R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è u n a r i u n i o n e d e i c o m b a t t e n t i - r e d u c i " , m e t t e i n c h i a r o c o n i r o n i a R o b e r t o D i G i o v a n P a o l o , e x s e n a t o r e d e l P d , o g g i a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l ' a r c h i v i o d e l l a r i v i s t a d e i g i o v a n i D c , ' N u o v a P o l i t i c a ' , c h e è s t a t o d i g i t a l i z z a t o e s a r à v i s i b i l e s u u n s i t o w e b . I n p l a t e a n e l l a s a l a N a s s i r y a a l S e n a t o d i v e r s i p r o t a g o n i s t i d e l l a g i o v a n i l e d e m o c r i s t i a n a d e g l i a n n i ' 8 0 , d a R e n z o L u s e t t i a M a u r o F a b r i s . U n a ' r i m p a t r i a t a ' a c u i s i è a f f a c c i a t a a n c h e l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , r e d u c e d a u n a c o n f e r e n z a s t a m p a s u l l a m a n o v r a a p a l a z z o M a d a m a . L ' a r c h i v i o s i i n t r e c c i a c o n g l i u l t i m i a n n i d e l l a s t o r i a d e l l a D c , d a l 1 9 8 4 a l 1 9 9 2 . ' L a q u i n t a g e n e r a z i o n e d e l l a D c ' , c o m e s i l e g g e n e l t i t o l o d e l l ' e v e n t o c h e è s t a t o p r o m o s s o d a D a r i o F r a n c e s c h i n i e R o b e r t o d i G i o v a n P a o l o , e n t r a m b i e x - d i r e t t o r i d e l l a r i v i s t a , i l p r i m o d a l 1 9 8 4 e i l s e c o n d o d a l 1 9 8 8 . " D e l l a r i v i s t a N u o v a P o l i t i c a n o n s e n e t r o v a v a t r a c c i a s u l w e b , n e m m e n o s u W i k i p e d i a " , d i c e F r a n c e s c h i n i . D i q u i l ' i n i z i a t i v a p e r l ' a r c h i v i o d i g i t a l e . " E p p u r e - c o n t i n u a i l d i r i g e n t e d e m - i n q u e l m e n s i l e h a n n o c o m i n c i a t o a s c r i v e r e d i v e r s e p e r s o n e c h e p o i h a n n o f a t t o m o l t a s t r a d a . F u u n ' e s p e r i e n z a a l l ' a v a n g u a r d i a " . F r a n c e s c h i n i r a c c o n t a c h e l a g i o v a n i l e d e l l a D c n o n a v e v a p i ù u n a s u a r i v i s t a d a a l m e n o 2 0 a n n i " e a q u e i t e m p i l e r i v i s t e e r a n o l u o g h i d i r i f l e s s i o n e . C o s ì d e c i d e m m o d i m e t t e r e s u l a r i v i s t a . P a r t i m m o d a z e r o . S i t r a t t a v a d i t r o v a r e s o l d i e p u b b l i c i t à . P e r l a p u b b l i c i t à u s a m m o m o l t i s o t t e r f u g i m a o r m a i s o n o c o s e c a d u t e i n p r e s c r i z i o n e . . . S u g l i a b b o n a m e n t i c i i n v e n t a m m o d i m e t t e r e o g n i m e s e l ' e l e n c o d e i p a r l a m e n t a r i D c c h e c i a v e v a f a t t o l a s o t t o s c r i z i o n e , c o s ì c h i n o n t r o v a v a i l s u o n o m e f a c e v a b r u t t a f i g u r a e p a g a v a " . F r a n c e s c h i n i r i c o r d a i l e i n t e r v i s t e , l e r i f l e s s i o n e e l e p r e s e d i p o s i z i o n i a t t o r n o a n o d i d e l i c a t i d e l l a P r i m a R e p u b b l i c a . “ R i c o r d o u n ’ i n t e r v i s t a a i B r p e n t i t i , a Z a c c a g n i n i . C h e t u t t o q u e s t o s i a r e p e r i b i l e e c o n s u l t a b i l e s u l l a r e t e è u n p a s s o m o l t o i m p o r t a n t e " .