R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " G r a n d e s o d d i s f a z i o n e p e r l ’ a p p r o v a z i o n e d e f i n i t i v a d e l d d l M o n t a g n a . D ’ o r a i n a v a n t i c i s a r à p i ù a t t e n z i o n e a l l e e s i g e n z e d e i t e r r i t o r i v e r a m e n t e m o n t a n i : p r e v i s t i i n v e s t i m e n t i a d h o c , c o n u n o s t a n z i a m e n t o d i 2 0 0 m i l i o n i , m i s u r e p e r i l r i p o p o l a m e n t o e p e r g a r a n t i r e s e r v i z i f o n d a m e n t a l i c o m e l a s a n i t à e l a s c u o l a , t u t e l e e c o n o m i c h e e a m b i e n t a l i . C o n q u e s t a l e g g e s i r i c o n o s c o n o , f i n a l m e n t e , l e r e a l t à m o n t a n e c o m e s t r a t e g i c h e p e r i l P a e s e e r i n g r a z i a m o i l l a v o r o d e l m i n i s t r o C a l d e r o l i , d e l l a L e g a a l g o v e r n o , p e r a v e r l o r e s o p o s s i b i l e ” . C o s ì A l b e r t o S t e f a n i , v i c e s e g r e t a r i o f e d e r a l e d e l l a L e g a e s e g r e t a r i o d e l l a L i g a V e n e t a .