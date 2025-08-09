Roma, 9 ago. (Adnkronos) - "Nel primo semestre 2025 lexport verso i Paesi extra Ue è cresciuto dell1,3% (+2% escludendo lenergia), confermando il successo della strategia di diversificazione avviata dal Governo. I notevoli incrementi registrati verso Emirati Arabi, Brasile, Svizzera, Spagna e Arabia Saudita, raggiunti anche grazie alle missioni strategiche guidate dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, testimoniano la forza e lappeal del Made in Italy. Lexport è un pilastro della nostra economia, crea occupazione e benessere: lobiettivo dei 700 miliardi annui è vicino. Lo afferma Paolo Emilio Russo, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera.