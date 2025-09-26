R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C ' è " u n ' a m i c i z i a s t o r i c a t r a U n i o n e E u r o p e a e S t a t i U n i t i . N o n d o b b i a m o r i n u n c i a r e a l l a n o s t r a a l l e a n z a e a m i c i z i a t r a n s a t l a n t i c a , n e m m e n o o r a c h e T r u m p h a a v v i a t o u n a g u e r r a c o m m e r c i a l e c o n t r o i n o s t r i P a e s i e l ' U n i o n e E u r o p e a , c h e s t a d a n n e g g i a n d o g r a v e m e n t e l e n o s t r e e c o n o m i e " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l ' G l o b a l P r o g r e s s a c t i o n S u m m i t 2 0 2 5 ' a L o n d r a i n u n p a n e l c o n i l g o v e r n a t o r e d e l l ' I l l i n o i s , J . B . P r i t z k e r .