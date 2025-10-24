R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e s c e l l e r a t e g u e r r e i n a t t o , i c r e s c e n t i s q u i l i b r i g e o p o l i t i c i , l e p e r i c o l o s e c h i u s u r e p r o t e z i o n i s t i c h e c h e a l t e r a n o i l m e r c a t o , s t a n n o p r o d u c e n d o – c o m e i n o g n i c o n t i n e n t e - d a n n i a n c h e a l l e e c o n o m i e e u r o p e e . I n c l u s a q u e l l a i t a l i a n a . I l C e n t r o s t u d i d i C o n f i n d u s t r i a h a s t i m a t o , n e i g i o r n i s c o r s i , u n p o t e n z i a l e d a n n o d i n o t e v o l e s p e s s o r e d e r i v a n t e d a l l e p o l i t i c h e d e i d a z i i n t r o d o t t i . C o n t r a s t a r e l e i n i z i a t i v e c h e i n t e n d o n o f o r z a r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e i l l i b e r o c o m m e r c i o r i c h i e d e d i p o t e r c o n t a r e s u a d e g u a t a m a s s a c r i t i c a e q u e s t a , p e r n o i , s i c h i a m a U n i o n e e u r o p e a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l l a c e r i m o n i a a l Q u i r i n a l e p e r l a c o n s e g n a d e l l e i n s e g n e a i C a v a l i e r i d e l l a v o r o n o m i n a t i i l 2 g i u g n o s c o r s o . " S o l t a n t o l ’ E u r o p a , n e l s u o i n s i e m e , h a l e d i m e n s i o n i p e r a f f r o n t a r e d a p r o t a g o n i s t a q u e s t o t e m p o d i f f i c i l e . È d i g r a n d e i m p o r t a n z a - h a r i b a d i t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e i C a v a l i e r i d e l l a v o r o - c o m e h a s o t t o l i n e a t o i l C a v a l i e r Z o b e l e - d i a n o a l p r o c e s s o d i u n i t à e u r o p e a u n a c o n v i n t a p r i o r i t à n e i l o r o p r o g r a m m i " .