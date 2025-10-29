R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l P a r t i t o d e m o c r a t i c o v o t e r à c o n t r o q u e s t o p r o v v e d i m e n t o n o n p e r c h é c o n t e s t i a m o l ’ e s i g e n z a d i s e m p l i f i c a z i o n e c h e , a n z i , r i t e n i a m o a u s p i c a b i l e e n e c e s s a r i a . M a q u e s t o D d l t r a s f o r m a l a s e m p l i f i c a z i o n e d a s t r u m e n t o d i c h i a r e z z a e a c c e s s i b i l i t à a v e i c o l o d i a c c e n t r a m e n t o e o p a c i t à n o r m a t i v a , a t t r a v e r s o n o r m e c h e c o n f e r i s c o n o d e l e g h e i n b i a n c o a l g o v e r n o s u t a n t i s s i m e m a t e r i e e r i d u c o n o i l P a r l a m e n t o a m e r o o r g a n o d i r a t i f i c a " . C o s ì l a v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o D e m a l l a C a m e r a , S i m o n a B o n a f è , i n t e r v e n e n d o i n A u l a p e r a n n u n c i a r e i l v o t o c o n t r a r i o d e l P d a l D d l S e m p l i f i c a z i o n i . " U n p r o v v e d i m e n t o , d u n q u e , c o n u n a c o n c e z i o n e v e r t i c i s t i c a e p r o c e d u r a l e , p e r g i u n t a a i n v a r i a n z a d i b i l a n c i o , c h e n o n r i s o l v e p r o b l e m i , n o n a c c e l e r a p r o c e s s i , n o n d à r i s p o s t e . N o n s i c h i a m a a l l o r a s e m p l i f i c a z i o n e , m a p r e s a i n g i r o . C ’ è s o l o l ’ a r t i c o l o 4 c h e v a n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e , q u e l l o s u l l a i s t i t u z i o n e d e l l a v a l u t a z i o n e d i i m p a t t o g e n e r a z i o n a l e , p e r c h é m a n d a u n s e g n a l e c h i a r o : i l P a r l a m e n t o s i a s s u m e l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o n s i d e r a r e l e c o n s e g u e n z e s o c i a l i e a m b i e n t a l i d e l l e p r o p r i e l e g g i p e r c h i v e r r à d o p o d i n o i . P u r t r o p p o p e r ò q u e s t a l e g g e , d i e t r o i l n o b i l e o b i e t t i v o d e l l a s e m p l i f i c a z i o n e , n a s c o n d e t u t t ’ a l t r o : u n a d e r e g o l a m e n t a z i o n e s e n z a b e n e f i c i r e a l i " , c o n c l u d e .