R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I d a z i a l 1 0 7 % s u l l a p a s t a s o n o u n a t t o o s t i l e d e g l i S t a t i U n i t i v e r s o l ’ I t a l i a . T r u m p c o l p i s c e i l p r o d o t t o i t a l i a n o p e r e c c e l l e n z a , u n o d e i s i m b o l i d e l n o s t r o a g r o a l i m e n t a r e d a n d o u n c o l p o m o r t a l e a l l ’ e x p o r t v e r s o g l i U s a . G i o r g i a M e l o n i , a m i c a d i T r u m p , p a t r i o t a , s o v r a n i s t a , d o v r e b b e p r o t e s t a r e f o r m a l m e n t e c o n W a s h i n g t o n e t r a s m e t t e r e t u t t o i l d i s a p p u n t o . L o f a r à ? N o n c r e d o . D ’ a l t r o n d e , q u a n d o M e l o n i e r a a l l ’ o p p o s i z i o n e v o l e v a s b a t t e r e i p u g n i s u l t a v o l o , o r a c h e è p r e m i e r n o n h a n e m m e n o i l c o r a g g i o d i b u s s a r e a l l a C a s a B i a n c a " . C o s ì i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .