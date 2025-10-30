M i l a n o , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T è , f r u t t i d i b o s c o , m e l e , c a c a o : s o n o c i b i r i c c h i d i f l a v o n o i d i e p o t r e b b e r o a v e r e u n r u o l o p r o t e t t i v o i n p a r t i c o l a r e p e r g l i u o m i n i c h e n o n h a n n o u n a v i t a a t t i v a . S e c o n d o u n a n u o v a r i c e r c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i B i r m i n g h a m ( R e g n o U n i t o ) , m a n g i a r l i p u ò a v e r e u n e f f e t t o s c u d o p e r d i f e n d e r e l a s a l u t e v a s c o l a r e d a g l i e f f e t t i n o c i v i d e l l a s e d e n t a r i e t à p r o l u n g a t a , c o s ì d i f f u s a n e l l e s o c i e t à m o d e r n e . S i s t i m a i n f a t t i c h e i g i o v a n i a d u l t i r e s t i n o i n c o l l a t i a l l a s e d i a p e r c i r c a 6 o r e a l g i o r n o , c o m p l i c i a n c h e l e l u n g h e o r e p a s s a t e i n u f f i c i o d a v a n t i a l p c , m a s t a r e s e d u t i p e r l u n g h i p e r i o d i - a v v e r t o n o g l i e s p e r t i - p r o v o c a u n d e c l i n o d e l l a f u n z i o n a l i t à v a s c o l a r e . E a p a g a r n e i l p o t e n z i a l e p r e z z o è i l c u o r e . S t u d i p r e c e d e n t i h a n n o d i m o s t r a t o c h e u n a r i d u z i o n e d e l l ' 1 % d e l l a f u n z i o n e v a s c o l a r e , c a l c o l a t a i n b a s e a u n v a l o r e c h e m i s u r a l ' e l a s t i c i t à d e l l e a r t e r i e , c o m p o r t a u n a u m e n t o d e l 1 3 % d e l r i s c h i o d i m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i , c o m e i c t u s , i n f a r t i , e i n g e n e r a l e p a t o l o g i e c a r d i a c h e . I r i c e r c a t o r i v o l e v a n o s c o p r i r e s e e s i s t e s s e u n m o d o i n c u i l a d i e t a p o t e s s e a i u t a r e a p r e s e r v a r e i l s i s t e m a v a s c o l a r e d a i r i s c h i a s s o c i a t i a l l ' i n a t t i v i t à i n i n t e r r o t t a . E l a l o r o a t t e n z i o n e s i è c o n c e n t r a t a i n p a r t i c o l a r e s u g l i a l i m e n t i r i c c h i d i f l a v a n o l i , u n t i p o d i c o m p o s t o p o l i f e n o l i c o p r e s e n t e n a t u r a l m e n t e i n a l c u n i f r u t t i , n e l t è , n e l l e f a v e d i c a c a o , n e l l a f r u t t a s e c c a , c h e h a d i m o s t r a t o d i a v e r e b e n e f i c i p e r l a s a l u t e c a r d i o v a s c o l a r e . B e n e f i c i c o m e a p p u n t o l a p r o t e z i o n e d e l s i s t e m a v a s c o l a r e d u r a n t e p e r i o d i d i s t r e s s m e n t a l e . G l i a u t o r i h a n n o q u i n d i t e s t a t o s e i l c o n s u m o d i f l a v a n o l i p o c o p r i m a d i 2 o r e d i s e s s i o n i s e d e n t a r i e p o t e s s e p r e s e r v a r e l a f u n z i o n a l i t à d e i v a s i s a n g u i g n i d i b r a c c i a e g a m b e . L a r i c e r c a , p u b b l i c a t a s u l ' J o u r n a l o f P h y s i o l o g y ' , s e m b r a c o n f e r m a r e q u e s t a p o t e n z i a l e d o t e . " C h e s i a a l l a s c r i v a n i a , a l v o l a n t e d i u n ' a u t o , i n t r e n o o s u l d i v a n o a l e g g e r e u n l i b r o o a g u a r d a r e l a T v , o g g i n o i t r a s c o r r i a m o t u t t i m o l t o t e m p o s e d u t i - r a g i o n a C a t a r i n a R e n d e i r