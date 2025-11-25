R o m a , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - P r o m u o v e r e s a l u t e , c o n s a p e v o l e z z a e d a r v o c e a l l e p e r s o n e c o n H i v . I n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o l ' A i d s ( 1 d i c e m b r e ) , G i l e a d S c i e n c e s a n n u n c i a i l l a n c i o d i ' C h o o s e Y o u = L a s c e l t a s e i t u ' , l a n u o v a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e r i v o l t a a l l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n l ' i n f e z i o n e a s o s t e g n o d e l b e n e s s e r e a l u n g o t e r m i n e , p a t r o c i n a t a d a 1 7 a s s o c i a z i o n i d i p a z i e n t i . " V i v e r e c o n l ' H i v o g g i n o n s i g n i f i c a r i n u n c i a r e a l l a q u a l i t à d e l l a p r o p r i a v i t a , m a s c e g l i e r e d i a s c o l t a r s i , p r e n d e r s i c u r a d i s é e g u a r d a r e a l f u t u r o c o n f i d u c i a . I l p r i m o p a s s o è p a r l a r n e c o n i l m e d i c o e i n i z i a r e s u b i t o i l t r a t t a m e n t o , c o s ì d a r a g g i u n g e r e i l p r i m a p o s s i b i l e l a s o p p r e s s i o n e d e l l a c a r i c a v i r a l e e l a n o n t r a s m i s s i b i l i t à d e l v i r u s " , s i l e g g e i n u n a n o t a . L ' H i v è a n c o r a o g g i u n a s f i d a s a n i t a r i a g l o b a l e . S e c o n d o i d a t i p i ù r e c e n t i , s i s t i m a s i a n o o l t r e 4 0 m i l i o n i l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n H i v n e l m o n d o . I n I t a l i a l e n u o v e d i a g n o s i h a n n o r e g i s t r a t o u n t r e n d i n a u m e n t o r i s p e t t o a g l i a n n i p r e c e d e n t i , c o n 2 . 3 7 9 n u o v i c a s i n e l 2 0 2 4 , m a n t e n e n d o a l t a l ' a t t e n z i o n e s u l l a n e c e s s i t à d i p r e v e n z i o n e , s c r e e n i n g , m a a n c h e d i a c c e s s o i m m e d i a t o a l l e c u r e e d i m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a d i c h i v i v e c o n l ' i n f e z i o n e . O g g i i p r o g r e s s i n e l c a m p o t e r a p e u t i c o h a n n o p e r m e s s o d i t r a s f o r m a r e l a g e s t i o n e d e l l ' H i v . G r a z i e a l l e t e r a p i e a n t i r e t r o v i r a l i , l e p e r s o n e c o n q u e s t a i n f e z i o n e p o s s o n o c o n d u r r e u n a v i t a l u n g a e i n s a l u t e , c o n u n ' a s p e t t a t i v a d i v i t a e q u i p a r a b i l e a l l a p o p o l a z i o n e g e n e r a l e . M a c ' è a n c o r a m o l t o l a v o r o d a f a r e p e r a b b a t t e r e l a d i s i n f o r m a z i o n e , l o s t i g m a e l ' a u t o s t i g m a c h e a n c o r a c i r c o n d a n o l ' H i v , e v i d e n z i a n o i p r o m o t o r i d e l l a c a m p a g n a . U n t r a g u a r d o f o n d a m e n t a l e - r i c o r d a n o - è r a p p r e s e n t a t o d a l p r i n c i p i o s c i e n t i f i c o d i U = U ( U n d e t e c t a b l e = U n t r a n s m i t t a b l e , o v v e r o n o n r i l e v a b i l e = n o n t r a s m i s s i b i l e ) , s e c o n d o i l q u a l e a s s u m e r e l a t e r a p i a s e g u e n d o l o s c h e m a t e r a p e u t i c o p r e s c r i t t o c o n s e n t e d i r i d u r r e l a q u a n t i t à d i v i r u s n e l s a n g u e f i n o a r a g g i u n g e r e l i v e l l i n o n r i l e v a b i l i d a i t e s t d i l a b o r a t o r i o , e q u i n d i d i n o n t r a s m e t t e r e l ' i n f e z i o n e a d a l t r i . " U = U è l a d i m o s t r a z i o n e s c i e n t i f i c a c h e l a t e r a p i a n o n è s o l o u n s a l v a v i t a , m a u n o s t r u m e n t o p o t e n t i s s i m o d i s a l u t e p u b b l i c a e d i d e s t i g m a t i z z a z i o n e . L e p e r s o n e c o n c a r i c a v i r a l e s t a b i l m e n t e s o p p r e s s a p o s s o n o v i v e r e p i e n a m e n t e l e p r o p r i e r e l a z i o n i s o c i a l i e p e r s o n a l i , s e n z a i l t i m o r e d i t r a s m e t t e r e i l v i r u s . Q u e s t a c e r t e z z a p e r m e t t e a l l e p e r s o n e c o n H i v d i g u a r d a r e a l p r o p r i o f u t u r o c o n f i d u c i a , s e n z a r i n u n c i a r e a s é s t e s s i e a l l e p r o p r i e a s p i r a z i o n i " , a f f e r m a V i v i a n a R i z z o , i n f e t t i v o l o g a d e l l ' a z i e n d a o s p e d a l i e r a d e i C o l l i , o s p e d a l e C o t u g n o d i N a p o l i . C o n l ' a