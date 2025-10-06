R o m a , 6 o t t ( A d n k r o n o s ) - " D o m a n d a a c i t t a d i n i e i m p r e n d i t o r i c o l p i t i d a i d a z i : a v e t e v i s t o a l m e n o 1 e u r o d e i 2 5 m i l i a r d i d i a i u t i p r o m e s s i d a l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a d a p r i l e ? P e r o r a a b b i a m o n o t i z i a s o l o d i o l t r e 2 0 m i l i a r d i d i a u m e n t i i n 3 a n n i p e r a r m i e d i f e s a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e . " L a r i s p o s t a d e l G o v e r n o a l l e i m p r e s e v e s s a t e d a l l a t r a t t a t i v a p e r s a c o n T r u m p q u a l e s a r e b b e ? Q u a l i r i s p o s t e a i m p r e s e e l a v o r a t o r i c h e r i s c h i a n o i l p o s t o p e r i d a z i a l 1 5 % o a d d i r i t t u r a a l 1 0 7 % s u l l a p a s t a i t a l i a n a ? - p r o s e g u e i l l e a d e r d e l M 5 s - L o s o c h e s u i g i o r n a l i e s u l l e t v p i e g a t e a l l a p r o p a g a n d a g o v e r n a t i v a n o n s e n e p a r l a p i ù , m a n e l m o n d o r e a l e s o n o d o l o r i p e r i c i t t a d i n i , c o l p i t i g i à d a a u m e n t o d e l l e t a s s e , t a g l i i n b u s t a p a g a , c a r o v i t a e s t i p e n d i t r o p p o b a s s i " . " I o c r e d o c h e s i a g i u s t o e s s e r e p r o n t i a p r e n d e r e s o l d i d a e x t r a p r o f i t t i e n e r g e t i c i e d e l l e b a n c h e , d a l l e r i s o r s e c o n c e n t r a t e s u l l a f o l l e c o r s a a l r i a r m o p e r m e t t e r l i s u l l e e m e r g e n z e d i l a v o r a t o r i c o n s t i p e n d i d a f a m e e i m p r e s e c h e e s c o n o d a 3 0 m e s i d i c r o l l o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e s u 3 3 d i G o v e r n o " , c o n c l u d e C o n t e .