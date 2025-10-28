R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' i m p e g n o d i G s k n e l l e p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e i n i z i a o l t r e 5 0 a n n i f a , è p a r t i t o c o n l e t e r a p i e i n a l a t o r i e e d è c o n t i n u a t o c o n q u e l l e d i p r e c i s i o n e e b i o l o g i c h e . O l t r e a l l ’ a m b i t o d e l t r a t t a m e n t o c ’ è a n c h e q u e l l o d e l l a p r e v e n z i o n e , n e l n o s t r o c a s o , v a c c i n a l e " . L o h a d e t t o S a r a D e G r a z i a , d i r e t t o r e m e d i c o S p e c i a l t y G s k I t a l i a , a l l ’ i n c o n t r o c o n l a s t a m p a p r o m o s s o d a l l a f a r m a c e u t i c a a M i l a n o p e r i l l u s t r a r e i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o s u g l i e f f e t t i d i m e p o l i z u m a b n e i p a z i e n t i c o n r i n o s i n u s i t e c o r n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e , c o n d o t t o d a u n t e a m d i s p e c i a l i s t i d e l l ’ A z i e n d a o s p e d a l i e r o u n i v e r s i t a r i a C a r e g g i d i F i r e n z e g u i d a t i d a A n d r e a M a t u c c i . Q u e l l o d e l l ' a z i e n d a , c o n r i n u a D e G r a z i a , " è u n i m p e g n o c h e s i r i n n o v a e c h e p e r m e t t e d i i m p a t t a r e i n m a n i e r a f o r t e e i m p o r t a n t e n e l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a p a t o l o g i e r e s p i r a t o r i e c r o n i c h e c o m e l ' a s m a , l ' a s m a g r a v e e l a r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e , p a t o l o g i e s p e s s o m o l t o a n c h e i n t e r c o n n e s s e t r a d i l o r o . I n t a l s e n s o , l e n u o v e e v i d e n z e e g l i s t u d i p o r t a t i a v a n t i d a G s k , m a a n c h e l e e v i d e n z e d e l l a r i c e r c a , r a p p r e s e n t a n o p e r n o i u n o s p r o n e p e r c o n t i n u a r e a d a n d a r e a v a n t i n e l l a r i c e r c a d i t e r a p i e i n n o v a t i v e e a p p r o p r i a t e , i n g r a d o d i i m p a t t a r e p o s i t i v a m e n t e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " .