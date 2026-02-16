A t e n e , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - O m i c i d i o o s u i c i d i o ? U n ' o m b r a d i m i s t e r o a v v o l g e l a q u a r t a s t a g i o n e d i ' T e h e r a n ' . D a n a E d e n , p r o d u t t r i c e e i d e a t r i c e d e l l a s e r i e i s r a e l i a n a p r e m i a t a a g l i I n t e r n a t i o n a l E m m y A w a r d s , è s t a t a t r o v a t a m o r t a a l l ' e t à d i 5 2 a n n i i n u n a s t a n z a d ' a l b e r g o a d A t e n e d u r a n t e l e r i p r e s e d e l l a n u o v a s t a g i o n e i n G r e c i a . S e c o n d o l e p r i m e r i c o s t r u z i o n i d e i m e d i a g r e c i , i l c o r p o è s t a t o s c o p e r t o d a l f r a t e l l o . N e l l a s t a n z a , d o v e a l l o g g i a v a d a l 4 f e b b r a i o , s o n o s t a t e r i n v e n u t e p i l l o l e e s o n o s t a t i t r o v a t i l i v i d i s u l c o l l o e s u g l i a r t i . L e a u t o r i t à l o c a l i s t a n n o i n d a g a n d o , v a l u t a n d o l a p o s s i b i l i t à d e l s u i c i d i o , m a l ' o m b r a d e l d u b b i o r e s t a . E n e l f r a t t e m p o a u m e n t a n o l e s p e c u l a z i o n i a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e : a l c u n i m e d i a i s r a e l i a n i h a n n o a v a n z a t o l ' i p o t e s i c h e l a m o r t e p o s s a e s s e r e c o l l e g a t a a r i t o r s i o n i d i a g e n t i i r a n i a n i , v i s t o c h e l a s e r i e è s t a t a f i n d a l l ’ i n i z i o o g g e t t o d i c r i t i c h e d a i m e d i a s t a t a l i i r a n i a n i , b o l l a t a c o m e p r o p a g a n d a o s t i l e . L ' e m i t t e n t e C a n a l e 1 2 h a p e r ò s m e n t i t o q u e s t e v o c i , d e f i n e n d o l e " f a k e n e w s " e p r e c i s a n d o c h e n o n e s i s t e a l c u n a i n d a g i n e u f f i c i a l e p e r o m i c i d i o . N o n v i è a l c u n s o s p e t t o d i m o v e n t e c r i m i n a l e o n a z i o n a l i s t a n e l l a m o r t e d i D a n a E d e n , h a d i c h i a r a t o a n c h e l a D a n a & S h u l a P r o d u c t i o n s , c a s a d i p r o d u z i o n e d e l l ' i d e a t r i c e d e l l a s e r i e t v , i n v i t a n d o " i m e d i a e i l p u b b l i c o a d a s t e n e r s i d a l p u b b l i c a r e s p e c u l a z i o n i n o n v e r i f i c a t e e a d a g i r e i n m o d o r e s p o n s a b i l e e s e n s i b i l e . Q u e s t o è u n m o m e n t o d i g r a n d e d o l o r e p e r l a f a m i g l i a , g l i a m i c i e i c o l l e g h i . C h i e d i a m o c h e l a d i g n i t à d i D a n a e l a p r i v a c y d e i s u o i c a r i s i a n o r i s p e t t a t e " . C o n ' T e h e r a n ' , l o s c o n t r o g e o p o l i t i c o t r a I s r a e l e e I r a n è d i v e n t a t o m a t e r i a d a g r a n d e s e r i a l i t à i n t e r n a z i o n a l e , l a s e r i e d i s p i o n a g g i o c r e a t a d a M o s h e Z o n d e r p e r l ' e m i t t e n t e p u b b l i c a i s r a e l i a n a K a n 1 1 e d i s t r i b u i t a n e l m o n d o d a A p p l e T t + . L a p r o d u z i o n e , c h e h a d e b u t t a t o i n I s r a e l e i l 2 0 g i u g n o 2 0 2 0 p e r e s s e r e d i s t r i b u i t a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e i l 2 5 s e t t e m b r e d e l l o s t e s s o a n n o , è d i v e n t a t a r a p i d a m e n t e u n o d e i t i t o l i d i p u n t a d e l l a s e r i a l i t à i s r a e l i a n a , i m p o n e n d o s i c o m e i l p r i m o c o n t e n u t o n o n i n l i n g u a i n g l e s e l a n c i a t o d a l l a p i a t t a f o r m a d i C u p e r t i n o . L a s e c o n d a s t a g i o n e è a n d a t a i n o n d a n e l m a g g i o 2 0 2 2 , m e n t r e l a t e r z a - c o n f e r m a t a n e l f e