u m e n t a r e d e l l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a , l e e s i g e n z e d e l l e p e r s o n e c o n H i v s o n o c a m b i a t e . L ' a t t e n z i o n e s i è s p o s t a t a s u l l a g e s t i o n e d e l l e c o m o r b i l i t à l e g a t e a l l ' e t à e a l l ' i n f i a m m a z i o n e c r o n i c a , e s u l b e n e s s e r e p s i c o l o g i c o , f i s i c o e d e m o t i v o . L ' o b i e t t i v o n o n è p i ù s o l o t e n e r e s o t t o c o n t r o l l o i l v i r u s , m a g a r a n t i r e u n a b u o n a q u a l i t à d i v i t a n e l l u n g o t e r m i n e . " O g g i t r a t t a r e l ' H i v s i g n i f i c a p r e n d e r s i c u r a d e l l a p e r s o n a n e l l a s u a t o t a l i t à . E ' f o n d a m e n t a l e c h e i l d i a l o g o m e d i c o e p a z i e n t e s i a c o n t i n u o e a p e r t o , n o n s o l o s u l l e n e c e s s i t à c l i n i c h e , m a a n c h e s u l l e e s i g e n z e p e r s o n a l i . Q u e s t o c o n s e n t e d i a f f r o n t a r e t e m p e s t i v a m e n t e q u a l s i a s i a s p e t t o c h e p o s s a i n f l u i r e s u l l ' e f f i c a c i a d e i t r a t t a m e n t i o s u l b e n e s s e r e c o m p l e s s i v o d e l l a p e r s o n a , g a r a n t e n d o u n p e r c o r s o t e r a p e u t i c o s u m i s u r a , c a p a c e d i a s s i c u r a r e u n a b u o n a q u a l i t à d i v i t a e d i p o r r e s e m p r e i l p a z i e n t e a l c e n t r o d e l l ' a t t e n z i o n e c l i n i c a " , s p i e g a D a v i d e M o s c h e s e , i n f e t t i v o l o g o d e l l ' A s s t F a t e b e n e f r a t e l l i S a c c o d i M i l a n o . L a c a m p a g n a ' C h o o s e Y o u = L a s c e l t a s e i t u ' n a s c e p r o p r i o d a q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a . A t t r a v e r s o l e s t o r i e d i p e r s o n e c o n H i v c h e h a n n o s c e l t o d i m e t t e r e a l c e n t r o i p r o p r i b i s o g n i , s o g n i e o b i e t t i v i , l a c a m p a g n a v u o l e i s p i r a r e , i n f o r m a r e e p r o m u o v e r e u n d i a l o g o a p e r t o c o n i l m e d i c o , o f f r e n d o s t r u m e n t i c o n c r e t i p e r p r o t e g g e r s i , s t a r e b e n e e v i v e r e u n a v i t a p i e n a . S u l s i t o w w w . c h o o s e y o u h i v . i t s o n o d i s p o n i b i l i m a t e r i a l i i n f o r m a t i v i e i v i d e o d e i p r o t a g o n i s t i d e l l a c a m p a g n a c h e h a n n o d e c i s o d i r a c c o n t a r s i p e r i s p i r a r e c o n l a p r o p r i a s t o r i a c h i v i v e c o n q u e s t a i n f e z i o n e . " I o s c e l g o l a m i a f a m i g l i a . S c e l g o i l m i o l a v o r o . S c e l g o g l i a m i c i . I o s c e l g o l a v i t a c h e m i s t o c o s t r u e n d o " ; " R i u s c i r e a p a r l a r e d e l f a t t o c h e a v e s s i l ' H i v c o n i m i e i a m i c i , e n o n s o l o , m i h a p i a n o p i a n o l i b e r a t o d a q u e s t o p e s o . E ' s t a t o d a v v e r o , d a v v e r o l i b e r a t o r i o " ; " I o s c e l g o d i n o n a v e r e v e r g o g n a , p e r c h é n o n c ' è d a a v e r e v e r g o g n a . A l l a f i n e , è u n v i r u s " ; " L a m i a p e r s o n a l e s t o r i a è m o l t o l e g a t a a l l ' a s s o c i a z i o n e c h e h o f o n d a t o . E ' s t a t o u n m o d o p e r c r e s c e r e , p e r a i u t a r m i , e s e è s t a t o i m p o r t a n t e p e r m e f o r s e p u ò e s s e r e i m p o r t a n t e a n c h e p e r a l t r i " . S o n o l e d i c h i a r a z i o n i d i D a r i a , S a l v i o , N i c o l e t t a e S a n d r o , i 4 p r o t a g o n i s t i d e l l a c a m p a g n a c h e h a n n o c o n d i v i s o l e l o r o e s p e r i e n z e d i v i t a , d i m o s t r a n d o c h e è p o s s i b i l e n o n s o l o v i v e r e c o n i l v i r u s , m a s c e g l i e r e d i d i v e n t a r e p r o t a g o n i s t i d e l l a p r o p r i a s t o r i a . " ' C h o o s e Y o u = L a s c e l t a s e i t u ' è u n a c a m p a g n a g l o b a l e c r e a t a i n s i e m e a l l e a s s o c i a z i o n i p a z i e n t i d i t u t t o i l m o n d o p e r f o r n i r e a l l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n H i v g l i s t r u m e n t i i n f o r m a t i v i p e r a f f r o n t a r e c o n c o n s a p e v o l e z z a u n p e r c o r s o d i m i g l i o r a m e n t o d e l l a p r o p r i a q u a l i t à d i v i t a e c o s t r u i r e u n f u t u r o d i s a l u t e e b e n e s s e r e " , c o n c l u d e l a n o t a .