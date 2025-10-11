R o m a , 1 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e F i t t o a f f e r m a c h e ' i d a z i n o n c i p i a c c i o n o ' , m a c h e ' a b b i a m o r a g g i u n t o i l m i g l i o r a c c o r d o p o s s i b i l e ' . È u n a d i c h i a r a z i o n e c h e s a d i r e s a e c h e c o n f e r m a i l t o t a l e f a l l i m e n t o p o l i t i c o d e l G o v e r n o M e l o n i . A l t r o c h e m i g l i o r a c c o r d o p o s s i b i l e : s t i a m o p a r l a n d o d i m i s u r e c h e m e t t o n o i n d i f f i c o l t à m i g l i a i a d i i m p r e s e i t a l i a n e , c o l p i s c o n o i l n o s t r o e x p o r t e m e t t o n o a r i s c h i o o l t r e 1 8 0 m i l a p o s t i d i l a v o r o . D i r e c h e ' v a i m p l e m e n t a t o e m i g l i o r a t o ' è u n m o d o e l e g a n t e p e r a m m e t t e r e c h e s i a m o d a v a n t i a u n c h i a r o f a l l i m e n t o e c h e l ’ I t a l i a è a r r i v a t a i m p r e p a r a t a e s e n z a u n a l i n e a a u t o n o m a " . L o a f f e r m a P i e r o D e L u c a , c a p o g r u p p o d e l P d i n c o m m i s s i o n e A f f a r i e u r o p e i d e l l a C a m e r a . " I l G o v e r n o - a g g i u n g e - a v r à o r a l a s e r i e t à d i r i c o n o s c e r e l e e n o r m i c r i t i c i t à d e i d a z i e s p i e g a r e c o s a h a f a t t o M e l o n i n e i s u o i v i a g g i a m e r i c a n i , q u a l e f o r z a h a d a t o a l m a n d a t o n e g o z i a l e d i V o n d e r L e y e n ? N o i c o n t i n u e r e m o a i n c a l z a r e l ’ E s e c u t i v o a f f i n c h é s i a t t i v i s u b i t o c o n r i s o r s e v e r e e m i s u r e d i d i f e s a p e r l e i m p r e s e i t a l i a n e c h e o g g i m a n c a n o d e l t u t t o . S u i d a z i n o n s e r v e p r o p a g a n d a : s e r v o n o r i s p o s t e i m m e d i a t e p e r t u t e l a r e i l s i s t e m a p r o d u t t i v o d e l P a e s e ” .