R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o g o v e r n o n o n h a a n c o r a d e t t o c o s a f a r à p e r p r o t e g g e r e l ' I t a l i a d a i d a z i d i T r u m p . V o l e v a f a r e l a p o n t i e r a e i n v e c e l ' a m i c i z i a u n i l a t e r a l e c o n T r u m p h a u n c o s t o e l e v a t i s s i m o p e r i l n o s t r o P a e s e . H a n n o m i n i m i z z a t o p e r m e s i . C o n f i n d u s t r i a p a r l a d i 2 0 m i l i a r d i i n m e n o d i e x p o r t p e r i l p r o s s i m o a n n o e l o S v i m e z d i 1 0 0 m i l a p o s t i d i l a v o r o a r i s c h i o . L a l i n e a m o r b i d a c o n T r u m p è s t a t a d e l t u t t o i n e f f i c a c e . E o g g i s i a m o a l l a r i m o z i o n e : n o n s e n t o p i ù M e l o n i p a r l a r e d i d a z i . A v e v a a n n u n c i a t o u n p i a n o d a 2 4 m i l i a r d i . E ' s v a n i t o n e l n u l l a " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a D i r e z i o n e P d .