R o m a , 9 o t t . , ( A d n k r o n o s ) - D a l 1 6 a l 1 9 o t t o b r e 2 0 2 5 , t o r n a n e l c e n t r o s t o r i c o ' R o m a d i f f u s a ' , i l f e s t i v a l c h e c e l e b r a l a c i t t à e t e r n a c o n t e m p o r a n e a e c r e a t i v a c o n i l c l a i m " R o m a c i t t à o d i e r n a " . C o n o l t r e 6 0 . 0 0 0 m i l a p r e s e n z e , p i ù d i 1 0 0 l o c a t i o n i c o n i c h e c o i n v o l t e e o l t r e 2 0 0 t r a a r t i s t i , m u s i c i s t i e c r e a t i v i , i l f e s t i v a l a c c e n d e i r i f l e t t o r i s u l l a R o m a c o n t e m p o r a n e a e c r e a t i v a , a p r e n d o l u o g h i s t o r i c i a c o n t e n u t i i n e d i t i e n o n c o n v e n z i o n a l i . L ’ e v e n t o , g i u n t o a l l a q u a r t a e d i z i o n e e c u r a t o d a S a r a D ’ A g a t i e M a d d a l e n a S a l e r n o d i B l a S t u d i o , è i n s e r i t o a l l ’ i n t e r n o d e l l a F e s t a d e l l ’ A n s a B a r o c c a p r o m o s s a d a l m u n i c i p i o I R o m a C e n t r o . L a m a n i f e s t a z i o n e , r e a l i z z a t a g r a z i e a l l a v i t t o r i a d i u n b a n d o p u b b l i c o , s i s v o l g e c o n i l p a t r o c i n i o e i l s o s t e g n o d e l l ' a s s e s s o r a t o a l l a C u l t u r a , a l l o S p o r t e a l l e P o l i t i c h e G i o v a n i l i d e l I m u n i c i p i o , g u i d a t o d a G i u l i a S i l v i a G h i a : " A b b i a m o c r e d u t o d a s u b i t o e f o r t e m e n t e i n q u e s t o p r o g e t t o a l p u n t o d a i n s e r i r l o s u b a s e t r i e n n a l e , n e l p a l i n s e s t o d e l l e f e s t e r i o n a l i d e l c e n t r o s t o r i c o . A b b i a m o b i s o g n o d i r i a p p r o p r i a r c i d e i l u o g h i c o m e c i t t a d i n i e c i t t a d i n e , r i d a r n e u n s e n s o , e q u e s t o v a l e s o p r a t t u t t o p e r l e g i o v a n i g e n e r a z i o n i d i r o m a n i e r o m a n e . U n f e s t i v a l d i f f u s o - c o n t i n u a l ’ a s s e s s o r e G h i a - p e r c o n o s c e r e l a c i t t à a u t e n t i c a , v i v a e s o t t o u n ’ a l t r a l u c e r i s p e t t o a l l a v e r s i o n e ' t u t t o s o l o p e r t u r i s t i ' p u ò d a r e i m p u l s o a d u n a d i v e r s a c o n s a p e v o l e z z a d e g l i s p a z i p u b b l i c i e d u n q u e a d u n m a g g i o r r i s p e t t o e c u r a d a p a r t e d i t u t t i " . R o m a d i f f u s a t r a s f o r m a i l c e n t r o s t o r i c o i n u n o s p a z i o c r e a t i v o d i f f u s o , u n e n d o c o n t e n u t i i n e d i t i e m o d e r n i a l u o g h i s t o r i c i e t r a d i z i o n a l i . I l f e s t i v a l p r o p o n e u n r i c c o p a l i n s e s t o , p e r l a m a g g i o r p a r t e g r a t u i t o , c h e s p a z i a t r a d i v e r s e d i s c i p l i n e . I l f e s t i v a l s i s v o l g e i n d i v e r s e a r e e d e l c e n t r o s t o r i c o , t r a c u i i r i o n i R e g o l a , P o n t e e P a r i o n e , c o n e v e n t i e i n s t a l l a z i o n i a t t i v e d a g i o v e d ì 1 6 a d o m e n i c a 1 9 o t t o b r e .