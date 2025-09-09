M i l a n o , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S e è v e r o c h e n e g l i u l t i m i a n n i a b b i a m o a t t r a v e r s a t o m o m e n t i d i g r a n d i p e r t u r b a z i o n i e u n a c o s t a n t e v o l u b i l i t à , è a l t r e t t a n t o c e r t o c h e m a i c o m e o g g i i l m o n d o ( e i l n o s t r o q u o t i d i a n o ) s i è f a t t o a n c o r a p i ù c o n v u l s o e m u t e v o l e , s i c u r a m e n t e p i ù p e r i c o l o s o . I l c o n f l i t t o è d i v e n t a t o l a m o d a l i t à p r i o r i t a r i a d i r i s o l u z i o n e d e l l e c o n t r o v e r s i e i n t e r n a z i o n a l i ; a u m e n t a n o l e g u e r r e e l a s p e s a m i l i t a r e ( 2 , 7 t r i l i o n i d i d o l l a r i n e l 2 0 2 4 , i l 1 7 % i n p i ù r i s p e t t o a l 2 0 2 2 ) s i c h i u d o n o l e f r o n t i e r e e c a m b i a n o i r a p p o r t i d i f o r z a t r a l e p o t e n z e . U n o s c e n a r i o c h e n o n s e m b r a p e r a l t r o a r r e t r a r e , t a n t o c h e i l 7 8 % d e g l i o p i n i o n l e a d e r s d e l R a p p o r t o C o o p p r e v e d e u n a u m e n t o d e i c o n f l i t t i m i l i t a r i n e i p r o s s i m i 3 / 5 a n n i e i l 1 8 % t e m e l ’ i n i z i o d i u n c o n f l i t t o s u s c a l a g l o b a l e . E ' q u a n t o e m e r g e d a l l ’ a n t e p r i m a d i g i t a l e d e l “ R a p p o r t o C o o p 2 0 2 5 - C o n s u m i e s t i l i d i v i t a d e g l i i t a l i a n i d i o g g i e d i d o m a n i ” , r e d a t t o d a l l ’ U f f i c i o S t u d i d i A n c c - C o o p ( A s s o c i a z i o n e N a z i o n a l e C o o p e r a t i v e d i C o n s u m a t o r i - C o o p ) c o n l a c o l l a b o r a z i o n e s c i e n t i f i c a d i N o m i s m a , i l s u p p o r t o d ’ a n a l i s i d i N i e l s e n I Q e i c o n t r i b u t i o r i g i n a l i d i C i r c a n a , G S 1 - O s s e r v a t o r i o I m m a g i n o , C s o S e r v i z i , G f K , M e d i o b a n c a U f f i c i o S t u d i . " L a s t e s s a l o g i c a d e l c o n f l i t t o d a l l a g e o p o l i t i c a - s i l e g g e - s i e s t e n d e a l l e r e l a z i o n i c o m m e r c i a l i c h e c o n i l L i b e r a t i o n D a y s e m b r a n o s e g n a r e i l d e c l i n o d e l l a g l o b a l i z z a z i o n e ( l a m e t à d e l l e i m p r e s e e s p o r t a t r i c i p r e v e d e u n c a l o d e i f l u s s i c o m m e r c i a l i n e l 2 0 2 5 ) e d e i s u o i e f f e t t i p r o p u l s i v i s u l l a c r e s c i t a m o n d i a l e . M a l g r a d o l e a m b i z i o n i d i s u p r e m a z i a d e l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p i n d i s c u s s i o n e a p p a r e s o p r a t t u t t o l a l e a d e r s h i p d e g l i U s a , a p a r t i r e d a l s o f t p o w e r c u l t u r a l e e d a l l a c e n t r a l i t à n e g l i s c a m b i i n t e r n a z i o n a l i , ( n e g l i u l t i m i 2 5 a n n i i l n u m e r o d i P a e s i c h e c o m m e r c i a l i z z a n o p i ù c o n l a C i n a c h e c o n g l i S t a t i U n i t i è s a l i t o d a 3 0 a 1 4 5 ) , l a s t e s s a f o r z a d e l d o l l a r o s i r i d u c e n e l l e r i s e r v e m o n e t a r i e i n t e r n a z i o n a l i e i l d e b i t o p u b b l i c o a m e r i c a n o o r a m a i n o n è d i s s i m i l e d a q u e l l o i t a l i a n o . C r e s c e i n v e c e l