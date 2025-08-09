Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Il piano straordinario per lexport funziona. Diversificare i mercati internazionali nei quali esportare i nostri prodotti è la strategia giusta per contrastare leffetto negativo dei dazi americani. Nel primo semestre del 2025 lexport italiano verso i Paesi extra Ue registra una crescita dell1,3%, che sale a +2% al netto dellenergia". Lo sottolinea il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. "Bene -spiega- le esportazioni verso Emirati Arabi, Brasile, Svizzera, Spagna e Arabia Saudita, risultati ottenuti anche grazie alle nostre missioni strategiche. La qualità e la varietà merceologica del Made in Italy non hanno confini. Lexport farà ancora da traino alla crescita economica. Proseguiamo verso lobiettivo dei 700 miliardi di euro di esportazioni annue".