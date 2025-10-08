R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i p e n t a s t e l l a t i s i a b b a n d o n a n o a l l e s o l i t e p o l e m i c h e d a t a l k s h o w , i l g o v e r n o M e l o n i a g i s c e c o n a u t o r e v o l e z z a p e r d i f e n d e r e c o n c r e t a m e n t e i n o s t r i i n t e r e s s i n a z i o n a l i . L ’ i n d a g i n e a n t i d u m p i n g a m e r i c a n a c h e m i n a c c i a d i c o l p i r e l a p a s t a i t a l i a n a è a f f r o n t a t a c o n f e r m e z z a e c o m p e t e n z a g r a z i e a l l a v o r o d e l m i n i s t r o L o l l o b r i g i d a e a l l a s u a p r e s e n z a s t r a t e g i c a n e g l i S t a t i U n i t i p e r t u t e l a r e n o s t r o e x p o r t . A l t r o c h e ' s h a r e c r o l l a t o ' : a l l e p o l e m i c h e g r i l l i n e r i s p o n d e u n e s e c u t i v o c h e t u t e l a i l m a d e i n I t a l y s u i t a v o l i c h e c o n t a n o , i n c o o r d i n a m e n t o c o n l a s t e s s a B r u x e l l e s " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G i a n d o n a t o L a S a l a n d r a , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A g r i c o l t u r a a l l a C a m e r a . " L a p a s t a e t u t t i i n o s t r i p r o d o t t i d ’ e c c e l l e n z a n o n s a r a n n o m a i m e r c e d i s c a m b i o e i l m i n i s t r o L o l l o b r i g i d a d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a q u a n t o s i a c e n t r a l e i l c o m p a r t o a g r i c o l o p e r q u e s t o G o v e r n o , c h e n o n s i p i e g a a c h i p r e f e r i s c e l ’ i d e o l o g i a a l b u o n s e n s o e l a r a s s e g n a z i o n e a l l a d i p l o m a z i a . C o n F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l g o v e r n o , l ’ a g r i c o l t u r a i t a l i a n a h a f i n a l m e n t e c h i l a d i f e n d e a t e s t a a l t a , a n c h e O l t r e o c e a n o " , c o n c l u d e .