b b r a i o 2 0 2 3 - è s t a t a t r a s m e s s a i n I s r a e l e d a l 9 d i c e m b r e 2 0 2 4 e d e r a d i s p o n i b i l e s u A p p l e T v + d a l 9 g e n n a i o 2 0 2 6 . N e l c a s t d e l l a t e r z a s t a g i o n e è e n t r a t a a n c h e H u g h L a u r i e , a m p l i a n d o u l t e r i o r m e n t e i l p r o f i l o i n t e r n a z i o n a l e d e l l a s e r i e . L a q u a r t a s t a g i o n e è i n c o r s o d i r e a l i z z a z i o n e o r a i n G r e c i a . N e l 2 0 2 1 ' T e h e r a n ' h a c o n q u i s t a t o u n t r a g u a r d o s t o r i c o : i l p r e m i o c o m e m i g l i o r s e r i e d r a m m a t i c a a l l a 4 9 e s i m a e d i z i o n e d e g l i I n t e r n a t i o n a l E m m y A w a r d s , d i v e n t a n d o l a p r i m a p r o d u z i o n e i s r a e l i a n a a o t t e n e r e q u e s t o r i c o n o s c i m e n t o . P r o t a g o n i s t a è T a m a r R a b i n y a n , g i o v a n e h a c k e r n a t a i n I r a n m a c r e s c i u t a i n I s r a e l e , a g e n t e d e l M o s s a d . L a s u a m i s s i o n e è i n f i l t r a r s i s o t t o f a l s a i d e n t i t à a T e h e r a n p e r s a b o t a r e u n a c e n t r a l e e l e t t r i c a , o p e r a z i o n e c h e d o v r e b b e a p r i r e l a s t r a d a a u n a t t a c c o c o n t r o u n i m p i a n t o n u c l e a r e i r a n i a n o . M a l ' o p e r a z i o n e f a l l i s c e e T a m a r s i r i t r o v a b r a c c a t a d a l l e a u t o r i t à l o c a l i , c o s t r e t t a a m u o v e r s i i n c l a n d e s t i n i t à n e l l a c i t t à d o v e è n a t a . A d a r l e l a c a c c i a è F a r a z K a m a l i , c a p o d e l l e i n d a g i n i d e l l e G u a r d i e R i v o l u z i o n a r i e . N e l l a f u g a , l a p r o t a g o n i s t a e n t r a i n c o n t a t t o c o n u n g r u p p o d i g i o v a n i d i s s i d e n t i e c o n M i l a d , h a c k e r r i b e l l e d i c u i s i i n n a m o r a , m e n t r e i l c o n f i n e t r a d o v e r e p r o f e s s i o n a l e e i d e n t i t à p e r s o n a l e s i f a s e m p r e p i ù s o t t i l e . A i n t e r p r e t a r e T a m a r è l ’ a t t r i c e i s r a e l i a n a N i v S u l t a n , l a c u i p e r f o r m a n c e - r e c i t a t a i n e b r a i c o e p e r s i a n o - è s t a t a t r a g l i e l e m e n t i p i ù a p p r e z z a t i d a l l a c r i t i c a . A c c a n t o a l e i S h a u n T o u b n e l r u o l o d e l l ' i n v e s t i g a t o r e F a r a z K a m a l i e , n e l l a s e c o n d a s t a g i o n e , G l e n n C l o s e n e i p a n n i d e l l ' a g e n t e b r i t a n n i c a d e l M o s s a d M a r j a n M o n t a z e r i . L a r e g i a è a f f i d a t a a D a n i e l S y r k i n , m e n t r e t r a i c r e a t o r i f i g u r a a n c o r a Z o n d e r , g i à n o t o p e r a v e r f i r m a t o " F a u d a " , a l t r o s u c c e s s o i n t e r n a z i o n a l e d e l l o s p y d r a m a i s r a e l i a n o . G i r a t a a d A t e n e m a a m b i e n t a t a n e l l a c a p i t a l e i r a n i a n a , l a s e r i e s i i n s e r i s c e n e l s o l c o d e l l e p r o d u z i o n i i s r a e l i a n e c h e h a n n o c o n q u i s t a t o i m e r c a t i e s t e r i n e g l i u l t i m i a n n i , d a " P r i s o n e r s o f W a r " - d a c u i è s t a t a t r a t t a " H o m e l a n d " - a " F a u d a " . I l r a c c o n t o s i m u o v e s u l l o s f o n d o d e l l e t e n s i o n i r e a l i t r a G e r u s a l e m m e e T e h e r a n , t r a s o s p e t t i d i s a b o t a g g i , p r o g r a m m i n u c l e a r i e g u e r r a c i b e r n e t i c a . U n c o n t e s t o c h e h a a l i m e n t a t o p o l e m i c h e a n c h e i n I r a n , d o v e l a s e r i e è s t a t a b o l l a t a d a i m e d i a v i c i n i a l r e g i m e c o m e p r o p a g a n d a o s t i l e . ( d i P a o l o M a r t i n i )