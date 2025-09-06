C e r n o b b i o , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o d i f e n d e r e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i r e n d e n d o c i a u t o n o m i " s u l f r o n t e d e l l e r i s o r s e i d r i c h e i n q u a n t o " l ' a c q u a è u n b e n e e s s e n z i a l e . P e r c u i v a n n o f a t t i i n v e s t i m e n t i p e r r e n d e r e p i ù r e s i l i e n t e i l s i s t e m a I t a l i a " . L o h a d e t t o L u c a D a l F a b b r o , p r e s i d e n t e d i U t i l i t a l i a e d i I r e n , n e l c o r s o d i u n c o l l e g a m e n t o c o n A d n k r o n o s d a l f o r u m T e h a d i C e r n o b b i o , i n v o c a n d o u n " P i a n o M a r s h a l l d e l l ' a c q u a " c h e r e n d e r e b b e l a n o s t r a i n d u s t r i a " p i ù c o m p e t i t i v a e m i g l i o r e l a q u a l i t à d e l l ' a c q u a " e i n o l t r e " r i d u r r e m m o i l r i s c h i o i d r o g e o l o g i c o . I n v e s t i r e n e l l ' a c q u a s i g n i f i c a r i s p a r m i a r e , f a r l a v o r a r e l e i m p r e s e , s i g n i f i c a q u a l c h e p u n t o d i P i l i n p i ù . Q u e s t o g o v e r n o è m o l t o s e n s i b i l e , c r e d o c h e s i p o s s a f a r e u n r a g i o n a m e n t o e f f i c a c e p e r p o r t a r e a c a s a u n r i s u l t a t o a b e n e f i c i o d i t u t t i i c i t t a d i n i " . " I l P n r r - h a r i c o r d a t o - a v e v a a l l o c a t o n e l s u o c o m p l e s s o i n 6 a n n i c i r c a 1 m i l i a r d o a l l ' a n n o , n o i d a i n o s t r i c a l c o l i p r e v e d i a m o c h e p e r m e t t e r e i n s i c u r e z z a i l s i s t e m a i d r i c o i t a l i a n o e r e n d e r e l ' I t a l i a u n P a e s e a u t o s u f f i c i e n t e , a b b i a m o b i s o g n o d i c i r c a 6 m i l i a r d i a l l ' a n n o " , h a d e t t o D a l F a b b r o . “ L ’ i d r o e l e t t r i c o è u n b e n e s t r a t e g i c o d e l P a e s e , d a p r e s e r v a r e e d i f e n d e r e " h a d e t t o a n c o r a D a l F a b b r o . " L e r e a l t à c h e p o s s o n o g e s t i r l o a l m e g l i o s o n o q u e l l e c h e l o f a n n o d a d e c e n n i , c o n c o m p e t e n z a e r e s p o n s a b i l i t à : l e m u l t i u t i l i t y . L ’ a c c o r d o r e c e n t e t r a F r a n c i a e C o m m i s s i o n e E u r o p e a s u l l ’ i d r o e l e t t r i c o p u ò r a p p r e s e n t a r e u n a c h i a v e m o l t o u t i l e a n c h e p e r l ’ I t a l i a . C o m e a c c a d e i n F r a n c i a , l a d i f e s a d e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i d e v e p r e v a l e r e s u u n a l i b e r a l i z z a z i o n e e s t r e m a s e n z a c o n t r o l l o ' ' , h a p r e c i s a t o i l p r e s i d e n t e d i U t i l i t a l i a e d i I r e n . ' ' È s t a t o t r o v a t o i n F r a n c i a u n c o m p r o m e s s o c h e t u t e l a s i a i p r o d u t t o r i e l a s i c u r e z z a c h e i c o n s u m a t o r i . A n c h e i n I t a l i a q u i n d i è f o n d a m e n t a l e c h e i n I t a l i a s i a r r i v i , i n a c c o r d o c o n i l G o v e r n o e c o n l e a s s o c i a z i o n i d i s e t t o r e c o m e U t i l i t a l i a , a u n a s o l u z i o n e s u l l e c o n c e s s i o n i i d r o e l e t t r i c h e c h e p e r m e t t a l a c o n t i n u i t à g e s t i o n a l e . U n a c o n t i n u i t à c h e h a d i m o s t r a t o d i e s s e r e e f f i c i e n t e , s i c u r a e s o s t e n i b i l e n e l t e m p o ” , h a d e t t o D a l F a b b r o . R i s p o n d e n d o p o i a u n a d o m a n d a s u l l ' i n d i p e n d e n z a e n e r g e t i c a i n v o c a t a p e r l a U e d a l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y n e l s u o m e s s a g g i o d ' a p e r t u r a d e i l a v o r i , i l p r e s i d e n t e d i I r e n e d i U t i l i t a l i a , L u c a D a l F a b b r o h a s p i e g a t o : " L ' E u r o p a i m p o r t a u n a p a r t e i m p o r t a n t e d e l l a p r o p r i a e n e r g i a d a l l ' e s t e r o e q u e s t a d i p e n d e n z a è r a p p r e s e n t a t a " d a i n f r a s t r u t t u r e l u n g o i l t e r r i t o r i o c h e " d e v o n o e s s e r e c a p a c i d i p o r t a r e i n t e m p o d i p a c e e i n t e m p o d i g u e r r a l ' e n e r g i a c h e c i s e r v e . A b b i a m o q u i n d i b i s o g n o d i r i d o n d a n z a , d i p i ù i n f r a s t r u t t u r e d i q u e l l e c h e c i s e r v o n o " .