i l p o l i m e r o v e r g i n e c h e s u i p o l i m e r i r i c i c l a t i ” .