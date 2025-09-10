R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l p r o v v e d i m e n t o n e l s u o p a s s a g g i o a l l a C a m e r a è s t a t o a d d i r i t t u r a p e g g i o r a t o . P e r u n a r i f o r m a c h e v i e n e d e f i n i t i v a e p o c a l e n o n s o n o s t a t e f o r n i t e n e m m e n o l e r i s o r s e p e r p e r s e g u i r e g l i o b i e t t i v i . U n a r i f o r m a d i f a c c i a t a , u n a c o r t i n a f u m o g e n a p e r g l i e l e t t o r i . L o d i m o s t r a i l f a t t o c h e p e r l a m o n t a g n a s o n o s t a t i s t a n z i a t i 1 0 0 m i l i o n i , m e n t r e i l v i c e p r e m i e r b u t t a s u l p r o g e t t o d e l P o n t e 1 3 m i l i a r d i . S i è a d d i r i t t u r a r i d o t t o i l n u m e r o d e i C o m u n i m o n t a n i p e r p o t e r d i r e c h e r i c e v e r a n n o p i ù r i s o r s e c h e i n p r e c e d e n z a : q u e s t a è u n a f u r b e r i a , u n g i o c o d i p r e s t i g i o p e r u n a s c a t o l a v u o t a ” . L o d i c h i a r a i l s e n . D a r i o P a r r i n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i , i n d i c h i a r a z i o n e d i v o t o p e r i l P d .