o , p r o f e s s o r e s s a a s s o c i a t a d i S c i e n z e d e l l a n u t r i z i o n e a l l ' u n i v e r s i t à d i B i r m i n g h a m e a u t r i c e p r i n c i p a l e d e l l o s t u d i o - E a n c h e s e n o n c i m u o v i a m o , s o t t o p o n i a m o c o m u n q u e i l n o s t r o o r g a n i s m o a s t r e s s . T r o v a r e m o d i p e r m i t i g a r e l ' i m p a t t o c h e l a s e d e n t a r i e t à p r o l u n g a t a h a s u l n o s t r o s i s t e m a v a s c o l a r e p o t r e b b e a i u t a r c i a r i d u r r e i l r i s c h i o d i s v i l u p p a r e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i " . U n o b i e t t i v o s t r a t e g i c o d a r a g g i u n g e r e , s e s i c o n s i d e r a c h e i d e c e s s i p e r q u e s t e p a t o l o g i e s o n o i n a u m e n t o : s o l o n e l R e g n o U n i t o , l a B r i t i s h H e a r t F o u n d a t i o n s e g n a l a u n i n c r e m e n t o d e l 1 8 % n e g l i a d u l t i i n e t à l a v o r a t i v a n e l 2 0 2 3 , r i s p e t t o a l 2 0 1 9 . I n o l t r e , s t u d i r e c e n t i h a n n o f o t o g r a f a t o a n c h e l ' i m p a t t o e c o n o m i c o : l e m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i c o s t a n o a l R e g n o U n i t o c i r c a 2 9 m i l i a r d i d i s t e r l i n e . L o s t u d i o h a c o i n v o l t o 4 0 g i o v a n i u o m i n i s a n i - 2 0 c o n l i v e l l i d i f o r m a f i s i c a p i ù e l e v a t i e 2 0 c o n l i v e l l i d i f o r m a f i s i c a p i ù b a s s i - c h e h a n n o c o n s u m a t o u n a b e v a n d a a l c a c a o a d a l t o c o n t e n u t o d i f l a v a n o l i ( 6 9 5 m g d i f l a v a n o l i t o t a l i p e r b e v a n d a ) o a b a s s o c o n t e n u t o d i f l a v a n o l i ( 5 , 6 m g d i f l a v a n o l i t o t a l i p e r b e v a n d a ) , p r i m a d i c o m p l e t a r e l ' e s p e r i m e n t o r i m a n e n d o s e d u t i p e r 2 o r e . L o s t u d i o n o n è s t a t o c o n d o t t o s u l l e d o n n e , c h i a r i s c o n o g l i a u t o r i , p o i c h é s i s o s p e t t a c h e l e v a r i a z i o n i d e i l i v e l l i d i e s t r o g e n i d u r a n t e i l c i c l o m e s t r u a l e i n f l u e n z i n o l ' i m p a t t o d e i f l a v a n o l i s u l l a s a l u t e v a s c o l a r e . Q u e s t o a s p e t t o d o v r e b b e e s s e r e o g g e t t o d i u n ' a l t r a r i c e r c a f u t u r a , r i f l e t t o n o g l i e s p e r t i . I l t e a m h a e f f e t t u a t o u n a s e r i e d i m i s u r a z i o n i v a s c o l a r i p r i m a e d o p o l a s e d u t a , d a l l a p r e s s i o n e a l l ' o s s i g e n a z i o n e d e i m u s c o l i d e l l e g a m b e , e c c e t e r a . S i a i g r u p p i c o n u n l i v e l l o d i f o r m a f i s i c a b a s s o c h e q u e l l i c o n u n l i v e l l o d i f o r m a f i s i c a e l e v a t o , c h e a v e v a n o a s s u n t o c a c a o a b a s s o c o n t e n u t o d i f l a v a n o l i p r i m a d i s e d e r s i , m o s t r a v a n o u n c a l o d e i v a l o r i F m d , ( d i l a t a z i o n e m e d i a t a d a l f l u s s o ) , c h e m i s u r a n o l a f u n z i o n a l i t à d e l l e a r t e r i e d i b r a c c i a e g a m b e . C i ò s u g g e r i s c e - a n a l i z z a n o g l i a u t o r i - c h e l i v e l l i d i f o r m a f i s i c a p i ù e l e v a t i n o n f o r n i s c o n o p r o t e z i o n e d a l l a s e d e n t a r i e t à . R i s u l t a v a p o i , f r a l e a l t r e c o