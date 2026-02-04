( A d n k r o n o s ) - G l i i t a l i a n i a d i c e m b r e h a n n o n a v i g a t o s u i n t e r n e t i n m e d i a c i r c a 3 o r e e m e z z a i n p i ù r i s p e t t o a u n a n n o f a , l o a t t e s t a n o l e r i l e v a z i o n i C o m s c o r e a f r o n t e d i u n i n c r e m e n t o d e g l i u t e n t i u n i c i m e n s i l i - a d i c e m b r e 2 0 2 5 a q u o t a 4 6 m i l i o n i - d i s o l o i l 2 % n e l m e d e s i m o p e r i o d o . I l d a t o s u l t e m p o m e d i o m e n s i l e s p e s o p e r u t e n t e h a s u p e r a t o l e 7 0 o r e c o n u n i n c r e m e n t o t r a d i c e m b r e 2 0 2 5 e d i c e m b r e 2 0 2 4 d e l 5 % . A t r a t t e n e r e g l i u t e n t i p e r p i ù t e m p o d a v a n t i a l l o s c h e r m o d i d e s k t o p e s m a r t p h o n e s o n o , a n c h e i n I t a l i a , i c o l o s s i t e c n o l o g i c i c o m e M e t a ( 1 9 o r e m e d i e m e n s i l i p e r u t e n t e ) A l p h a b e t ( 1 5 o r e m e d i e m e n s i l i ) m a a n c h e S p o t i f y ( 1 2 o r e e m e z z a ) e B y t e D a n c e , l a c a s a m a d r e d i T i k T o k ( 8 o r e m e z z a m e d i e m e n s i l i ) c o m e c o n f e r m a l a c l a s s i f i c a d e l l e “ P r o p e r t y d i g i t a l i ” , c h e p r e n d e i n c o n s i d e r a z i o n e l ’ a u d i e n c e d e l l ' i n t e r o r a g g r u p p a m e n t o d i u n o s t e s s o e d i t o r e n e i d i v e r s i c a n a l i , n e l l a q u a l e t r o v i a m o p i ù d i s t a n z i a t e s u q u e s t o s p e c i f i c o p a r a m e t r o S k y I t a l i a e R a i S i t e s r i s p e t t i v a m e n t e c o n 3 6 m i n u t i e 3 5 m i n u t i s p e s i m e n s i l m e n t e p e r u t e n t e . G u a r d a n d o a i d a t i d e l l e a u d i e n c e , i b r a n d e d i t o r i a l i c h e a d i c e m b r e h a n n o r a g g i u n t o p i ù u t e n t i u n i c i m e n s i l i s i c o n f e r m a n o C i t y N e w s ( 6 1 t e s t a t e o n l i n e l o c a l i ) a q u o t a 2 9 , 9 m i l i o n i ( - 5 % s u n o v e m b r e ) c h e s u p e r a R a i N e w s a 2 7 , 7 m i l i o n i ( - 2 0 % ) . S e g u o n o G i a l l o Z a f f e r a n o c o n 2 6 m i l i o n i u t e n t i u n i c i ( + 8 % s u n o v e m b r e ) e S k y T G 2 4 c o n 2 2 , 4 m i l i o n i u t e n t i u n i c i ( - 5 % ) . P e r t u t t e q u e s t e q u a t t r o t e s t a t e , l e u n i c h e a d i c e m b r e a s u p e r a r e i 2 0 m i l i o n i d i u t e n t i u n i c i , o l t r e a l l a c o m p o n e n t e d e s k t o p e m o b i l e h a g i o c a t o u n r u o l o d e t e r m i n a n t e q u e l l a s o c i a l c h e n e l c a s o d i R a i N e w s r i s u l t a a d d i r i t t u r a e s s e r e l a c o m p o n e n t e p r i n c i p a l e c o n 1 5 , 7 m i l i o n i d i u t e n t i i n c r e m e n t a l i , o v v e r o p e r s o n e r a g g i u n t e e s c l u s i v a m e n t e a t t r a v e r s o l a d i s t r i b u z i o n e d e i c o n t e n u t i s u l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l c h e n o n t r a n s i t a n o d a i d o m i n i w e b . U n a d i n a m i c a c h e p e r R a i N e w s h a g e n e r a t o u n a “ S o c i a l I n c r e m e n t a l R e a c h ” d e l 1 3 1 % , t r a l e p i ù a l t e r e g i s t r a t e d a t u t t i i b r a n d e d i t o r i a l i c h e h a n n o i m p l e m e n t a t o q u e s t a t i p o l o g i a d i m i s u r a z i o n e . T r a l e a l t r e t e s t a t e g i o r n a l i s t i c h e s i s e g n a l a n o : F a n p a g e c o n 1 9 m i l i o n i d i u t e n t i u n i c i ( c o n u n a f l e s s i o n e m i n i m a d e l l ' 1 % s u l d a t o d i n o v e m b r e ) , V a n i t y F a i r 1 3 , 4 m i l i o n i d i u t e n t i u n i c i ( - 3 % ) , S k y S p o r t S i t e s 1 8 , 5 m i l i o n i ( - 1 5 % ) , I l F a t t o Q u o t i d i a n o 1 0 , 4 m i l i o n i ( + 1 1 % ) . S e i b r a n d e d i t o r i a l i l e g a t i a l l e N e w s , a l l o S p o r t e a l L i f e s t y l e s e g n a n o u n a f l e s s i o n e d i f f u s a d e l l ’ a u d i e n c e , d i c o n t r o è i l s e t t o r e F o o d , c o m e d a t r a d i z i o n e n e l m e s e d e l l e f e s t i v i t à n a t a l i z i e , a b e n e f i c i a r e d i u n s i g n i f i c a t i v o i n c r e m e n t o d e i l i v e l l i d i a u d i e n c e . O l t r e a l g i à c i t a t o G i a l l o Z a f f e r a n o , a n c h e F a t t o i n C a s a d a B e n e d e t t a s e g n a u n + 2 4 % s u n o v e m b r e r a g g i u n g e n d o i 1 0 , 3 m i l i o n i u t e n t i u n i c i , m e n t r e L a C u c i n a I t a l i a n a t o c c a i 7 , 4 m i l i o n i c o n u n a u m e n t o d e l 6 7 % . A n c h e p e r t u t t e q u e s t e t r e t e s t a t e l a d i s t r i b u z i o n e d e i c o n t e n u t i s u l l e p i a t t a f o r m e s o c i a l h a a v u t o u n r u o l o i m p o r t a n t e n e l l ’ i n c r e m e n t a r e g l i u t e n t i u n i c i m a c o n p e s i d e c i s a m e n t e d i v e r s i : p e r G i a l l o Z a f f e r a n o l a “ S o c i a l I n c r e m e n t a l R e a c h ” è s t a t a d e l 3 8 % p e r L a C u c i n a I t a l i a n a d e l l ’ 8 4 % e p e r F a t t o I n C a s a d a B e n e d e t t a d e l 1 0 8 % .