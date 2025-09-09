R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a S t r a s b u r g o h o a v u t o c o n f r o n t o c o n i l C o m m i s s a r i o e u r o p e o a l C o m m e r c i o M a r o s S e f c o v i c , c h e n e g l i u l t i m i m e s i h a l a v o r a t o a l l ’ a c c o r d o c o n g l i S t a t i U n i t i , p e r l i m i t a r e i d a n n i d e l l e p o l i t i c h e d i T r u m p " . L o s c r i v e S t e f a n o B o n a c c i n i s u i s o c i a l . " P u r r i c o n o s c e n d o i l b i s o g n o d i s t a b i l i t à p e r i l a v o r a t o r i e l e i m p r e s e e u r o p e e , q u e s t o a c c o r d o n o n c i s o d d i s f a . S i a m o i n f a t t i a l l a v o r o p e r m o d i f i c a r l o e r e n d e r l o p i ù e q u o . C h i e d i a m o c l a u s o l e d i r e v i s i o n e e d i s c a d e n z a , e p o s s i b i l i t à d i a d e g u a r e r a p i d a m e n t e l ’ a c c o r d o i n c a s o d i d e c i s i o n i u n i l a t e r a l i d i T r u m p ; d i v i e t o c h e i d a z i a l 1 5 % v e n g a n o a u m e n t a t i a l 5 0 % p e r i p r o d o t t i c o n t e n e n t i a c c i a i o o a l l u m i n i o , c o m e T r u m p v o r r e b b e p e r m o t o c i c l i o p o m p e i d r a u l i c h e ; e s t e n s i o n e d e l d a z i o z e r o a d a l t r i p r o d o t t i s t r a t e g i c i i t a l i a n i e d e u r o p e i , c o m e i l v i n o e l e b e v a n d e a l c o l i c h e ; r e v i s i o n e d e l l a l i s t a d e i p r o d o t t i U s a a d a z i o z e r o , a p a r t i r e d a a c c i a i o e a l l u m i n i o " . " L o a b b i a m o s e m p r e d e t t o : d i f r o n t e a l l ’ a r r o g a n z a e a l l e c o n t i n u e m i n a c c e d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e T r u m p , n o n s i a m o d i s p o n i b i l i a f i r m a r e a s s e g n i i n b i a n c o , m a v o g l i a m o u n a c c o r d o c h e t u t e l i i n o s t r i l a v o r a t o r i , l e n o s t r e i m p r e s e e i v a l o r i e u r o p e i " .