s e , u n a u m e n t o d e l l a p r e s s i o n e d i a s t o l i c a e u n c a l o d e l l ' o s s i g e n a z i o n e m u s c o l a r e . M a n e i g r u p p i c h e a v e v a n o c o n s u m a t o l a b e v a n d a a l c a c a o a d a l t o c o n t e n u t o d i f l a v a n o l i n o n s i r i s c o n t r a v a a l c u n c a l o d e i p a r a m e t r i F m d d e l l a f u n z i o n a l i t à v a s c o l a r e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l i v e l l o d i a t t i v i t à f i s i c a . E d è l a p r i m a v o l t a c h e s i d i m o s t r a l ' e f f i c a c i a d e i f l a v a n o l i n e l p r e v e n i r e l a d i s f u n z i o n e v a s c o l a r e i n d o t t a d a l l a s e d e n t a r i e t à i n u o m i n i g i o v a n i e s a n i . " I l n o s t r o e s p e r i m e n t o - e v i d e n z i a S a m L u c a s , p r o f e s s o r e d e l l ' U n i v e r s i t à d i B i r m i n g h a m e c o a u t o r e d e l l o s t u d i o - i n d i c a c h e l i v e l l i d i f o r m a f i s i c a p i ù e l e v a t i n o n p r e v e n g o n o i l t e m p o r a n e o d e t e r i o r a m e n t o d e l l a f u n z i o n e v a s c o l a r e i n d o t t o d a l l o s t a r e s e d u t i . E ' i m p o r t a n t e s o t t o l i n e a r e c h e , d o p o l a b e v a n d a a d a l t o c o n t e n u t o d i f l a v a n o l i , s i a i p a r t e c i p a n t i p i ù i n f o r m a c h e q u e l l i m e n o i n f o r m a h a n n o m a n t e n u t o i l o r o v a l o r i F m d i n v a r i a t i r i s p e t t o a p r i m a d i s t a r e s e d u t i p e r 2 o r e " . L o s t u d i o è a n c h e i l p r i m o a d i m o s t r a r e c h e i l i v e l l i b a s a l i d i f i t n e s s c a r d i o r e s p i r a t o r i o n o n a l t e r a n o g l i e f f e t t i v a s c o l a r i d e l l ' a s s u n z i o n e d i f l a v a n o l i . C i ò s i g n i f i c a c h e s i p u ò t r a r r e b e n e f i c i o i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l i v e l l o d i f o r m a f i s i c a . E d è " p i u t t o s t o f a c i l e a g g i u n g e r e a l i m e n t i r i c c h i d i f l a v a n o l i a l l a p r o p r i a d i e t a - o s s e r v a A l e s s i o D a n i e l e , d o t t o r a n d o d e l l ' u n i v e r s i t à d i B i r m i n g h a m - N e i s u p e r m e r c a t i e n e i n e g o z i d i p r o d o t t i b i o l o g i c i s o n o d i s p o n i b i l i p r o d o t t i a b a s e d i c a c a o l a v o r a t i c o n m e t o d i c h e p r e s e r v a n o i l i v e l l i d i f l a v a n o l i . S e i l c a c a o n o n f a p e r v o i , f r u t t a c o m e m e l e , p r u g n e e f r u t t i d i b o s c o , m a a n c h e f r u t t a s e c c a , t è n e r o e v e r d e , s o n o t u t t i a l i m e n t i b a s e c o m u n i e f a c i l m e n t e r e p e r i b i l i i n c u c i n a " . C o n s u m a r l i q u a n d o s i è c o s t r e t t i a s t a r e s e d u t i a l u n g o , c o n c l u d e R e n d e i r o , " è u n b u o n m o d o p e r r i d u r r e p a r t e d e l l ' i m p a t t o d e l l ' i n a t t i v i t à s u l s i s t e m a v a s c o l a r e " . S o p r a t t u t t o a b b i n a n d o l ' i n t e r r u z i o n e d e i p e r i o d i d i i n a t t i v i t à c o n u n a b r e v e p a s s e g g i a t a o s t a n d o i n p i e d i , p o t r e b b e e s s e r e u n a s t r a t e g i a v a l i d a p e r m i g l i o r a r e l a s a l u t e a l u n g o t e r m i n e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a q u a n t o s i è s p o r t i v i n e l l a v i t a .