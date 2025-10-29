R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i n t r o d u z i o n e d e l l a v a l u t a z i o n e d e l l ’ i m p a t t o g e n e r a z i o n a l e è u n f a t t o p o s i t i v o p e r c h é è u n o s t r u m e n t o c h e r i t e n i a m o p o s s a r a p p r e s e n t a r e u n p a s s a g g i o d i m a t u r i t à d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a n e l l a p i e n a a t t u a z i o n e d i q u e l p r i n c i p i o c o s t i t u z i o n a l m e n t e r i c o n o s c i u t o . È u n t e m a c h e h a v i s t o q u e s t o i p a r t i t i u n i t i , n e l l a s e d e d e l l a c o m m i s s i o n e c h e p r e s i e d o s u l l a t r a n s i z i o n e d e m o g r a f i c a , n e l c h i e d e r e l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n p r i n c i p i o s u l l ' i m p a t t o d e m o g r a f i c o n e l l a n u o v a l e g g e d i c o n t a b i l i t à c h e t u t t i i n s i e m e s t i a m o s c r i v e n d o , a p p u n t o c o n u n a v a l u t a z i o n e p o s i t i v a s i a d a p a r t e d e l g o v e r n o c h e d a l l a m a g g i o r a n z a ” . C o s ì l a p r e s i d e n t e d i A z i o n e , E l e n a B o n e t t i , i n t e r v e n e n d o a l l a C a m e r a s u l d d l s e m p l i f i c a z i o n i . “ U n a e f f e t t i v a s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a c h e h a l o s c o p o c h i a r o e d e f i n i t o d i r e n d e r e p i ù e f f i c a c e e p i ù e f f i c i e n t e l ' a z i o n e d i g o v e r n o n o n p u ò c h e t r o v a r e u n p l a u s o d i c o r r i s p o n d e n z a a n c h e d a p a r t e d e l P a r l a m e n t o , a l d i l à d e i p o s i z i o n a m e n t i p o l i t i c i d i u n a o d e l l ' a l t r a p a r t e . L a s e m p l i f i c a z i o n e , s e d i v e n t a c a p a c i t à d i c o n c r e t i z z a r e l a f o r m a d e m o c r a t i c a e d i g o v e r n o a f a v o r e d e i c i t t a d i n i d e l P a e s e , n o n p u ò c h e e s s e r e v i s t a c o m e q u a l c o s a d i p o s i t i v o ” , c o n c l u d e .