R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e l d i b a t t i t o p r o m o s s o d a S u m a i - A s s o p r o f è e m e r s o c h e q u e s t a f a s e d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e v a a c c o m p a g n a t a c o n u n s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a d a p a r t e d i t u t t i g l i a t t o r i d e l s i s t e m a . D a l l a t a v o l a r o t o n d a è a r r i v a t o l ' i n v i t o , a c c o l t o d a l l a p l a t e a , a l a v o r a r e i n s i e m e p e r s u p e r a r e g l i s t e c c a t i p r o f e s s i o n a l i e i n t e r e s s i s p e c i f i c i . P e r f a r l o s e r v o n o u n a v i s i o n e c o n d i v i s a , u n a s t r a t e g i a c h i a r a e u n a u t e n t i c o s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à d a p a r t e d i t u t t i " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e F a b r i z i o d ' A l b a , p r e s i d e n t e F e d e r s a n i t à e d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l P o l i c l i n i c o U m b e r t o I d i R o m a , a l 5 7 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e g l i s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i S u m a i - A s o s p r o f i n c o r s o a R o m a . " Q u a n t o a l l a m a n o v r a e c o n o m i c a i n a r r i v o , è s t a t o r i c o n o s c i u t o c h e i l G o v e r n o c o n t i n u a a d e s t i n a r e r i s o r s e a l l a s a n i t à - a f f e r m a d ' A l b a - I f o n d i p e r n o i d e l s i s t e m a s a n i t a r i o n o n s o n o m a i a b b a s t a n z a , m a è p o s i t i v o c h e i l p e r c o r s o d i i n c r e m e n t o n o n s i s i a i n t e r r o t t o . Q u e s t o a i u t a a d a t t e n u a r e , a n c h e s e n o n a r i s o l v e r e , i p r o b l e m i d i s o s t e n i b i l i t à e d i t e n u t a d e l s i s t e m a " . U n p u n t o c e n t r a l e r i g u a r d a l ' u t i l i z z o d e l l e n u o v e r i s o r s e e l ' a s s u n z i o n e d i p e r s o n a l e . " O c c o r r e r à c a p i r e c o m e v e r r a n n o i m p i e g a t e : s e d e s t i n a t e a i s e r v i z i t e r r i t o r i a l i , l a s c e l t a s a r à c o e r e n t e c o n l ' o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e l a m e d i c i n a d i p r o s s i m i t à . I n c a s o c o n t r a r i o n o . T u t t i i d e c i s o r i s a r a n n o c h i a m a t i a e s s e r e c o e r e n t i n e l l ' a l l o c a z i o n e d e i f o n d i " , s o t t o l i n e a i l p r e s i d e n t e d i F e d e r s a n i t à .