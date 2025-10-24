N a p o l i , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " S i a m o i n u n ' e p o c a d i t r a n s i z i o n i s e n z a d u b b i o . C o m e P r o f e s s i o n I t a l i a n e a b b i a m o c h i e s t o d a t e m p o u n a d e g u a m e n t o d e g l i o r d i n a m e n t i . D a l 2 0 1 1 s o n o a v v e n u t e t a n t e c o s e c o m e l ' a v v e n t o d e l l ' I a e d e r a i m p e n s a b i l e r e s t a r e a g g a n c i a t i a u n P a e s e c h e n o n c ' e r a p i ù . C o m e c o n s u l e n t i d e l l a v o r o s i a m o s e m p r e s t a t i ' a v a n t i ' n e l l a m o d e r n i t à v i s t o c h e c i i n t e r f a c c i a m o c o n P a e a z i e n d e , e q u i n d i n o n p o s i a m o o f f r i r e s e r v i z i d i r e t r o g u a r d i a m a s o l o d i a v a n g u a r d i a . I o c r e d o c h e s i d e b b a a c c e l e r a r e l ' i t e r i n P a r l a m e n t o d e l l ' a p p r o v a z i o n e d e i d i s e g n i d i l e g g e s u g l i o r d i n a m e n t i p r o f e s s i o n a l i : l a s c e l t a d i n o n f a r e u n u n i c o d i s e g n o d i l e g g e c o m e n e l 2 0 1 1 v a b e n e m a d e v e e s s e r c i a n c h e a r m o n i z z a z i o n e d e i p e r c o r s i p e r c h è è e v i d e n t e c h e s e o g n i d i s e g n o n o r m a t i v o s e g u e u n p e r c o r s o a u t o n o m o i l r i s c h i o è c h e c i s i a n o s c o n f i n a m e n t i d i c o m p e t e n z e p r o f e s s i o n a l i a s c a p i t o d i a l t r i o r d i n i . C i d e v e e s s e r e c o n t r o l l o d a p a r t e d i c h i è g a r a n t e d i q u e s t o , c o m e P r o f e s s i o n I t a l i a n e l ' a b b i a m o r i c h i e s t o , m a s a p p i a m o c h e i l g o v e r n o è a t t e n t o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ' O r d i n e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o e d i P r o f e s s i o n I t a l i a n e , R o s a r i o D e L u c a , i n t e r v e n d o a l l a c o n v e n t i o n n a z i o n a l e d e i c o n s u l e n t i d e l l a v o r o a N a p o l i , p e r i 6 0 a n n i d e l c o n s i g l i o n a z i o n a l e d e i p r o f e s s i o n i s t i . D e L u c a h a s o t t o l i n e a t o c h e c o m e c o n s u l e n t i d e l l a v o r o " l ' o b i e t t i v o è d i m e t t e r e a s i s t e m a l e c o m p e t e n z e a c c u m u l a t e n e g l i a n n i , c o n r e g o l e p r e c i s e . E ' q u e l l o c h e v o r r e m m o a n c h e d a p a r t e d e g l i a l t r i s e n z a a n d a r e a p e s c a r e n e l l e c o m p e t e n z e a l t r u i " , h a c o n c l u s o .