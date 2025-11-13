R o m a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D o p o c i n q u e t r i m e s t r i c o n s e c u t i v i c o n u n a p e r f o r m a n c e a l i v e l l i r e c o r d , a b b i a m o n u o v a m e n t e r a g g i u n t o r i s u l t a t i s t r a o r d i n a r i , c o n r i c a v i n e i p r i m i n o v e m e s i p a r i a 9 , 6 m i l i a r d i d i e u r o , i n c r e s c i t a d e l 4 % s u b a s e a n n u a , e u n R i s u l t a t o o p e r a t i v o ( E b i t ) a d j u s t e d i n c r e s c i t a d e l 1 0 % , a 2 , 5 m i l i a r d i d i e u r o " . E ' q u a n t o d i c h i a r a l ' a d d i P o s t e I t a l i a n e , M a t t e o D e l F a n t e , c o m m e n t a n d o i r i s u l t a t i d e l g r u p p o . A c c o n t o s u l d i v i d e n d o a l i v e l l i r e c o r d e p a r i a 0 , 4 0 e u r o p e r a z i o n e , 5 1 8 m i l i o n i d i e u r o t o t a l i , i n p a g a m e n t o i l 2 6 n o v e m b r e , i n c r e s c i t a d e l 2 1 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e . E ' q u a n t o h a d e l i b e r a t o i l c d a d i P o s t e I t a l i a n e i e r i c o n l ' a p r o v a z i o n e d e i r i s u l t a t i f i n a n z i a r i d e i p r i m i 9 m e s i d e l 2 0 2 5 . " L a s o l i d i t à d e i r i s u l t a t i r a g g i u n t i c o n f e r m a a n c o r a u n a v o l t a l a n o s t r a c a p a c i t à d i g e n e r a r e u n a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e e r e d d i t i z i a i n t u t t i i s e g m e n t i d i b u s i n e s s , g r a z i e a u n a s o l i d a e s e c u z i o n e c o m m e r c i a l e e a u n ' e f f i c a c e g e s t i o n e d e i c o s t i . C o n f e r m i a m o , p e r t a n t o , l a p i e n a f i d u c i a n e l r a g g i u n g i m e n t o d e l l a g u i d a n c e a g g i o r n a t a p e r l ’ i n t e r o e s e r c i z i o 2 0 2 5 , c h e p r e v e d e u n R i s u l t a t o o p e r a t i v o ( E b i t ) a d j u s t e d p a r i a 3 , 2 m i l i a r d i d i e u r o e u n u t i l e n e t t o p a r i a 2 , 2 m i l i a r d i d i e u r o " h a c o m m e n t a t o l ' a d d i P o s t e I t a l i a n e , M a t t e o D e l F a n t e . " S t i a m o a c c e l e r a n d o s u l l e i n i z i a t i v e c h e v a l o r i z z a n o l e s i n e r g i e c o n T i m . N e l p r i m o t r i m e s t r e d e l 2 0 2 6 P o s t e M o b i l e a v v i e r à l a m i g r a z i o n e v e r s o l ’ i n f r a s t r u t t u r a m o b i l e d i T i m , a s e g u i t o d e l l a f i r m a d e l c o n t r a t t o M v n o . I l 2 9 s e t t e m b r e a b b i a m o l a n c i a t o ' T i m E n e r g i a p o w e r e d b y P o s t e I t a l i a n e ' i n o l t r e 7 5 0 p u n t i v e n d i t a T i m , - s p i e g a D e l F a n t e - c o n r i s u l t a t i i n i z i a l i c h e m o s t r a n o u n a n d a m e n t o c o m m e r c i a l e s o l i d o e p r o m e t t e n t e . S t i a m o , i n o l t r e , l a v o r a n d o a t t i v a m e n t e s u u l t e r i o r i o p p o r t u n i t à d i c r o s s - s e l l i n g e i n i z i a t i v e d i o t t i m i z z a z i o n e d e i c o s t i , a t t r a v e r s o a t t i v i t à d i p r o c u r e m e n t c o n g i u n t o . C o m u n i c h e r e m o g l i s v i l u p p i a l m e r c a t o i n m o d o g r a d u a l e , m a n m a n o c h e i r e l a t i v i a c c o r d i v e r r a n n o f i n a l i z z a t i . A b b i a m o , i n o l t r e , c o m p i u t o u n n u o v o p a s s o d e c i s i v o v e r s o l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e c o n l a f i r m a d i u n a l e t t e r a d i i n t e n t i , p e r d a r e v i t a a u n a j o i n t v e n t u r e c o n T i m E n t e r p r i s e , d e d i c a t a a i s e r v i z i I t b a s a t i s u l c l o u d . l p a s s a g g i o d i P o s t e M o b i l e a l l a R e t e T i m a v r à c o m e e f f e t t o u n a d i m i n u z i o n e d e i c o s t i p e r P o s t e I t a l i a n e e c o n t e s t u a l m e n t e u n a u m e n t o d i r i c a v i p e r T i m . L o h a d e t t o M a t t e o D e l F a n t e , A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o d i P o s t e I t a l i a n e , c o m m e n t a n d o a l T g P o s t e l e p r i m e s i n e r g i e t r a P o s t e I t a l i a n e e T i m d o p o l ’ a c q u i s i z i o n e d e l 2 4 , 8 1 % d e l l e a z i o n i d e l l ’ a z i e n d a d i t e l e c o m u n i c a z i o n i . “ A b b i a m o c o m u n i c a t o a l m e r c a t o t r e r i s u l t a t i c o n c