L o n d r a , 1 6 f e b . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i n c i p e W i l l i a m v o l e v a c h e A n d r e w M o u n t b a t t e n - W i n d s o r v e n i s s e b a n d i t o s u b i t o d o p o l a s u a i n t e r v i s t a a B b c N e w s n i g h t d e l 2 0 1 9 , c h e c o n s i d e r a v a u n a " m a c c h i a p e r l a f a m i g l i a " . I n s e g u i t o a l l e r i v e l a z i o n i s u l l a s t r e t t a r e l a z i o n e d e l l ' a l l o r a d u c a d i Y o r k c o n J e f f r e y E p s t e i n , W i l l i a m c h i e s e c h e l o z i o v e n i s s e i m m e d i a t a m e n t e a l l o n t a n a t o d a l l a f a m i g l i a r e a l e " p r i m a c h e l a s i t u a z i o n e d e g e n e r a s s e " . N e p a r l a i l R o y a l E d i t o r d e l M i r r o r , R u s s e l l M y e r s , n e l l a n u o v a b i o g r a f i a ' W i l l i a m a n d C a t h e r i n e : T h e I n t i m a t e I n s i d e S t o r y ' , c h e s a r à p u b b l i c a t a i l 2 6 f e b b r a i o e c h e c o n t i e n e d e t t a g l i i n e d i t i s u l p r i n c i p e e s u l l a p r i n c i p e s s a d i G a l l e s . F r a g l i a n e d d o t i p r e s e n t i n e l l i b r o , s p i c c a l a d i s c u s s i o n e c h e W i l l i a m e b b e c o n i l p a d r e , i l f u t u r o r e C a r l o , a c u i c h i e s e l ' i m m e d i a t a r i m o z i o n e d e l l o z i o d a l l a f a m i g l i a r e a l e , i n n e t t o a n t i c i p o , d u n q u e , c o n l a d e c i s i o n e , c h e i l s o v r a n o a v r e b b e p r e s o n e l l ' o t t o b r e d e l l o s c o r s o a n n o , d i p r i v a r e A n d r e a d e i t i t o l i e d e l l e o n o r i f i c e n z e r e a l i . I l p r i n c i p e d i G a l l e s l i t i g ò c o n i l p a d r e p e r l e a z i o n i d i A n d r e w e g l i c h i e s e d i b a n d i r l o s u b i t o d o p o l a m e s s a i n o n d a d e l l a s u a i n t e r v i s t a a l l ' e m i t t e n t e b r i t a n n i c a , n e l l a q u a l e n o n s i s c u s ò p e r i l s u o l e g a m e c o n J e f f r e y E p s t e i n è n é r i c o n o b b e c h e l e r a g a z z e e r a n o v i t t i m e d i a b u s i s e s s u a l i . N e l l a b i o g r a f i a , l ' a u t o r e s c r i v e c h e , d o p o a v e r e s p r e s s o p r e o c c u p a z i o n i r i g u a r d o l o z i o , W i l l i a m f u " r i m e s s o a l s u o p o s t o " d a l p a d r e . " L ' i n t e r v i s t a f u u n d i s a s t r o - d i c h i a r a M y e r s - n o n s o l o p e r A n d r e w , l a c u i r e p u t a z i o n e e r a a p e z z i , m a p e r l a m o n a r c h i a i n g e n e r a l e . I m p r o v v i s a m e n t e i l p a l a z z o s i r i t r o v ò c o i n v o l t o i n u n a v e r a e p r o p r i a s p a r a t o r i a , c o n i n t e r r o g a t i v i s e m p r e p i ù p r o f o n d i s u l l a s u a r i l e v a n z a n e l m o n d o m o d e r n o , p e r s i n o s u l l a s u a s o p r a v v i v e n z a . I n s e g u i t o , W i l l i a m p a r l ò c o n s u o p a d r e p e r i m p l o r a r e l u i e l a r e g i n a d i a g i r e i m m e d i a t a m e n t e , t e m e n d o n o n s o l o l a r e a z i o n e n e g a t i v a d e l l ' o p i n i o n e p u b b l i c a , m a a n c h e p e r i l s u o s t e s s o f u t u r o . I n i z i ò a " l i t i g a r e " c o n r e C a r l o r i g u a r d o l ' e s i l i o d i A n d r e a . " L a d e c i s i o n e d e l s o v r a n o d i r i p o r t a r e i l f r a t e l l o i n s e n o a l l a f a m i g l i a e r a u n a q u e s t i o n e c o n c u i W i l l i a m e r a f o n d a m e n t a l m e n t e i n d i s a c c o r d o , a t a l p u n t o d a s f i d a r e d i r e t t a m e n t e C h a r l e s " . N e l l i b r o s i l e g g e : " U n a f o n t e d i p a l a z z o v i c i n a a W i l l i a m h a d i c h i a r a t o : ' I l p r i n c i p e d i G a l l e s e r a i r r e m o v i b i l e s u l f a t t o c h e l ' i n t e r a v i c e n d a n o n s a r e b b e m a i f i n i t a e , n o n o s t a n t e c i ò c h e a l t r i p o t r e b b e r o a v e r p e n s a t o , n o n c ' e r a a s s o l u t a m e n t e a l c u n v a n t a g g i o n e l f a t t o c h e A n d r e w f o s s e p r o t e t t o ' . L a s u a o p i n i o n e e r a c h i a r i s s i m a : A n d r e w n o n a v r e b b e d o v u t o a v v i c i n a r s i a l l a f a m i g l i a i n n e s s u n a c i r c o s t a n z a , n é p e r a s s o c i a z i o n e , n é a l l e c e r i m o n i e f a m i l i a r i , n é i n n e s s u n l u o g o . O g n i v o l t a c h e c ' e r a u n a n u o v a r i v e l a z i o n e , d i c u i n e s s u n o s a p e v a q u a n d o s a r e b b e a r r i v a t a o q u a l e s a r e b b e s t a t a l a s u c c e s s i v a , e r a u n a m a c c h i a p e r t u t t a l a f a m i g l i a " .