a f o r z a e c o n o m i c a e c u l t u r a l e d e l l e p o t e n z e a s i a t i c h e e d e l S u d d e l m o n d o c h e o g g i p e r l a p r i m a v o l t a s i p o n g o n o i n n e t t a c o n t r a p p o s i z i o n e a l l ’ O c c i d e n t e ( n e l 2 0 2 5 l a C i n a v i a g g i a s u u n t a s s o d i c r e s c i t a a n n u o d e l P i l i n t o r n o a l + 5 % , l ’ I n d i a s u p e r a i l + 6 % a f r o n t e d i u n b e n p i ù m o d e s t o + 1 , 9 % d e g l i U s a e + 1 % d e l l ’ U e ) " . I n q u e s t a i n e d i t a c o n t e s a p e r l a l e a d e r s h i p d e l m o n d o p o s t - a m e r i c a n o , s i l e g g e a n c o r a , " g i o c a u n r u o l o c r u c i a l e l a t e c n o l o g i a , i n p a r t i c o l a r e o g g i p e r i l c o n t r o l l o d e l l o s p a z i o e i l d o m i n i o d e l l ’ A I c h e è l a g r a n d e s c o m m e s s a d e i p r o s s i m i a n n i . B e n c h é p e r s i s t a n o a n c o r a s u b b i e t i m o r i , p e r m o l t i è c o n s i d e r a t a u n m o l t i p l i c a t o r e d e l p r o g r e s s o e c o n o m i c o e s o c i a l e ( g l i i n c r e m e n t i d e l P i l a n n u a l e p o t r e b b e r o a r r i v a r e a s f i o r a r e u n + 2 0 % - + 3 0 % ) c o n u n a v e r a r i v o l u z i o n e d e g l i a s s e t t i e c o n o m i c i e d e i m o d e l l i d i v i t a e d i l a v o r o . P e r a l t r o , s e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e h a s i n o r a r i g u a r d a t o i b u s i n e s s d i g i t a l i e i p r o d o t t i d e m a t e r i a l i z z a t i , i l p r o s s i m o a v v e n t o d e i r o b o t u m a n o i d i p o t r à p o r t a r e g l i s t e s s i e f f e t t i r i v o l u z i o n a r i n e l l ’ e c o n o m i a r e a l e , d a l m a n i f a t t u r i e r o a i s e r v i z i a l l a p e r s o n a , a p a r t i r e d a l r e t a i l . E a n c h e q u i n o n a c a s o l a C i n a o c c u p a u n p o s t o i n p r i m a l i n e a s i a c o m e n u m e r o d i b r e v e t t i ( 5 . 6 8 8 q u e l l i d e p o s i t a t i a f r o n t e d e i 1 . 4 8 3 d e g l i U s a ) c h e p e r l ’ e c o n o m i c i t à d e l l e p r o p o s t e : u n u m a n o i d e c o n f u n z i o n a l i t à a v a n z a t e p e r u s o d o m e s t i c o e s e r v i z i p e r s o n a l i c o s t e r à i n p r e v i s i o n e d a q u i a d u e a n n i m e n o d i 1 5 . 0 0 0 d o l l a r i . U n m e r c a t o l o w c o s t i n i n e v i t a b i l e e s p a n s i o n e 2 . I n q u e s t a n u o v a e t à d e l c a o s , l ’ E u r o p a g i o c a d i r i m e s s a . A d i s p e t t o d e l s u o i n d u b b i o p e s o e c o n o m i c o ( g e n e r a u n q u a r t o d e l P i l g l o b a l e ) e d e l l a s u a t e n u t a s u i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i r i s p e t t o a l l e p e r i c o l o s e t e n t a z i o n i a n t i d e m o c r a t i c h e d i t a n t i a l t r i P a e s i , l ’ U e r e s t a o s t a g g i o d e l l a s u a g o v e r n a n c e i n c o m p i u t a . P a r a d o s s a l m e n t e p r o p r i o q u a n d o l a s t r i s c i a n t e d i s i l l u s i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l e i s t i t u z i o n i e u r o p e e ( l a f i d u c i a d e i c i t t a d i n i n e l l ’ U e p a s s a d a l 3 1 % d e l 2 0 1 2 a l b e n p i ù s o l i d o 5 2 % d i o g g i ) n o n g e n e r a p i ù a p p r o c c i n a z i o n a l i s t i e l a g r a n d e p a r t e d e g l i o p i n i o n l e a d e r s i n t e r v i s t a t i