r e t i c h e s o n o s t a t i a p p r e z z a t i ” h a s p i e g a t o D e l F a n t e . “ P a s s e r e m o i l n o s t r o c o n t r a t t o d i u t i l i z z o d e l l e a n t e n n e d e l l a n o s t r a P o s t e M o b i l e a T i m , c o n u n r i s p a r m i o i m p o r t a n t e p e r P o s t e I t a l i a n e c h e a b b i a m o q u a n t i f i c a t o i n 2 0 m i l i o n i a n n u i e u n r i c a v o p e r T i m c h e p r i m a n o n c ’ e r a . I l s e c o n d o ( r i s u l t a t o , n d r ) è p a r t i t o i l 2 9 s e t t e m b r e e r i g u a r d a l a d i s t r i b u z i o n e i n 7 5 0 n e g o z i p r i m a r i d i T i m d e l n o s t r o p r o d o t t o l u c e e d e l n o s t r o p r o d o t t o g a s , c h e h a n n o r i c e v u t o u n o t t i m o r i s c o n t r o ” . I l t e r z o r i s u l t a t o , i n f i n e , r i g u a r d a u n a n u o v a c o l l a b o r a z i o n e s u t e c n o l o g i a e i n n o v a z i o n e . “ A b b i a m o a n n u n c i a t o u n a c c o r d o – h a s p i e g a t o D e l F a n t e – p e r s v i l u p p a r e i n s i e m e u n a j o i n t v e n t u r e , u n ' i n i z i a t i v a c o m u n e c o n T i m s u l l a t e c n o l o g i a . T i m g i à v e n d e s e r v i z i d i c o n n e t t i v i t à , s e r v i z i d i c l o u d , s e r v i z i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d i c y b e r s e c u r i t y , d i I n t e r n e t o f T h i n g s , e p o t r à a v e r e a d i s p o s i z i o n e a n c h e l a n o s t r a s p i n t a , i l n o s t r o s u p p o r t o t e c n o l o g i c o t r a m i t e q u e s t a i n i z i a t i v a c o m u n e c h e d i v e r r à n e i p r o s s i m i m e s i u n a s o c i e t à i n c u i s i a n d r a n n o a c o n c e n t r a r e g l i i n v e s t i m e n t i n e l d i g i t a l e ” . " L a m i g r a z i o n e d e i n o s t r i c l i e n t i a l l a S u p e r A p p è s t a t a c o m p l e t a t a c o n s u c c e s s o . A d o g g i l a S u p e r A p p è u t i l i z z a t a d a 1 5 m i l i o n i d i c l i e n t i , c o n 4 , 1 m i l i o n i d i u t e n t i a t t i v i s u b a s e g i o r n a l i e r a n e l m e s e d i n o v e m b r e 2 0 2 5 , u n d a t o c h e s u p e r a i l n u m e r o c o m p l e s s i v o d i u t e n t i d e l l e n o s t r e p r e c e d e n t i a p p c o n s i d e r a t e i n s i e m e . L ' i n v e s t i m e n t o d i P o s t e i n T i m r e s t a s t r a t e g i c o " e a l m o m e n t o " s i a m o a l l a v o r o s u p o s s i b i l i t à d i c r o s s s e l l i n g a n c h e n e l s e t t o r e d e l l e a s s i c u r a z i o n i e i n q u e l l o d e i p a g a m e n t i " . “ L e a r e e c h e s o n o a n d a t e b e n e s o n o q u e l l e s t r a t e g i c h e ” h a s p i e g a t o D e l F a n t e i n u n ’ i n t e r v i s t a a l T g P o s t e . “ A p a r t i r e d a l l a l o g i s t i c a – h a c o n t i n u a t o - d o v e a b b i a m o a v u t o i n q u e s t o t r i m e s t r e u n a c r e s c i t a d i v o l u m i d e l 1 4 % : s i a m o c r e s c i u t i d i p i ù i n q u e s t i u l t i m i t r e m e s i d i q u a n t o s i a m o c r e s c i u t i n e i p r i m i s e i m e s i d e l l ' a n n o . I n o l t r e , s i a m o a r r i v a t i a l 4 5 % d i c o n s e g n e e f f e t t u a t e d a i n o s t r i p o r t a l e t t e r e ” . D e l F a n t e h a e l e n c a t o , i n o l t r e , g l i o t t i m i r i s u l t a t i r e g i s t r a t i d a l l e a l t r e d i v i s i o n i d i b u s i n e s s : “ B e n i s s i m o l e a s s i c u r a z i o n i , s p e c i a l m e n t e i l r a m o d a n n i , m a è a n d a t o b e n i s s i m o a n c h e i l r a m o v i t a . O t t i m o l a v o r o s u l r i s p a r m i o p o s t a l e e b e n e a n c h e s u i p r o d o t t i d i P o s t e P a y , c o m e l ' e n e r g i a ” . P r o s e g u e i n o l t r e l a s t r a t e g i a d i d i g i t a l i z z a z i o n e d e l G r u p p o : “ a b b i a m o u n ' u n i c a s o l a A p p p e r i n o s t r i c l i e n t i – h a d e t t o D e l F a n t e - c h e s t a a n d a n d o b e n i s s i m o . Q u e s t a s e t t i m a n a a b b i a m o t a g l i a t o p e r l a p r i m a v o l t a i l t r a g u a r d o d e i 1 5 m i l i o n i d i A p p s c a r i c a t e e a t t i v e . D i q u e s t i , d u e t e r z i c i r c a s o n o c l i e n t i c h e h a n n o l ' A p p e v e n g o n o a n c h e i n u f f i c i o p o s t a l e , r i s p e c c h i a n d o i l n o s t r o m o d e l l o c h e v u o l e d a r e l a p o s s i b i l i t à a l c l i e n t e d i s c e g l i e r e ” .