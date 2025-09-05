M i l a n o , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I d a t a c e n t e r , s p e s s o c o n s i d e r a t i g r a n d i c o n s u m a t o r i d i e n e r g i a , p o s s o n o t r a s f o r m a r s i i n e l e m e n t i c h i a v e d e l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a a t t r a v e r s o i l r e c u p e r o d e l c a l o r e g e n e r a t o d a i c h i p p e r a l i m e n t a r e r e t i d i t e l e r i s c a l d a m e n t o " . È q u a n t o s o s t i e n e R o b e r t o T a s c a , p r e s i d e n t e d i A 2 A a l l ' A d n k r o n o s d o p o l a p r e s e n t a z i o n e d e l p o s i t i o n p a p e r " L ' I t a l i a d e i d a t a c e n t e r " r e a l i z z a t o d a T e h a G r o u p i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a s o c i e t à m u l t i s e r v i z i o . T a s c a s o t t o l i n e a l ' i m p o r t a n z a d i i n t e g r a r e q u e s t e i n f r a s t r u t t u r e n e l s i s t e m a e n e r g e t i c o n a z i o n a l e a t t r a v e r s o s o l u z i o n i i n n o v a t i v e : " L ' I t a l i a s t a v i v e n d o u n p r o c e s s o d i e l e t t r i f i c a z i o n e d e i c o n s u m i , a m p l i f i c a t o d a l l o s v i l u p p o d e i d a t a c e n t e r , c h e r i s p o n d o n o a l l a c r e s c e n t e d o m a n d a d i s e r v i z i d i g i t a l i " . I n o l t r e , p e r i l p r e s i d e n t e d i A 2 A , q u e s t e s t r u t t u r e " s e b e n i n t e g r a t e , p o s s o n o c o n t r i b u i r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e a l l ' e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a m a i l g o v e r n o d e v e f a r e l a s u a p a r t e , c o n u n p r o c e s s o d i p i a n i f i c a z i o n e s t r a t e g i c a o r d i n a t a , p r e v e d e n d o l e m o d a l i t à d i l o c a l i z z a z i o n e e i n s e d i a m e n t o d e i d a t a c e n t e r " . L a L o m b a r d i a i n q u e s t o s e n s o r i m a n e p o t e n z i a l m e n t e i l q u a r t i e r g e n e r a l e i d e a l e : " L a d o m a n d a s i c o n c e n t r a p e r i l 6 0 % i n L o m b a r d i a , s o p r a t t u t t o a M i l a n o . A s s i e m e a l g o v e r n o , s o n o t r e s o g g e t t i c h e p o s s o n o g i o c a r e u n r u o l o i m p o r t a n t e n e l l ' i n s e d i a m e n t o " . T a s c a c o n c l u d e r i c o r d a n d o c o m e M i l a n o e L o m b a r d i a s i a n o t e r r i t o r i " c h e f a n n o p a r t e d e l D n a d i A 2 A , p r o n t a a g i o c a r e u n r u o l o c e n t r a l e i n q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e " .