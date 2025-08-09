R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " N e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 l ’ e x p o r t v e r s o i P a e s i e x t r a U e è c r e s c i u t o d e l l ’ 1 , 3 % ( + 2 % e s c l u d e n d o l ’ e n e r g i a ) , c o n f e r m a n d o i l s u c c e s s o d e l l a s t r a t e g i a d i d i v e r s i f i c a z i o n e a v v i a t a d a l G o v e r n o . I n o t e v o l i i n c r e m e n t i r e g i s t r a t i v e r s o E m i r a t i A r a b i , B r a s i l e , S v i z z e r a , S p a g n a e A r a b i a S a u d i t a , r a g g i u n t i a n c h e g r a z i e a l l e m i s s i o n i s t r a t e g i c h e g u i d a t e d a l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i , t e s t i m o n i a n o l a f o r z a e l ’ a p p e a l d e l M a d e i n I t a l y . L ’ e x p o r t è u n p i l a s t r o d e l l a n o s t r a e c o n o m i a , c r e a o c c u p a z i o n e e b e n e s s e r e : l ’ o b i e t t i v o d e i 7 0 0 m i l i a r d i a n n u i è v i c i n o ” . L o a f f e r m a P a o l o E m i l i o R u s s o , c a p o g r u p p o d i F o r z a I t a l i a i n c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a .