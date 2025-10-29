R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a l e g g e a n n u a l e s u l l a c o n c o r r e n z a e s u l m e r c a t o è u n p r o v v e d i m e n t o c h e r a p p r e s e n t a u n u l t e r i o r e p a s s o i n a v a n t i c h e i l g o v e r n o M e l o n i h a m e s s o i n c a m p o p e r t u t e l a r e a p p u n t o l a c o n c o r r e n z a e i l l i b e r o m e r c a t o . S i t r a t t a d i u n a l e g g e c h e t r a c c i a l e l i n e e f o n d a m e n t a l i p e r u n a c o r r e t t a c o n c o r r e n z a e p e r f a v o r i r e l a c r e s c i t a d e l m e r c a t o , i n c u i v e n g o n o a n c h e s t a n z i a t i 2 5 0 m i l i o n i p e r l a r i c e r c a e i l c u i o b i e t t i v o f i n a l e , n o n o s t a n t e l e c r i t i c h e d e l l ’ o p p o s i z i o n e , è q u e l l o d i c o n s e n t i r e l o s v i l u p p o d e l l a n o s t r a N a z i o n e e l a c r e s c i t a d e l P i l ” . C o s ì i n a u l a i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a B a r t o l o m e o A m i d e i , c o m p o n e n t e l a c o m m i s s i o n e I n d u s t r i a a P a l a z z o M a d a m a .