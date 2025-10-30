R o m a , 3 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - I l R i s p a r m i o P o s t a l e è p e r g l i i t a l i a n i “ u n p o r t o s i c u r o a n c h e i n p e r i o d i d i t u r b o l e n z a d e l l ’ e c o n o m i a . L o s t o c k o g g i a m m o n t a a 3 2 4 m i l i a r d i d i e u r o , c o n 3 1 m i l i o n i d i l i b r e t t i p e r u n v a l o r e d i 9 4 m i l i a r d i d i e u r o e 3 9 m i l i o n i d i b u o n i f r u t t i f e r i p e r u n v a l o r e d i 2 3 0 m i l i a r d i d i e u r o . C i s o n o c i r c a 2 7 m i l i o n i d i r i s p a r m i a t o r i c o n u n a m m o n t a r e m e d i o p r o - c a p i t e d i c i r c a 1 2 m i l a e u r o . U n v a l o r e c h e d i m o s t r a c o m e i l r i s p a r m i o s i a e f f e t t i v a m e n t e d i f f u s o ” . C o s ì l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P o s t e I t a l i a n e M a t t e o D e l F a n t e , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o p e r i 1 5 0 a n n i d i R i s p a r m i o P o s t a l e i n c o r s o o g g i a R o m a . “ I l r i s p a r m i o è i n i z i a t o n e i p i c c o l i c o m u n i n o n s e r v i t i d a l l e b a n c h e , o ' s p o r t e l l i ' , c o m e s i c h i a m a v a n o , d e l l e c a s s e d i r i s p a r m i o o r d i n a r i e , s e n z a s o t t r a r r e f o n d i a i c o n c o r r e n t i , m a m u o v e n d o ‘ m i n u t i s s i m e s o m m e i n e r t i ’ , q u e l l e c h e n e l l e a r e e i n t e r n e e r a n o s o t t r a t t e a g l i u s i p r o d u t t i v i . C o m e n o n f a r e i l p a r a l l e l o o g g i c o n l ’ a t t u a l e p r e s e n z a s o l i t a r i a d i P o s t e n e l l e a r e e i n t e r n e d e l P a e s e ? ” “ C d p e P o s t e s o n o s t a t e p e n s a t e , a l t e m p o , c o n l u n g i m i r a n z a e c u r a . C o m e d u e f a c c e s t e s s a m e d a g l i a d i u n p r o g e t t o f i n a l i z z a t o a m o b i l i t a r e r i s o r s e p e r l o s v i l u p p o . L ' i d e a b r i l l a n t e f u u t i l i z z a r e a f i n i d e l l a r a c c o l t a d e l r i s p a r m i o q u e l l ’ i n t e r n e t o t t o c e n t e s c o c o s t i t u i t o d a u f f i c i p o s t a l i e t e l e g r a f i c i c h e u n i v a n o l a p e n i s o l a ” , a g g i u n g e D e l F a n t e .