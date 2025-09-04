W a s h i n g t o n , 4 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p h a c h i e s t o a l l a C o r t e S u p r e m a d e g l i S t a t i U n i t i d i e s a m i n a r e r a p i d a m e n t e i l s u o r i c o r s o c o n t r o l a s e n t e n z a d i u n t r i b u n a l e d i g r a d o i n f e r i o r e c o n t r o i d a z i d e l p r e s i d e n t e , a f f e r m a n d o c h e h a n n o g i à d a n n e g g i a t o d e l i c a t i n e g o z i a t i c o m m e r c i a l i . " I l P r o c u r a t o r e g e n e r a l e c h i e d e r i s p e t t o s a m e n t e c h e q u e s t a C o r t e a c c e l e r i l a r i s o l u z i o n e d i q u e s t o c a s o a l p i ù p r e s t o p o s s i b i l e , d a t a l ' e n o r m e i m p o r t a n z a d i c o n f e r m a r e r a p i d a m e n t e l a p i e n a l e g i t t i m i t à d e l l e t a r i f f e d e l P r e s i d e n t e " , h a s c r i t t o J o h n S a u e r i n u n a m o z i o n e d e p o s i t a t a p r e s s o l a C o r t e , r i c h i e d e n d o a r g o m e n t a z i o n i v e r b a l i e n t r o l ' i n i z i o d i n o v e m b r e .