n e l l a s u r v e y r a p p r e s e n t a l a n e c e s s i t à d i u n a p p r o c c i o f i n a l m e n t e f e d e r a l e : l o s v i l u p p o d i u n a d i f e s a c o m u n e a d e s e m p i o ( è f a v o r e v o l e l ’ 8 6 % d e l c a m p i o n e ) , l ’ u n i f i c a z i o n e d e l s i s t e m a f i s c a l e ( 7 8 % ) e l ’ e m i s s i o n e d i t i t o l i d i d e b i t o p u b b l i c o e u r o p e o ( 7 5 % ) . M e n t r e l ’ I t a l i a , a d i s p e t t o d i u n a s t a b i l i t à p o l i t i c a e s o c i a l e c h e o g g i l a c a r a t t e r i z z a p o s i t i v a m e n t e n e l c o n f r o n t o e u r o p e o , p u r t r o p p o d a l p u n t o d i v i s t a e c o n o m i c o s e m b r a a v e r d e f i n i t i v a m e n t e e s a u r i t o l ’ a b b r i v i o d e l l a c r e s c i t a r e c o r d d e l p e r i o d o p o s t p a n d e m i c o . C o s ì , l e s t i m e d e i p r e v i s o r i m a c r o e c o n o m i c i i n d i v i d u a n o p e r i l b i e n n i o 2 0 2 5 - 2 0 2 6 u n a c r e s c i t a s u b a s e a n n u a d e l P i l d i m e z z o p u n t o p e r c e n t u a l e , m e n t r e l e p r e v i s i o n i d e g l i o p i n i o n l e a d e r s i n t e r v i s t a t i s o n o a n c o r a p i ù p e s s i m i s t i c h e ( + 0 , 1 % n e l 2 0 2 6 ) . L ’ e c o n o m i a i t a l i a n a t o r n a a l m a l e a n t i c o d i u n a p r o d u t t i v i t à d e c l i n a n t e . A f r o n t e d i u n ’ o c c u p a z i o n e i n c r e s c i t a ( s o n o 8 4 0 . 0 0 0 i n u o v i o c c u p a t i ) , f a d i f e t t o a l l ’ I t a l i a l a p r o d u t t i v i t à p e r o r a l a v o r a t a c h e è p r e v i s t a i n d e c r e s c i t a f i n o a l - 1 , 4 % i n m a n i e r a o p p o s t a r i s p e t t o a l r e s t o d ’ E u r o p a . S e g n o e v i d e n t e d e l l ’ a s s e n z a n e l l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e d e i s e t t o r i a d a l t o v a l o r e a g g i u n t o e d i c o n s e g u e n z a d i u n l a v o r o p o c o q u a l i f i c a t o e m e n o p a g a t o . N e i s e t t o r i d i i m p i e g o d e i n u o v i l a v o r a t o r i t r o v i a m o i n f a t t i i n m a g g i o r a n z a c o s t r u z i o n i , c o m m e r c i o , a l b e r g h i e r i s t o r a n t i e f a i m p r e s s i o n e p e r c o n v e r s o i l d a t o d e l t i t o l o d i s t u d i o ; i l n u m e r o d i o c c u p a t i c o n l i c e n z a m e d i a è s c e s o d i o l t r e 6 4 7 m i l a u n i t à , a f r o n t e d i u n a u m e n t o d i 6 8 7 m i l a d i p l o m a t i e 8 0 0 m i l a l a u r e a t i . È p r o p r i o l a m a n c a t a c r e s c i t a d e l l a p r o d u t t i v i t à a n o n f a r r i p a r t i r e l ’ a s c e n s o r e s o c i a l e , o r a m a i f e r m o d a a n n i . B a s t i p e n s a r e c h e i l 1 0 % d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a d e t i e n e i l 5 8 % d e l l a r i c c h e z z a d e l P a e s e ( p e g g i o d i n o i s o l o i t e d e s c h i ) e a f r u t t a r e s o n o p i ù l e r e n d i t e ( d a f i n a n z a e d a i m m o b i l i ) c h e i l l a v o r o , s o p r a t t u t t o s e è l a v o r o a u t o n o m o . I l s i s t e m a I t a l i a r e c u p e r a i l l i v e l l o c o m p l e s s i v o d e i r e d d i t i d e l l e f a m i g l i e s o l o i n v i r t ù d e l f o r t e a u m e n t o d e l t o t a l e d e l l e o r e l a v o r a t e ( 2 , 3 m i l i a r d i i n p i ù d i o r e l a v o r a t e n e l c o r s o d e g l i u l t i m i 5 a n n i ) .