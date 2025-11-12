L o n d r a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N o , p u r t r o p p o n o n è s c e s o i n p i s t a , m a i l p r i n c i p e W i l l i a m h a p a r t e c i p a t o c o m u n q u e a l l ' e d i z i o n e U s a d i B a l l a n d o c o n l e s t e l l e . L ' e r e d e a l t r o n o b r i t a n n i c o è a p p a r s o i n u n v i d e o p e r i n c o r a g g i a r e u n a m i c o c h e è u n c o n c o r r e n t e d i q u e s t a s t a g i o n e d e l l o s h o w a m e r i c a n o : l ' a m b i e n t a l i s t a a u s t r a l i a n o R o b e r t I r w i n . E p e r g l i a m e r i c a n i , i e r i s e r a c o m o d a m e n t e s e d u t i d a v a n t i a l l a t e l e v i s i o n e , i l c a m e o d e l f i g l i o d i r e C a r l o è s t a t o u n a t o t a l e s o r p r e s a . E ' n o t o , i n f a t t i , c h e l a r e g i n a C a m i l l a , l a p r i n c i p e s s a K a t e e p e r s i n o l a f i g l i a , l a p r i n c i p e s s a C h a r l o t t e , s o n o f a n d i ' S t r i c t l y C o m e D a n c i n g ' , l a v e r s i o n e b r i t a n n i c a d e l p r o g r a m m a , m a n e s s u n o s i a s p e t t a v a d i v e d e r e i l p r i n c i p e W i l l i a m a p p a r i r e n e l l ' e p i s o d i o c e l e b r a t i v o d e i 2 0 a n n i d i ' D a n c i n g w i t h t h e S t a r s ' . D u r a n t e i l s e g m e n t o p r e r e g i s t r a t o , W i l l i a m s i è r i v o l t o s c h e r z o s a m e n t e a l g i o v a n e c o n c o r r e n t e a u s t r a l i a n o , c h i a m a n d o l o " t w i n k l e t o e s " ( d i t a d e i p i e d i s c i n t i l l a n t i ) e d e s p r i m e n d o i l s u o s o s t e g n o a l l ' a m i c o . S c h e r z a n d o , i l p r i n c i p e h a e s p r e s s o d e l u s i o n e p e r l ' a s s e n z a d i I r w i n a l l a r e c e n t e c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e l l ' E a r t h s h o t P r i z e t e n u t a s i a R i o d e J a n e i r o . " C i m a n c h i , R o b e r t . M e n t r e i t u o i ' p i e d i s c i n t i l l a n t i ' s o n o a l t r o v e , h o b i s o g n o d i t e q u i " , h a d e t t o W i l l i a m d u r a n t e l a v i d e o c h i a m a t a . I r w i n a v r e b b e d o v u t o p a r t e c i p a r e a l l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e i n B r a s i l e i l 5 n o v e m b r e , m a è r i m a s t o i n A m e r i c a a c a u s a d e l s u o i m p e g n o a l l a g a r a d i b a l l o . D o p o l a c h i a c c h i e r a t a c o n i l p r i n c i p e , I r w i n h a e s e g u i t o , i n c o p p i a c o n W i t n e y C a r s o n , u n e m o z i o n a n t e n u m e r o d i F o x t r o t s u l l e n o t e d i ' F o o t p r i n t s i n t h e S a n d ' d i L e o n a L e w i s . L ' e s i b i z i o n e , c h e r e n d e v a o m a g g i o a l p a d r e s c o m p a r s o n e l 2 0 0 6 , h a f a t t o o t t e n e r e a i d u e b a l l e r i n i i l p u n t e g g i o p i ù a l t o d e l l a s e r i e . I g i u d i c i h a n n o a s s e g n a t o l o r o u n p u n t e g g i o p e r f e t t o , s e g n a n d o i l p r i m o r i s u l t a t o i m p e c c a b i l e d i I r w i n d a q u a n d o h a i n i z i a t o a p a r t e c i p a r e a l l a c o m p e t i z i o n e .