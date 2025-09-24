R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - I n o c c a s i o n e d i E X P O F e r r o v i a r i a 2 0 2 5 , A s s t r a – A s s o c i a z i o n e d e l l e A z i e n d e d i T r a s p o r t o P u b b l i c o L o c a l e – o r g a n i z z a i l c o n v e g n o “ I 2 0 0 a n n i d e l l a f e r r o v i a m o d e r n a : d a l v a p o r e a l l ’ i d r o g e n o ” , i n p r o g r a m m a m e r c o l e d ì 1 o t t o b r e 2 0 2 5 d a l l e o r e 1 2 . 0 0 a l l e o r e 1 3 . 3 0 , p r e s s o i l P a d i g l i o n e 9 d e l l a F i e r a M i l a n o R h o - F o r u m 1 , H a l l 9 . L ’ e v e n t o c h e c e l e b r a i 2 0 0 a n n i d a l l a n a s c i t a d e l l a f e r r o v i a m o d e r n a s a r à l ’ o c c a s i o n e p e r a n a l i z z a r e g l i s c e n a r i e v o l u t i v i c h e s t a n n o i n t e r e s s a n d o i l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o c o n i s u o i s e r v i z i , l e s u e i n f r a s t r u t t u r e , s e m p r e p i ù s t r a t e g i c h e e c o n n e s s e , e i s u o i c o n v o g l i . R i p e r c o r r e r à l ’ e v o l u z i o n e d e l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o , d a l l e p r i m e l o c o m o t i v e a v a p o r e f i n o a l l e p i ù a v a n z a t e s o l u z i o n i s o s t e n i b i l i b a s a t e s u l l ’ i d r o g e n o , a p r e n d o u n o s p a z i o d i c o n f r o n t o t r a i s t i t u z i o n i , o p e r a t o r i e a z i e n d e d e l s e t t o r e . A d a p r i r e i l a v o r i d i q u e s t o a p p u n t a m e n t o , c h e v u o l e e s s e r e u n m o m e n t o t r a i s t i t u z i o n i e o p e r a t o r i e a z i e n d e d e l s e t t o r e , s a r a n n o A n d r e a G i b e l l i , P r e s i d e n t e d i A s s t r a , M a r c o M e d e g h i n i , P r e s i d e n t e A s s t r a L o m b a r d i a , i n s i e m e a g l i a s s e s s o r i d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a F r a n c o L u c e n t e ( T r a s p o r t i e M o b i l i t à s o s t e n i b i l e ) e C l a u d i a M a r i a T e r z i ( I n f r a s t r u t t u r e e O p e r e p u b b l i c h e ) . S e g u i r a n n o g l i i n t e r v e n t i d i e s p o n e n t i i s t i t u z i o n a l i e m a n a g e r d e l c o m p a r t o f e r r o v i a r i o , t r a c u i U m b e r t o D e G r e g o r i o ( P r e s i d e n t e E A V N a p o l i ) ; A n g e l o M a u t o n e ( D i r e t t o r e G e n e r a l e M I T – T r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e e m o b i l i t à s o s t e n i b i l e ) ; P i e r L u i g i G i o v a n n i N a v o n e ( D i r e t t o r e G e n e r a l e p e r l a S i c u r e z z a d e l l e F e r r o v i e A N S F I S A ) ; P a o l o P a o l i l l o ( C o o r d i n a t o r e G D L I d r o g e n o A z i e n d e A s s t r a e A s s t r a R a i l ) , E n r i c o P u j i a ( D i r e t t o r e M I T – D i p a r t i m e n t o i n f r a s t r u t t u r e e r e t i d i t r a s p o r t o ) e P i e r A n t o n i o R o s s e t t i ( P r e s i d e n t e F e r r o v i e n o r d S p a ) . A i n t r o d u r r e e c o o r d i n a r e i l a v o r i s a r à C a r l o P o l e d r i n i , V i c e p r e s i d e n t e S e z i o n e T r a s p o r t o F e r r o v i a r i o A s s t r a . “ I l t r a s p o r t o f e r r o v i a r i o d a 2 0 0 a n n i - h a d i c h i a r a t o A n d r e a G i b e l l i , P r e s i d e n t e d i A s s t r a - a c c o m p a g n a l o s v i l u p p o e c o n o m i c o e s o c i a l e d e l l e c o m u n i t à , d e i t e r r i t o r i e d e l P a e s e i n t e r o , e o g g i p i ù c h e m a i r i n n o v a i l s u o r u o l o s t r a t e g i c o p e r l a m o b i l i t à c o l l e t t i v a d e l l e p e r s o n e , p e r i l t r a s p o r t o d e l l e m e r c i e p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e . L e f e r r o v i e , i n f a t t i , c o n t i n u a n o a c o n f e r m a r e i l r u o l o d i a v a n g u a r d i a t e c n o l o g i c a e d i m o t o r e p e r l a c r e s c i t a d e l P a e s e e p e r c i ò n e c e s s i t a n o d i r e g o l e c h i a r e p e r g a r a n t i r e m a s s i m a s i c u r e z z a , a n c h e r i s p e t t o a i r i s c h i c y b e r , f l e s s i b i l i t à r i s p e t t o a l l ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a , e d e l e v a t e p e r f o r m a n c e d i e f f i c i e n z a e d e f f i c a c i a " .