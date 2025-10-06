R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " U n d a z i o d e l 1 0 7 % s u l l a p a s t a i t a l i a n a è u n a t t a c c o a l c u o r e d e l M a d e i n I t a l y , a l p r e s t i g i o e a l l a q u a l i t à d e l n o s t r o s i s t e m a a g r o a l i m e n t a r e e , q u i n d i , a l l a v o r o d i i m p r e s e e f a m i g l i e g i à p r o v a t e d a l c o s t o d e l g r a n o " . C o s ì C a m i l l a L a u r e t i , r e s p o n s a b i l e P o l i t i c h e a g r i c o l e n e l l a s e g r e t e r i a P d e d e u r o p a r l a m e n t a r e . " C o n o s c i a m o i l v a l o r e i n t e r n a z i o n a l e d i q u e s t o p r o d o t t o s i m b o l o d e l l a d i e t a m e d i t e r r a n e a e d e l l a n o s t r a c u l t u r a . L e a c c u s e d i d u m p i n g r i v o l t e d a l D i p a r t i m e n t o d e l C o m m e r c i o a m e r i c a n o - p r o s e g u e - a p p a i o n o s t r u m e n t a l i e d e t t a t e p i ù d a i n t e r e s s i p o l i t i c i i n t e r n i c h e d a e v i d e n z e e c o n o m i c h e r e a l i , i n l i n e a c o n l ’ a s s u r d a g u e r r a c o m m e r c i a l e d e i d a z i s c a t e n a t a d a l p r e s i d e n t e T r u m p " . " N o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e s i a c o m p r o m e s s o u n m e r c a t o d a o l t r e 6 7 0 m i l i o n i d i e u r o , f a v o r e n d o l e i m i t a z i o n i e l e d e l o c a l i z z a z i o n i , e m i n a n d o l a c r e d i b i l i t à e l a r e p u t a z i o n e d e l l a p a s t a i t a l i a n a n e l m o n d o . C h i e d i a m o a l g o v e r n o M e l o n i d i r o m p e r e i l m u r o d e l s i l e n z i o e d i s p i n g e r e a l l a r a g i o n e l ’ a m i c o a m e r i c a n o , s e è m a i s t a t o t a l e . N o n s i d i f e n d e i l M a d e i n I t a l y s o l o a p a r o l e . O g g i a n c h e l a C o m m i s s i o n e U e è i n t e r v e n u t a . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r e c h e m e n t r e a l t r i P a e s i p r o t e g g o n o i l o r o i n t e r e s s i s t r a t e g i c i , l ’ I t a l i a c o n t i n u i a r e s t a r e i m m o b i l e c o m e f a t t o f i n o r a d a q u e s t o g o v e r n o " , c o n c l u d e .